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  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
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  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro

Новинка

RetroПрогравач вінілових платівок із Bluetooth®

TAV5000/10

The Stevie Pro

Нехай музика робить свою справу з ретропрогравачем вінілових платівок із Bluetooth® і вбудованими двосмуговими динаміками. Stevie Pro забезпечує потужніше, чистіше й об’ємніше стереозвучання платівок, які ви програєте, і композицій, які транслюєте.

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The Stevie Pro

  • Ретродизайн, сучасне звучання

  • Програвач вінілових платівок із 2 швидкостями

  • Bluetooth® 6.0

  • 2-смугові фазоінверторні динаміки

Вигляд із минулого, звук із сьогодення

Вигляд із минулого, звук із сьогодення

Він може виглядати як програвач вашого дядька, але завдяки насиченому, теплому звучанню та сучасним функціям цей програвач цілком відповідає сьогоденню. Моноблочна конструкція ідеально пасує для письмових столів і комодів, а на додачу до вінілу ви отримуєте зручність Bluetooth® і наш зручний супутній застосунок.

Насиченіший і глибший стереозвук. 2-смугові фазоінверторні динаміки

Насиченіший і глибший стереозвук. 2-смугові фазоінверторні динаміки

The Stevie Pro знає, як запалити. Вбудовані 2-смугові фазоінверторні динаміки наповнюють простір ширяючими високими частотами, виразними середніми та глибокими, потужними басами. Динаміка чітка, звукова сцена широка, а потужності вистачить, щоб наповнити звуком невелику кімнату.

2-швидкісний програвач із пасовим приводом. Високоякісні компоненти

2-швидкісний програвач із пасовим приводом. Високоякісні компоненти

Від знахідок із ящиків із платівками до ваших найцінніших лімітованих видань — на литому алюмінієвому диску можна програвати вініл зі швидкістю 33 1/3 або 45 об/хв. Алюмінієвий тонарм із противагою та змінна голка Audio-Technica точно відстежують канавки, а функція автоматичної зупинки не дає платівкам обертатися після завершення відтворення.

Технічні характеристики

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Примітки

  1. Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими торговельними марками, що належать Bluetooth SIG, Inc. Словесний знак і логотипи Auracast™ є торговельними марками, що належать Bluetooth SIG, Inc.