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  • Альтернативна фотографія виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
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Більше не доступний

Бездротовий гучномовець

TAS4807B/00

1 нагорода

Доступні варіанти

Білий
Білий
Чорний
Чорний

Рушайте! Малий гучномовець із чітким звуком.

Займайтеся серфінгом. Бігайте. Танцюйте. Займайтеся боксом. Незалежно від того, від чого ви кайфуєте, цей водостійкий гучномовець із модним двоколірним дизайном завжди буде поруч. Насолоджуйтеся чітким звуком, незважаючи на компактний розмір, а завдяки ремінцю легко беріть гучномовець зі собою. Уперед!

Переглянути всі переваги

Рушайте! Малий гучномовець із чітким звуком.

  • Захист від пилу/води IP67

  • Потужні низькі частоти

  • Вбудований мікрофон для викликів

  • До 12 годин музики

Невеликий гучномовець. Потужний звук

Невеликий гучномовець. Потужний звук

Від парків до таборів – беріть улюблену музику із собою усюди! Цей портативний гучномовець забезпечує чистий звук, а баси потужні та чіткі завдяки двом пасивним випромінювачам. Бажаєте запалювати ще більше? З’єднуйте у пару да гучномовці для стерео звуку на вечірках.

12 годин відтворення. Нехай мелодії лунають безкінечно довго

12 годин відтворення. Нехай мелодії лунають безкінечно довго

Нарощуєте темпи мелодій? Цей гучномовець може працювати стільки, скільки потрібно. Насолоджуйтеся довгим часом відтворення повністю зарядженого гучномовця до 12 годин. Цього більш ніж достатньо для тренування або вечірки біля багаття.

Захист від пилу та води IP67. Готовність до драйву*

Захист від пилу та води IP67. Готовність до драйву*

Від туристичних стежинок до пляжу та басейну – рейтинг IP67 гарантує, що цей гучномовець можна брати із собою будь-куди. Завдяки знімному ремінцю його можна легко переносити, а діапазон Bluetooth® до 20 м означає, що ви не пропустите жодного ритму. Навіть якщо телефон далеко від гучномовця.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Зображення TPV_PBTAWARD13

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Примітки

  1. Рейтинг IP67 означає, що гучномовець має захист від пилу і його можна занурювати до 30 хвилин у воду на глибину до 1 м.