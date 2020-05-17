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    Справді бездротові навушники-вкладиші

    TAT3215WT/00
    Загальна оцінка / 5
    • Ваші звуки. Ваші рухи. Ваші звуки. Ваші рухи. Ваші звуки. Ваші рухи.
      -{discount-value}

      Справді бездротові навушники-вкладиші

      TAT3215WT/00
      Загальна оцінка / 5

      Ваші звуки. Ваші рухи.

      Будь-де. Будь-коли. Ці справжні бездротові навушники із захистом від бризок та поту забезпечують чудовий звук і до 24 годин відтворення із зарядним футляром. У разі тривалої телефонної розмови можна користуватися лише одним вкладишем, поки інший заряджається. Переглянути усі переваги

      Справді бездротові навушники-вкладиші

      Ваші звуки. Ваші рухи.

      Будь-де. Будь-коли. Ці справжні бездротові навушники із захистом від бризок та поту забезпечують чудовий звук і до 24 годин відтворення із зарядним футляром. У разі тривалої телефонної розмови можна користуватися лише одним вкладишем, поки інший заряджається. Переглянути усі переваги

      Ваші звуки. Ваші рухи.

      Будь-де. Будь-коли. Ці справжні бездротові навушники із захистом від бризок та поту забезпечують чудовий звук і до 24 годин відтворення із зарядним футляром. У разі тривалої телефонної розмови можна користуватися лише одним вкладишем, поки інший заряджається. Переглянути усі переваги

      Справді бездротові навушники-вкладиші

      Ваші звуки. Ваші рухи.

      Будь-де. Будь-коли. Ці справжні бездротові навушники із захистом від бризок та поту забезпечують чудовий звук і до 24 годин відтворення із зарядним футляром. У разі тривалої телефонної розмови можна користуватися лише одним вкладишем, поки інший заряджається. Переглянути усі переваги

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        Справді бездротові навушники-вкладиші

        Справді бездротові навушники-вкладиші

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        Ваші звуки. Ваші рухи.

        • 6-мм динаміки/ закритого типу
        • Bluetooth®
        • Білий
        Захист від бризок і поту IPX4

        Захист від бризок і поту IPX4

        Ці справді бездротові навушники з підтримкою стандарту IPX4 мають захист від бризок із будь-якого боку. На них не вплине невелика кількість поту, і не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.

        Портативний зарядний футляр USB-C. Отримайте до 24 годин відтворення

        Портативний зарядний футляр USB-C. Отримайте до 24 годин відтворення

        Вирушайте в дорогу з кількома зарядами в кишені. Одне заряджання забезпечує до 6 годин відтворення, а повністю заряджений футляр – ще 18 додаткових годин. Коротке 15-хвилинне заряджання у футлярі забезпечує 1 год. відтворення. Повне заряджання футляра займає 2 години через USB-C.

        Режим моно. Перемикайте музику між навушниками-вкладишами

        Режим моно. Перемикайте музику між навушниками-вкладишами

        Потрібно відповісти на виклик, коли навушники розряджаються? Розмовляйте довше, використовуючи один навушник-вкладиш, поки інший заряджається. Мікрофон автоматично призначається навушнику-вкладишу, який ви використовуєте, і ви можете просто поміняти їх за потреби.

        Надійна, комфортна фіксація

        6-мм неодимові динаміки забезпечують чудовий звук, і ви можете додати драйву зі справжнім комфортом завдяки щільному, легкому дизайну. М’які, взаємозамінні вушні вкладиші забезпечують комфортне прилягання у вусі.

        Багатофункціональна кнопка. Легко керуйте музикою та викликами

        Не подобається поточна доріжка? Пропустіть її, натиснувши й утримуючи багатофункціональну кнопку. Хочете відхилити виклик і продовжувати слухати? Це можна зробити одним натисненням кнопки. Вбудований мікрофон з усуненням відлуння забезпечує чіткий звук під час телефонної розмови.

        Легко активуйте голосовий помічник смартфону

        Активуйте голосового помічника телефону, не торкаючись його. Попросіть голосового помічника смартфону відтворити музику, отримати навігаційні вказівки, перевірити інформацію тощо.

        Розумне спарення. Автоматичний пошук пристрою Bluetooth

        Навушники готові до спарення відразу після того, як ви виймете їх із зарядного футляра. Після спарення навушники запам’ятовують останній пристрій, з яким їх було спарено.

        Переходьте від музики до телефонних викликів завдяки вбудованому мікрофону

        -

        Технічні характеристики

        • Конструкція

          Колір
          Білий

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Мембрана
          ПЕТ
          Тип магніту
          NdFeB
          Частотна характеристика
          20–20 000  Гц
          Чутливість
          90  дБ

        • Під'єднання

          Версія Bluetooth
          5,1
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Максимальний діапазон
          До 10  м

        • Зовнішня коробка

          Довжина
          37.5  см
          Кількість споживчих комплектів
          24
          Ширина
          27.5  см
          Вага брутто
          4.7  кг
          Висота
          24.5  см
          Код GTIN
          1 48 95229 11015 8
          Вага нетто
          1.176  кг
          Вага тари
          3.524  кг

        • Зручність

          Керування викликами
          • Перемикання між 2 викликами
          • Відповідь на виклик/завершення виклику
          • Відхилення виклику

        • Внутрішня коробка

          Довжина
          18.7  см
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Ширина
          12.8  см
          Висота
          10.4  см
          Вага нетто
          0.147  кг
          Вага брутто
          0.53  кг
          Вага тари
          0.383  кг
          Код GTIN
          2 48 95229 11015 5

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-іонна

        • Розміри упаковки

          Висота
          18  см
          Ширина
          9.5  см
          Глибина
          4  см
          Код EAN
          48 95229 11015 1
          Вага брутто
          0.178  кг
          Вага нетто
          0.049  кг
          Вага тари
          0.129  кг

        • Розміри виробу

          Висота
          4.2  см
          Ширина
          3.6  см
          Глибина
          6.5  см
          Вага
          0.049  кг

        • Аксесуари

          Короткий посібник
          Так
          USB-кабель
          USB-кабель (тип A–тип C)

        • UPC

          UPC
          8 40063 20116 3

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