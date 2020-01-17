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Наче концертний зал для вух
Від подиху виконавця до пальців, які перебирають струни, – ви чутимете усе, адже ці навушники найвищої якості відкритого типу поєднують у собі комфорт, легкість і точне налаштування. Відкривайте для себе нові рівні чіткості та деталей щоразу, коли їх одягаєте. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Наче концертний зал для вух
Від подиху виконавця до пальців, які перебирають струни, – ви чутимете усе, адже ці навушники найвищої якості відкритого типу поєднують у собі комфорт, легкість і точне налаштування. Відкривайте для себе нові рівні чіткості та деталей щоразу, коли їх одягаєте. Переглянути усі переваги
Наче концертний зал для вух
Від подиху виконавця до пальців, які перебирають струни, – ви чутимете усе, адже ці навушники найвищої якості відкритого типу поєднують у собі комфорт, легкість і точне налаштування. Відкривайте для себе нові рівні чіткості та деталей щоразу, коли їх одягаєте. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Наче концертний зал для вух
Від подиху виконавця до пальців, які перебирають струни, – ви чутимете усе, адже ці навушники найвищої якості відкритого типу поєднують у собі комфорт, легкість і точне налаштування. Відкривайте для себе нові рівні чіткості та деталей щоразу, коли їх одягаєте. Переглянути усі переваги
Накладні дротові навушники відкритого типу X3
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Навушники Philips Fidelio X3 можуть похвалитися двошаровими накладками, що зменшують резонанс та вібрацію. Неодимові динаміки створено з можливістю нахилу під кутом 15 градусів, що підходить для природної форми вуха й оптимальної точності за високих частот. Результат – бездоганна ефективність та відмінні деталі.
Ці накладні навушники створено не лише для дивовижного звучання: вони також мають неймовірний вигляд. Легку, м’яку внутрішню дугу на голову можна регулювати для ідеального прилягання. Зовнішня дуга на голову додає обнадійливої ваги, а щільне прилягання легких, мов пір’їнка, амбушур з ефектом пам’яті забезпечує ідеальну фіксацію. Ідеальний варіант для тривалого прослуховування.
Конструкцію чашки навушників відкритого типу покрито акустично прозорою тканиною гучномовців Kvadrat. Повітря вільно проходить крізь тканину, усуваючи тиск, що накопичується за мембраною, і створюючи захоплюючий, об’ємний звук.
50-мм акустичні динаміки мають мембрани, які складаються із кількох полімерних шарів із шаром амортизуючого гелю. Гнучкість та плавність кожної мембрани забезпечують ідеально збалансований звук. Низькі частоти ефективні й необтяжливі. Частоти середнього діапазону повні та плавні. Високі частоти – детальні.
Блискучі мелодії фортепіано. Потужний рок. Що б Вам не подобалось – навушники з аудіо високої чіткості дозволяють отримати максимальне враження від кожної ноти. У разі дротового під’єднання до джерела високої чіткості Ви зможете скористатися усіма перевагами аудіо без втрат, що записується з вищою частотою дискретизації, ніж компакт-диски, для чудового реалістичного відтворення.
Чіткий, елегантний дизайн цих високоякісних накладних навушників прекрасно оновлює свого попередника – легендарні Fidelio X2. Темне глянцеве покриття металевої рамки наче плаває над міцною, чорною тканиною Kvadrat, що покриває чашки.
Чорна шотландська шкіра Muirhead, що покриває зовнішню та внутрішню дугу на голову, використовується з погляду екологічності й етики. Ця прекрасно м’яка й текстурована високоефективна шкіра надає навушникам вишуканості.
Пориньте в улюблені альбоми щоразу, коли Вам захочеться їх послухати. Кабель із комплекту має адаптер із роз’ємом 6,3–3,5 мм, що дозволяє слухати вміст на розумному пристрої та домашній системі.
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