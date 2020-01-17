Аудіо високої чіткості. Почуйте кожну деталь

Блискучі мелодії фортепіано. Потужний рок. Що б Вам не подобалось – навушники з аудіо високої чіткості дозволяють отримати максимальне враження від кожної ноти. У разі дротового під’єднання до джерела високої чіткості Ви зможете скористатися усіма перевагами аудіо без втрат, що записується з вищою частотою дискретизації, ніж компакт-диски, для чудового реалістичного відтворення.