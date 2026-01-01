Відчуття ритму, зручна посадка

Насолоджуйтесь музикою з маленькими бездротовими навушниками, які легші, краще сидять у вусі й чудово звучать. Ви отримуєте до 24 годин відтворення й текстуровані вушні наконечники, які забезпечують комфортне утримання навушників на місці, навіть якщо ви носите їх цілий день.