Вигляд із минулого, звук із сьогодення

Він може виглядати як програвач вашого дядька, але завдяки насиченому, теплому звучанню та сучасним функціям цей програвач цілком відповідає сьогоденню. Моноблочна конструкція ідеально пасує для письмових столів і комодів, а на додачу до вінілу ви отримуєте зручність Bluetooth® і наш зручний супутній застосунок.