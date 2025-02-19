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Час пошуміти! Потужний звук для кожної пригоди.
Рушайте в дорогу з мелодіями, які змушують вас рухатися! Ви можете брати потужний, чіткий звук цього водостійкого гучномовця усюди. Займаєтеся спортом у парку чи влаштовуєте вечірку на таборі? Завдяки можливості відтворення протягом 24 годин і ремінцю для носіння ви завжди готові до пригод.
Захист від пилу/води IP67
Потужний звук
Вбудований мікрофон для викликів
До 24 годин музики
Від парків до таборів – беріть улюблену музику із собою усюди! Два 70-мм низькочастотні і два високочастотні динаміки створюють потужний, чіткий звук, а цей гучномовець ще й чудово виглядає. Бажаєте запалювати ще більше? З'єднуйте у пару два гучномовці для стерео звуку на вечірках.
Нарощуєте темпи мелодій? Цей гучномовець може працювати стільки, скільки потрібно. Насолоджуйтеся довгим часом відтворення повністю зарядженого гучномовця до 24 годин, а функція банку живлення дозволить заряджати підключені пристрої без призупинення музики.
Від туристичних стежинок до пляжу та басейну – рейтинг IP67 гарантує, що цей гучномовець можна брати із собою будь-куди. Завдяки знімному ремінцю його можна легко переносити, а діапазон Bluetooth® до 20 м означає, що ви не пропустите жодного ритму. Навіть якщо телефон далеко від гучномовця.
Нагороди
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Jam jest
19/02/2025
Polska
2x Philips
Jako, że posiadam 2 takie, coś mogę napisać o nich. Dźwięk faktycznie jest potężny, ale do ok. 60 % głośności. Powyżej bas traci na mocy, sile i jakości. Jakość dźwięku, jak i efekt stereo na 2ch doskonała. Świetna głębia i detaliczność. Bas spokojnie schodzi poniżej deklarowanych 80Hz i jest bardzo dokładny. Wywołuje także mocne wibracje w otoczeniu. Czas pracy to ok 60 h przy głośności 30-40%. Łączenie w stereo powoduje, że możemy przyłączyć tylko jedno źródło dźwięku, a do jednego głośnika tylko dwa. Nie można także sparować różnych głośników philipsa, tylko ten sam typ. Z jednej strony to zalety, z drugiej wady. Ogólnie pełne 5, bo spełnia oczekiwania.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAS7807W Głośnik bezprzewodowy
Дата використання 2024-08-19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAS7807W Głośnik bezprzewodowy
Дата використання 2024-08-19
Superstar 9
13/06/2022
Magyarország
a legjobb buli
ezzel buliztuk át a szilvesztert és meglepően jó hangzással elképesztő party volt
Плюси
hangzás
Мінуси
na
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó
Дата використання 2022-02-13
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó
Дата використання 2022-02-13
Рейтинг IP67 означає, що гучномовець має захист від пилу і його можна занурювати до 30 хвилин у воду на глибину до 1 м.