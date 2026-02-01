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Більше не доступний
TAS4807B/00
Рушайте! Малий гучномовець із чітким звуком.
Займайтеся серфінгом. Бігайте. Танцюйте. Займайтеся боксом. Незалежно від того, від чого ви кайфуєте, цей водостійкий гучномовець із модним двоколірним дизайном завжди буде поруч. Насолоджуйтеся чітким звуком, незважаючи на компактний розмір, а завдяки ремінцю легко беріть гучномовець зі собою. Уперед!
Захист від пилу/води IP67
Потужні низькі частоти
Вбудований мікрофон для викликів
До 12 годин музики
Від парків до таборів – беріть улюблену музику із собою усюди! Цей портативний гучномовець забезпечує чистий звук, а баси потужні та чіткі завдяки двом пасивним випромінювачам. Бажаєте запалювати ще більше? З’єднуйте у пару да гучномовці для стерео звуку на вечірках.
Нарощуєте темпи мелодій? Цей гучномовець може працювати стільки, скільки потрібно. Насолоджуйтеся довгим часом відтворення повністю зарядженого гучномовця до 12 годин. Цього більш ніж достатньо для тренування або вечірки біля багаття.
Від туристичних стежинок до пляжу та басейну – рейтинг IP67 гарантує, що цей гучномовець можна брати із собою будь-куди. Завдяки знімному ремінцю його можна легко переносити, а діапазон Bluetooth® до 20 м означає, що ви не пропустите жодного ритму. Навіть якщо телефон далеко від гучномовця.
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Відгуки
Рейтинг IP67 означає, що гучномовець має захист від пилу і його можна занурювати до 30 хвилин у воду на глибину до 1 м.