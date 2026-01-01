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TAV2000FB/00
Класичний дизайн, сучасний звук
Цифрове налаштування FM
Bluetooth® 5.4
Батарея з можливістю заміни
Приходьте за класичним дизайном, залишайтеся заради теплого звуку. Цей портативний радіоприймач повертає округлий дизайн і тактильний регулятор гучності у стилі 1950-х років, а також додає нотку теплого, напрочуд потужного звуку завдяки 2,5-дюймовому повнодіапазонному динаміку. Це ідеальне поєднання традицій та інновацій.
Музика, новини, драма чи спорт? Що б ви не любили слухати, цей FM-радіоприймач забезпечує чіткий прийом сигналу завдяки телескопічній антені. Завдяки цифровому налаштуванню ваші улюблені станції дуже легко знайти, і ви можете зберегти 20 попередньо встановлених станцій і призначити дві улюблені станції кнопкам швидкого доступу 1 та 2 попереду на радіоприймачі.
Цей класичний радіоприймач може більше, ніж просто транслювати радіостанції. З’єднання Bluetooth® 5.4 дозволяє виконувати потокову передачі подкастів, списків відтворення тощо з розумного пристрою на радіо. Насолоджуйтеся стабільним з’єднанням із високоякісним звуком, навіть якщо список відтворення передається з телефону в іншій кімнаті.
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Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc.