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2000 seriesСправжні бездротові навушники

TAT2149WT/00

1.5

| (2) Відгуки

Доступні варіанти

Білий
Білий
Чорний
Чорний

Маленькі, але потужні

Завдяки своєму надзвичайно зручному дизайну ці крихітні справді бездротові навушники приємні на дотик і гарно виглядають цілий день! Вони не тільки компактні, але й забезпечують чудовий звук і додаткові баси на низькій гучності. Кудись йдете? Футляр можна повісити навіть на брелок.

Переглянути всі переваги

Маленькі, але потужні

  • Справді бездротові навушники-вкладиші

  • Зарядний футляр у формі брелока

  • Природний звук, динамічні баси

  • Чіткі виклики

Ультрамалі навушники. Надкомфортне прилягання

Ультрамалі навушники. Надкомфортне прилягання

Наші найменші справжні бездротові навушники мають дизайн із низьким профілем, який чудово прилягає, навіть якщо ви носите їх цілий день. Навушники вставляються у зовнішнє вухо, тому їхній наконечник не заглиблюється у слуховий прохід: якщо вам потрібна більш надійна фіксація, ви можете вибрати один із трьох розмірів силіконових вкладишів (входять у комплект).

Чудовий звук навіть за низького рівня гучності завдяки динамічним басам

Чудовий звук навіть за низького рівня гучності завдяки динамічним басам

Ці справжні бездротові навушники-вкладиші, можливо, й невеликого розміру, але вам не потрібно буде збільшувати гучність, щоб отримати найкраще звучання від 10-мм динаміків. Натисніть лівий навушник, щоб активувати динамічні баси або додаток Philips Headphones і насолоджуватися повною потужністю улюблених басів, навіть під час прослуховування в тиші.

Чіткі виклики. Буде чути все, що ви говорите

Чіткі виклики. Буде чути все, що ви говорите

Під час розмови по телефону ваш голос буде чітко чути. Спеціальний мікрофон вловлює звук вашого голосу, а алгоритм пониження шумів приглушує фоновий шум навколишнього середовища.

Технічні характеристики

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Відгуки

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1.5

з 5

2

Відгуки

5
4
3

18/10/2025

Polska

Polska

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Мінуси

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Цей відгук про 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Дата використання 2025-09-18

Цей відгук про 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Дата використання 2025-09-18

09/05/2026

България

България

Не съм доволна!

Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!

Мінуси

Не се прикрепя към ухото.

Цей відгук про 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Дата використання 2026-05-09

Цей відгук про 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Дата використання 2026-05-09

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