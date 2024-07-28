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Більше не доступний
Широка, природна звукова сцена
Неймовірно легкий комфорт
Високоякісне покриття зі шкіри/металу
Знімний кабель 3 м
Навушники Philips Fidelio X3 можуть похвалитися двошаровими накладками, що зменшують резонанс та вібрацію. Неодимові динаміки створено з можливістю нахилу під кутом 15 градусів, що підходить для природної форми вуха й оптимальної точності за високих частот. Результат – бездоганна ефективність та відмінні деталі.
Ці накладні навушники створено не лише для дивовижного звучання: вони також мають неймовірний вигляд. Легку, м’яку внутрішню дугу на голову можна регулювати для ідеального прилягання. Зовнішня дуга на голову додає обнадійливої ваги, а щільне прилягання легких, мов пір’їнка, амбушур з ефектом пам’яті забезпечує ідеальну фіксацію. Ідеальний варіант для тривалого прослуховування.
Конструкцію чашки навушників відкритого типу покрито акустично прозорою тканиною гучномовців Kvadrat. Повітря вільно проходить крізь тканину, усуваючи тиск, що накопичується за мембраною, і створюючи захоплюючий, об’ємний звук.
Нагороди
4.8
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Volodymyr69
28/07/2024
Україна
Перевірений покупець
Super
Super super super sound Super super super quality!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3
Krisu628
25/11/2020
Polska
Super dzwięk
Wygodne, dobrze leżace słuchawki, czysty dzwięk, polecam każdemu kto wymaga dobrej jakosci.
Плюси
Czyste wysokie tony, Niskie tony jak na słuchawki bardzo dobre, Wykonanie premium
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
An tos
22/04/2020
Polska
Kablowe to podstawa
Jako fan słuchawek na kablu , musze pochwalić produkt za wygodę noszenia , fajne jest to podwójne podtrzymanie na glowie , dobrze siedza na uchu !
Плюси
Komfort
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3