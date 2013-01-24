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Бездротові навушники

TASH402BL/00
Загальна оцінка / 5
  • Зберігайте прохолоду. Зберігайте прохолоду. Зберігайте прохолоду.
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    Бездротові навушники

    TASH402BL/00
    Загальна оцінка / 5

    Зберігайте прохолоду.

    Бийте власні рекорди завдяки цим бездротовим спортивним накладним навушникам із захистом від поту. Вони легкі та зручні й пропонують 20 годин відтворення після одного заряджання. Освіжаючі амбушури дозволяють Вам зосередитися, перебуваючи на піку активності. Переглянути усі переваги

    Бездротові навушники

    Зберігайте прохолоду.

    Бийте власні рекорди завдяки цим бездротовим спортивним накладним навушникам із захистом від поту. Вони легкі та зручні й пропонують 20 годин відтворення після одного заряджання. Освіжаючі амбушури дозволяють Вам зосередитися, перебуваючи на піку активності. Переглянути усі переваги

    Зберігайте прохолоду.

    Бийте власні рекорди завдяки цим бездротовим спортивним накладним навушникам із захистом від поту. Вони легкі та зручні й пропонують 20 годин відтворення після одного заряджання. Освіжаючі амбушури дозволяють Вам зосередитися, перебуваючи на піку активності. Переглянути усі переваги

    Бездротові навушники

    Зберігайте прохолоду.

    Бийте власні рекорди завдяки цим бездротовим спортивним накладним навушникам із захистом від поту. Вони легкі та зручні й пропонують 20 годин відтворення після одного заряджання. Освіжаючі амбушури дозволяють Вам зосередитися, перебуваючи на піку активності. Переглянути усі переваги

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      Зберігайте прохолоду.

      Як би спекотно не було.

      • 40-мм динаміки/напіввідкритого типу
      • Накладні
      • Захист від поту/води

      20 годин відтворення

      Ці навушники забезпечують до 20 годин безперервного відтворення для безтурботного прослуховування музики в дорозі.

      40-мм неодимові акустичні динаміки

      Нехай Ваш список відтворення для тренування перенесе Вас на новий рівень. Ідеально налаштовані 40-мм неодимові акустичні динаміки забезпечують баси, які допомагають Вам не зупинятися. Конструкція закритого типу забезпечує чудову пасивну звукоізоляцію. Ви можете збільшувати гучність, не турбуючи інших.

      Амбушури, що дихають. Легке від’єднання для чищення

      М’які амбушури, що дихають, наповнені освіжаючим гелем: незалежно від того, як важко Ви працюєте, навушники залишатимуться прохолодними біля шкіри. Амбушури також можна зняти і легко почистити.

      Вбудований мікрофон з усуненням відлуння для чіткого аудіо

      Більше жодного надокучливого відлуння під час розмов по телефону. Завдяки нашому акустичному усуненню відлуння ви завжди зможете насолоджуватися чітким, безперешкодним з’єднанням.

      Освіжаючі амбушури. Тренуйтеся з усіх сил. Зберігайте свіжість

      М’які амбушури, що дихають, наповнені освіжаючим гелем: незалежно від того, як важко Ви працюєте, навушники залишатимуться прохолодними біля шкіри. Амбушури також можна зняти і легко почистити.

      Детальний звук. Хороші баси. Чудова пасивна звукоізоляція

      Підключайтеся до світу неймовірно чистого та природного звуку з точно налаштованими 40-мм динаміками. Ваші спортивні навушники ретельно розроблені для забезпечення чіткого та природного звуку з багатими деталями – яку б музику Ви не слухали.

      Конструкція для плаского складання. Легке зберігання

      Амбушури пласко складаються для зручного зберігання.

      Захист від бризок і поту IPX4

      Ці спортивні навушники мають стандарт захисту від бризок IPX4. Вони мають захист від бризок із будь-якого боку і можуть витримати більше, ніж просто трохи поту. Ви можете тренуватися так інтенсивно, як забажаєте, навіть під час дощу.

      Швидке заряджання. Заряджайте 10 хвилин, отримайте 2 години відтворення

      Якщо Вам потрібен додатковий заряд, функція швидкого заряджання пропонує додаткові 2 години відтворення після 10 хвилин заряджання.

      Елегантний дизайн. Амбушури, що пласко складаються

      Елегантний дизайн чудово виглядає, чи коли Ви встановлюєте власний рекорд, чи зустрічаєтеся з друзями після спортзалу. Амбушури пласко складаються для зручного зберігання.

      Розумне спарення. Автоматичний пошук пристрою Bluetooth

      Зручні кнопки дозволяють призупинити список відтворення, приймати виклики та регулювати гучність – усе це, не торкаючись смартфону. Навушники готові до спарення в мить увімкнення Bluetooth. Після спарення вони запам’ятовують останній під’єднаний пристрій.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Акустична система
        Напіввідкритого типу
        Тип магніту
        Неодимовий
        Звукова котушка
        Мідь
        Частотна характеристика
        20–20 000  Гц
        Покращення звуку
        • Керування відлунням
        • Пониження шумів
        Опір
        32 Ом
        Діаметр динаміків
        40 мм
        Мембрана
        ПЕТ
        Тип
        динамічний

      • Під'єднання

        Профілі Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версія Bluetooth
        5.0
        Максимальний діапазон
        До 10  м

      • Зручність

        Регулятор гучності
        Так
        Керування викликами
        • Утримування виклику
        • Відповідь на виклик/завершення виклику

      • Аксесуари

        Короткий посібник
        Короткий посібник
        USB-кабель
        У комплекті для заряджання

      • Потужність

        Можна заряджати
        Так
        Тривалість відтворення музики
        20  год.
        Вага батареї
        2,5
        Тип батареї
        Літій-полімерна

      • Конструкція

        Колір
        Синій

      • Розміри виробу

        Висота
        18  см
        Ширина
        17  см
        Глибина
        4,5  см
        Вага
        0,17  кг

      • Розміри упаковки

        Тип упаковки
        Картон
        Кількість виробів
        1
        Тип розміщення на полиці
        Обидва
        Висота
        22,5  см
        Ширина
        19,5  см
        Глибина
        5  см
        Вага брутто
        0,28  кг
        Вага нетто
        0,179  кг
        Вага тари
        0,101  кг
        Код EAN
        48 95229 10091 6

      • Зовнішня коробка

        Кількість споживчих комплектів
        3
        Довжина
        22,1  см
        Ширина
        17,6  см
        Висота
        24  см
        Вага брутто
        1,02  кг
        Вага нетто
        0,537  кг
        Вага тари
        0,483  кг
        Код GTIN
        1 48 95229 10091 3

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