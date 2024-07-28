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  • Наче концертний зал для вух
  • Наче концертний зал для вух
  • Наче концертний зал для вух
  • Наче концертний зал для вух
  • Наче концертний зал для вух
  • Наче концертний зал для вух
  • Наче концертний зал для вух
  • Наче концертний зал для вух
  • Наче концертний зал для вух
  • Наче концертний зал для вух
  • Наче концертний зал для вух
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Наче концертний зал для вух
  • Наче концертний зал для вух
  • Наче концертний зал для вух
  • Наче концертний зал для вух
  • Наче концертний зал для вух
  • Наче концертний зал для вух
  • Наче концертний зал для вух
  • Наче концертний зал для вух
  • Наче концертний зал для вух
  • Наче концертний зал для вух

Більше не доступний

FidelioНакладні дротові навушники відкритого типу X3

X3/00

4.8
| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

2 нагороди

Наче концертний зал для вух
Від подиху виконавця до пальців, які перебирають струни, – ви чутимете усе, адже ці навушники найвищої якості відкритого типу поєднують у собі комфорт, легкість і точне налаштування. Відкривайте для себе нові рівні чіткості та деталей щоразу, коли їх одягаєте.
Переглянути всі переваги

Створено для аудіофілів

Наче концертний зал для вух

  • Широка, природна звукова сцена

  • Неймовірно легкий комфорт

  • Високоякісне покриття зі шкіри/металу

  • Знімний кабель 3 м

Створено для виняткової функціональності

Створено для виняткової функціональності

Навушники Philips Fidelio X3 можуть похвалитися двошаровими накладками, що зменшують резонанс та вібрацію. Неодимові динаміки створено з можливістю нахилу під кутом 15 градусів, що підходить для природної форми вуха й оптимальної точності за високих частот. Результат – бездоганна ефективність та відмінні деталі.

Відчуйте пристрасть. Високоякісний дизайн

Відчуйте пристрасть. Високоякісний дизайн

Ці накладні навушники створено не лише для дивовижного звучання: вони також мають неймовірний вигляд. Легку, м’яку внутрішню дугу на голову можна регулювати для ідеального прилягання. Зовнішня дуга на голову додає обнадійливої ваги, а щільне прилягання легких, мов пір’їнка, амбушур з ефектом пам’яті забезпечує ідеальну фіксацію. Ідеальний варіант для тривалого прослуховування.

Конструкція відкритого типу. Широка, природна звукова сцена

Конструкція відкритого типу. Широка, природна звукова сцена

Конструкцію чашки навушників відкритого типу покрито акустично прозорою тканиною гучномовців Kvadrat. Повітря вільно проходить крізь тканину, усуваючи тиск, що накопичується за мембраною, і створюючи захоплюючий, об’ємний звук.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image AWARD-1679510
  • Award image AWARD-1679621

Відгуки

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4.8

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

28/07/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Super

Super super super sound Super super super quality!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3

25/11/2020

Polska

Polska

Super dzwięk

Wygodne, dobrze leżace słuchawki, czysty dzwięk, polecam każdemu kto wymaga dobrej jakosci.

Плюси

Czyste wysokie tony, Niskie tony jak na słuchawki bardzo dobre, Wykonanie premium

Мінуси

brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

22/04/2020

Polska

Polska

Kablowe to podstawa

Jako fan słuchawek na kablu , musze pochwalić produkt za wygodę noszenia , fajne jest to podwójne podtrzymanie na glowie , dobrze siedza na uchu !

Плюси

Komfort

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

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