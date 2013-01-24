Захист від бризок і поту IPX4

Ці спортивні навушники мають стандарт захисту від бризок IPX4. Вони мають захист від бризок із будь-якого боку і можуть витримати більше, ніж просто трохи поту. Ви можете тренуватися так інтенсивно, як забажаєте, навіть під час дощу.