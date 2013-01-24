Зберігайте прохолоду.
Бийте власні рекорди завдяки цим бездротовим спортивним накладним навушникам із захистом від поту. Вони легкі та зручні й пропонують 20 годин відтворення після одного заряджання. Освіжаючі амбушури дозволяють Вам зосередитися, перебуваючи на піку активності. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зберігайте прохолоду.
Бийте власні рекорди завдяки цим бездротовим спортивним накладним навушникам із захистом від поту. Вони легкі та зручні й пропонують 20 годин відтворення після одного заряджання. Освіжаючі амбушури дозволяють Вам зосередитися, перебуваючи на піку активності. Переглянути усі переваги
Зберігайте прохолоду.
Бийте власні рекорди завдяки цим бездротовим спортивним накладним навушникам із захистом від поту. Вони легкі та зручні й пропонують 20 годин відтворення після одного заряджання. Освіжаючі амбушури дозволяють Вам зосередитися, перебуваючи на піку активності. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зберігайте прохолоду.
Бийте власні рекорди завдяки цим бездротовим спортивним накладним навушникам із захистом від поту. Вони легкі та зручні й пропонують 20 годин відтворення після одного заряджання. Освіжаючі амбушури дозволяють Вам зосередитися, перебуваючи на піку активності. Переглянути усі переваги
Ці навушники забезпечують до 20 годин безперервного відтворення для безтурботного прослуховування музики в дорозі.
Нехай Ваш список відтворення для тренування перенесе Вас на новий рівень. Ідеально налаштовані 40-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують баси, які допомагають Вам не зупинятися. Конструкція закритого типу забезпечує чудову пасивну звукоізоляцію. Ви можете збільшувати гучність, не турбуючи інших.
М’які амбушури, що дихають, наповнені освіжаючим гелем: незалежно від того, як важко Ви працюєте, навушники залишатимуться прохолодними біля шкіри. Амбушури також можна зняти і легко почистити.
Більше жодного надокучливого відлуння під час розмов по телефону. Завдяки нашому акустичному усуненню відлуння ви завжди зможете насолоджуватися чітким, безперешкодним з’єднанням.
М’які амбушури, що дихають, наповнені освіжаючим гелем: незалежно від того, як важко Ви працюєте, навушники залишатимуться прохолодними біля шкіри. Амбушури також можна зняти і легко почистити.
Підключайтеся до світу неймовірно чистого та природного звуку з точно налаштованими 40-мм динаміками. Ваші спортивні навушники ретельно розроблені для забезпечення чіткого та природного звуку з багатими деталями – яку б музику Ви не слухали.
Амбушури пласко складаються для зручного зберігання.
Ці спортивні навушники мають стандарт захисту від бризок IPX4. Вони мають захист від бризок із будь-якого боку і можуть витримати більше, ніж просто трохи поту. Ви можете тренуватися так інтенсивно, як забажаєте, навіть під час дощу.
Якщо Вам потрібен додатковий заряд, функція швидкого заряджання пропонує додаткові 2 години відтворення після 10 хвилин заряджання.
Елегантний дизайн чудово виглядає, чи коли Ви встановлюєте власний рекорд, чи зустрічаєтеся з друзями після спортзалу. Амбушури пласко складаються для зручного зберігання.
Зручні кнопки дозволяють призупинити список відтворення, приймати виклики та регулювати гучність – усе це, не торкаючись смартфону. Навушники готові до спарення в мить увімкнення Bluetooth. Після спарення вони запам’ятовують останній під’єднаний пристрій.
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