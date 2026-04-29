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Retro Портативний радіоприймач

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RetroПортативний радіоприймач

TAV2000FB/00

Retro Портативний радіоприймач

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Για iOS και Android

Εφαρμογή Philips Entertainment

Υποστηρίζει τον έλεγχο επιλεγμένων μοντέλων ηχείων Philips Bluetooth, soundbars, party ηχείων, μικροσυστημάτων, CD soundmachine συσκευών και φορητών ραδιοφώνων.

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Εφαρμογή Philips Entertainment

Інструкції і документація

Рекламна листівка з локалізованим вмістом

  • PDF файл, 759.1 kB
  • 27 April 2026

Посібник користувача

  • PDF файл, 3.5 MB
  • 28 July 2025

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