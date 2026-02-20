КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

Retro Програвач вінілових платівок із Bluetooth®

Новинка

Підтримка

RetroПрогравач вінілових платівок із Bluetooth®

TAV5000/10

Retro Програвач вінілових платівок із Bluetooth®

Новинка

До магазину

Увійдіть або створіть обліковий запис

Увійдіть або створіть обліковий запис

Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.

Зареєструвати

Για iOS και Android

Εφαρμογή Philips Entertainment

Υποστηρίζει τον έλεγχο επιλεγμένων μοντέλων ηχείων Philips Bluetooth, soundbars, party ηχείων, μικροσυστημάτων, CD soundmachine συσκευών και φορητών ραδιοφώνων.

Відскануйте QR-код, щоб завантажити застосунок
Εφαρμογή Philips Entertainment

Інструкції і документація

Посібник користувача

  • PDF файл, 10.7 MB
  • 1 September 2026

Рекламна листівка з локалізованим вмістом

  • PDF файл, 991 kB
  • 7 September 2026

Гарантія та обслуговування

Перевірте умови гарантійного обслуговування

Гарантія

Наша політика гарантійного обслуговування виробів

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти