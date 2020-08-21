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Більше не доступний
TASH402LF/00
40-мм динаміки/закритого типу
Накладні
Захист від поту/води
Ці навушники забезпечують до 20 годин безперервного відтворення для безтурботного прослуховування музики в дорозі.
Нехай ваш список відтворення для тренування перенесе вас на новий рівень. Ідеально налаштовані 40-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують баси, які допомагають вам не зупинятися. Конструкція закритого типу забезпечує чудову пасивну звукоізоляцію. Ви можете збільшувати гучність, не турбуючи інших.
М’які амбушури, що дихають, наповнені освіжаючим гелем: незалежно від того, як важко ви працюєте, навушники залишатимуться прохолодними біля шкіри. Амбушури також можна зняти і легко почистити.
4.8
з 5
26
Відгуки
89%
рекомендують цей виріб
Дарт Вейдер
21/08/2020
Україна
Непогані навушники
Брав саме для бігу, повністю влаштовують. Не важкі, сильно не тиснуть, навіть після години бігу. Поки що, це найкращі навушники, що у мене були.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TASH402BK Бездротові навушники
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TASH402BK Бездротові навушники
Mariuszzzz
28/11/2020
Polska
Bardzo dobre słuchawki!
Polecam model słuchawek ze względu na jakość dźwięku, dopasowanie na głowie - naprawdę fajnie leżą oraz motyw z możliwością zdjęcia i umycia gąbek. Słuchawki są lekkie, długo trzymająca bateria i duży zasięg BT - moim zdaniem więcej niż 10m. Warte zakupu !
Плюси
Cena, możliwość umycia gąbek, wygoda
Мінуси
Kabel ładowania starego typu USB (typu B)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Плюси
jakosc, cena
Мінуси
brak
Цей відгук про TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
Цей відгук про TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
Фактичні результати можуть відрізнятися