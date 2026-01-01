Цифровий тюнер FM із 20 програмованими станціями

Музика, новини, драма чи спорт? Що б ви не любили слухати, цей FM-радіоприймач забезпечує чіткий прийом сигналу завдяки телескопічній антені. Завдяки цифровому налаштуванню ваші улюблені станції дуже легко знайти, і ви можете зберегти 20 попередньо встановлених станцій і призначити дві улюблені станції кнопкам швидкого доступу 1 та 2 попереду на радіоприймачі.