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Більше не доступний

Бездротовий гучномовець

TAS7807B/00

5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Доступні варіанти

Білий
Білий
Чорний
Чорний

Час пошуміти! Потужний звук для кожної пригоди.

Рушайте в дорогу з мелодіями, які змушують вас рухатися! Ви можете брати потужний, чіткий звук цього водостійкого гучномовця усюди. Займаєтеся спортом у парку чи влаштовуєте вечірку на таборі? Завдяки можливості відтворення протягом 24 годин і ремінцю для носіння ви завжди готові до пригод.

Переглянути всі переваги

Час пошуміти! Потужний звук для кожної пригоди.

  • Захист від пилу/води IP67

  • Потужний звук

  • Вбудований мікрофон для викликів

  • До 24 годин музики

Потужний звук у модній упаковці

Потужний звук у модній упаковці

Від парків до таборів – беріть улюблену музику із собою усюди! Два 70-мм низькочастотні і два високочастотні динаміки створюють потужний, чіткий звук, а цей гучномовець ще й чудово виглядає. Бажаєте запалювати ще більше? З'єднуйте у пару два гучномовці для стерео звуку на вечірках.

24 години відтворення. Нехай вечірка триває безкінечно довго

24 години відтворення. Нехай вечірка триває безкінечно довго

Нарощуєте темпи мелодій? Цей гучномовець може працювати стільки, скільки потрібно. Насолоджуйтеся довгим часом відтворення повністю зарядженого гучномовця до 24 годин, а функція банку живлення дозволить заряджати підключені пристрої без призупинення музики.

Захист від пилу та води IP67. Готовність до драйву*

Захист від пилу та води IP67. Готовність до драйву*

Від туристичних стежинок до пляжу та басейну – рейтинг IP67 гарантує, що цей гучномовець можна брати із собою будь-куди. Завдяки знімному ремінцю його можна легко переносити, а діапазон Bluetooth® до 20 м означає, що ви не пропустите жодного ритму. Навіть якщо телефон далеко від гучномовця.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Зображення TPV_PBTAWARD13

Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

19/02/2025

Polska

Polska

2x Philips

Jako, że posiadam 2 takie, coś mogę napisać o nich. Dźwięk faktycznie jest potężny, ale do ok. 60 % głośności. Powyżej bas traci na mocy, sile i jakości. Jakość dźwięku, jak i efekt stereo na 2ch doskonała. Świetna głębia i detaliczność. Bas spokojnie schodzi poniżej deklarowanych 80Hz i jest bardzo dokładny. Wywołuje także mocne wibracje w otoczeniu. Czas pracy to ok 60 h przy głośności 30-40%. Łączenie w stereo powoduje, że możemy przyłączyć tylko jedno źródło dźwięku, a do jednego głośnika tylko dwa. Nie można także sparować różnych głośników philipsa, tylko ten sam typ. Z jednej strony to zalety, z drugiej wady. Ogólnie pełne 5, bo spełnia oczekiwania.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAS7807W Głośnik bezprzewodowy

Дата використання 2024-08-19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAS7807W Głośnik bezprzewodowy

Дата використання 2024-08-19

13/06/2022

Magyarország

Magyarország

a legjobb buli

ezzel buliztuk át a szilvesztert és meglepően jó hangzással elképesztő party volt

Плюси

hangzás

Мінуси

na

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó

Дата використання 2022-02-13

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó

Дата використання 2022-02-13

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Примітки

  1. Рейтинг IP67 означає, що гучномовець має захист від пилу і його можна занурювати до 30 хвилин у воду на глибину до 1 м.