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Новинка
TAV5000/10
The Stevie Pro
Нехай музика робить свою справу з ретропрогравачем вінілових платівок із Bluetooth® і вбудованими двосмуговими динаміками. Stevie Pro забезпечує потужніше, чистіше й об’ємніше стереозвучання платівок, які ви програєте, і композицій, які транслюєте.
Ретродизайн, сучасне звучання
Програвач вінілових платівок із 2 швидкостями
Bluetooth® 6.0
2-смугові фазоінверторні динаміки
Він може виглядати як програвач вашого дядька, але завдяки насиченому, теплому звучанню та сучасним функціям цей програвач цілком відповідає сьогоденню. Моноблочна конструкція ідеально пасує для письмових столів і комодів, а на додачу до вінілу ви отримуєте зручність Bluetooth® і наш зручний супутній застосунок.
The Stevie Pro знає, як запалити. Вбудовані 2-смугові фазоінверторні динаміки наповнюють простір ширяючими високими частотами, виразними середніми та глибокими, потужними басами. Динаміка чітка, звукова сцена широка, а потужності вистачить, щоб наповнити звуком невелику кімнату.
Від знахідок із ящиків із платівками до ваших найцінніших лімітованих видань — на литому алюмінієвому диску можна програвати вініл зі швидкістю 33 1/3 або 45 об/хв. Алюмінієвий тонарм із противагою та змінна голка Audio-Technica точно відстежують канавки, а функція автоматичної зупинки не дає платівкам обертатися після завершення відтворення.
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