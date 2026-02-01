Захист від пилу та води IP67. Готовність до драйву*

Від туристичних стежинок до пляжу та басейну – рейтинг IP67 гарантує, що цей гучномовець можна брати із собою будь-куди. Завдяки знімному ремінцю його можна легко переносити, а діапазон Bluetooth® до 20 м означає, що ви не пропустите жодного ритму. Навіть якщо телефон далеко від гучномовця.