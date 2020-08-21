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  • Зберігайте прохолоду.
  • Зберігайте прохолоду.
  • Зберігайте прохолоду.
  • Зберігайте прохолоду.
  • Зберігайте прохолоду.
  • Зберігайте прохолоду.
  • Зберігайте прохолоду.
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Більше не доступний

Бездротові навушники

TASH402LF/00

4.8
| (26) Відгуки | 89% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Синій
Синій
Чорний
Чорний
Зберігайте прохолоду.
Бийте власні рекорди завдяки цим бездротовим спортивним накладним навушникам із захистом від поту. Вони легкі та зручні й пропонують 20 годин відтворення після одного заряджання. Освіжаючі амбушури дозволяють вам зосередитися, перебуваючи на піку активності.
Переглянути всі переваги

Як би спекотно не було.

Зберігайте прохолоду.

  • 40-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

  • Захист від поту/води

20 годин відтворення

Ці навушники забезпечують до 20 годин безперервного відтворення для безтурботного прослуховування музики в дорозі.

40-мм неодимові акустичні динаміки

Нехай ваш список відтворення для тренування перенесе вас на новий рівень. Ідеально налаштовані 40-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують баси, які допомагають вам не зупинятися. Конструкція закритого типу забезпечує чудову пасивну звукоізоляцію. Ви можете збільшувати гучність, не турбуючи інших.

Амбушури, що дихають. Легке від’єднання для чищення

М’які амбушури, що дихають, наповнені освіжаючим гелем: незалежно від того, як важко ви працюєте, навушники залишатимуться прохолодними біля шкіри. Амбушури також можна зняти і легко почистити.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

26

Відгуки

89%

рекомендують цей виріб

1

21/08/2020

Україна

Україна

Непогані навушники

Брав саме для бігу, повністю влаштовують. Не важкі, сильно не тиснуть, навіть після години бігу. Поки що, це найкращі навушники, що у мене були.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TASH402BK Бездротові навушники

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TASH402BK Бездротові навушники

28/11/2020

Polska

Polska

Bardzo dobre słuchawki!

Polecam model słuchawek ze względu na jakość dźwięku, dopasowanie na głowie - naprawdę fajnie leżą oraz motyw z możliwością zdjęcia i umycia gąbek. Słuchawki są lekkie, długo trzymająca bateria i duży zasięg BT - moim zdaniem więcej niż 10m. Warte zakupu !

Плюси

Cena, możliwość umycia gąbek, wygoda

Мінуси

Kabel ładowania starego typu USB (typu B)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Плюси

jakosc, cena

Мінуси

brak

Цей відгук про TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

Цей відгук про TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

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