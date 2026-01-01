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TAT1300BK/00
Малі вкладиші, чудова ціна
Природний звук, динамічні баси
Зарядний футляр кишенькового розміру
Зручні вушні наконечники SecureFit
Текстуровані вушні наконечники SecureFit забезпечують легкість і комфорт, а також створюють чудову герметичність для ще кращого звучання. Такі функції, як динамічні низькі частоти, дозволять вам насолоджуватися повною потужністю улюблених мелодій навіть при тихому прослуховуванні.
Сумісність із новітніми пристроями Bluetooth® 6.0 дозволяє здійснювати потокову передачу без неприємних перебоїв звучання, а також під’єднувати до двох пристроїв одночасно. Також підтримується технологія Microsoft Swift Pair.
Невеликий зарядний футляр легко поміститься в кишені, або ж до отвору в ньому* можна прикріпити ремінець і повісити на сумку чи пояс. Монорежим означає, що можна використовувати один навушник, поки інший заряджається.
Відгуки
Ремінець не входить у комплект постачання.