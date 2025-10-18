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TAT2149WT/00
Маленькі, але потужні
Завдяки своєму надзвичайно зручному дизайну ці крихітні справді бездротові навушники приємні на дотик і гарно виглядають цілий день! Вони не тільки компактні, але й забезпечують чудовий звук і додаткові баси на низькій гучності. Кудись йдете? Футляр можна повісити навіть на брелок.
Справді бездротові навушники-вкладиші
Зарядний футляр у формі брелока
Природний звук, динамічні баси
Чіткі виклики
Наші найменші справжні бездротові навушники мають дизайн із низьким профілем, який чудово прилягає, навіть якщо ви носите їх цілий день. Навушники вставляються у зовнішнє вухо, тому їхній наконечник не заглиблюється у слуховий прохід: якщо вам потрібна більш надійна фіксація, ви можете вибрати один із трьох розмірів силіконових вкладишів (входять у комплект).
Ці справжні бездротові навушники-вкладиші, можливо, й невеликого розміру, але вам не потрібно буде збільшувати гучність, щоб отримати найкраще звучання від 10-мм динаміків. Натисніть лівий навушник, щоб активувати динамічні баси або додаток Philips Headphones і насолоджуватися повною потужністю улюблених басів, навіть під час прослуховування в тиші.
Під час розмови по телефону ваш голос буде чітко чути. Спеціальний мікрофон вловлює звук вашого голосу, а алгоритм пониження шумів приглушує фоновий шум навколишнього середовища.
1.5
з 5
2
Відгуки
Olek Maslanski
18/10/2025
Polska
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Мінуси
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Цей відгук про 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Дата використання 2025-09-18
Цей відгук про 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Дата використання 2025-09-18
09/05/2026
България
Не съм доволна!
Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!
Мінуси
Не се прикрепя към ухото.
Цей відгук про 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Дата використання 2026-05-09
Цей відгук про 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Дата використання 2026-05-09