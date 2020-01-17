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    Philips Fidelio

    Накладні дротові навушники відкритого типу X3

    X3/00
    Fidelio
    Загальна оцінка / 5
    9 нагород
    Fidelio
    • Наче концертний зал для вух Наче концертний зал для вух Наче концертний зал для вух
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      Philips Fidelio Накладні дротові навушники відкритого типу X3

      X3/00
      Загальна оцінка / 5
      9 нагород

      Наче концертний зал для вух

      Від подиху виконавця до пальців, які перебирають струни, – ви чутимете усе, адже ці навушники найвищої якості відкритого типу поєднують у собі комфорт, легкість і точне налаштування. Відкривайте для себе нові рівні чіткості та деталей щоразу, коли їх одягаєте. Переглянути усі переваги

      Philips Fidelio Накладні дротові навушники відкритого типу X3

      Наче концертний зал для вух

      Від подиху виконавця до пальців, які перебирають струни, – ви чутимете усе, адже ці навушники найвищої якості відкритого типу поєднують у собі комфорт, легкість і точне налаштування. Відкривайте для себе нові рівні чіткості та деталей щоразу, коли їх одягаєте. Переглянути усі переваги

      Наче концертний зал для вух

      Від подиху виконавця до пальців, які перебирають струни, – ви чутимете усе, адже ці навушники найвищої якості відкритого типу поєднують у собі комфорт, легкість і точне налаштування. Відкривайте для себе нові рівні чіткості та деталей щоразу, коли їх одягаєте. Переглянути усі переваги

      Philips Fidelio Накладні дротові навушники відкритого типу X3

      Наче концертний зал для вух

      Від подиху виконавця до пальців, які перебирають струни, – ви чутимете усе, адже ці навушники найвищої якості відкритого типу поєднують у собі комфорт, легкість і точне налаштування. Відкривайте для себе нові рівні чіткості та деталей щоразу, коли їх одягаєте. Переглянути усі переваги

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        Накладні дротові навушники відкритого типу X3

        Накладні дротові навушники відкритого типу X3

        Усього:

        Наче концертний зал для вух

        Створено для аудіофілів

        • Широка, природна звукова сцена
        • Неймовірно легкий комфорт
        • Високоякісне покриття зі шкіри/металу
        • Знімний кабель 3 м
        Створено для виняткової функціональності

        Створено для виняткової функціональності

        Навушники Philips Fidelio X3 можуть похвалитися двошаровими накладками, що зменшують резонанс та вібрацію. Неодимові динаміки створено з можливістю нахилу під кутом 15 градусів, що підходить для природної форми вуха й оптимальної точності за високих частот. Результат – бездоганна ефективність та відмінні деталі.

        Відчуйте пристрасть. Високоякісний дизайн

        Відчуйте пристрасть. Високоякісний дизайн

        Ці накладні навушники створено не лише для дивовижного звучання: вони також мають неймовірний вигляд. Легку, м’яку внутрішню дугу на голову можна регулювати для ідеального прилягання. Зовнішня дуга на голову додає обнадійливої ваги, а щільне прилягання легких, мов пір’їнка, амбушур з ефектом пам’яті забезпечує ідеальну фіксацію. Ідеальний варіант для тривалого прослуховування.

        Конструкція відкритого типу. Широка, природна звукова сцена

        Конструкція відкритого типу. Широка, природна звукова сцена

        Конструкцію чашки навушників відкритого типу покрито акустично прозорою тканиною гучномовців Kvadrat. Повітря вільно проходить крізь тканину, усуваючи тиск, що накопичується за мембраною, і створюючи захоплюючий, об’ємний звук.

        Мистецтво балансу. Витончено налаштовані 50-мм динаміки

        Мистецтво балансу. Витончено налаштовані 50-мм динаміки

        50-мм акустичні динаміки мають мембрани, які складаються із кількох полімерних шарів із шаром амортизуючого гелю. Гнучкість та плавність кожної мембрани забезпечують ідеально збалансований звук. Низькі частоти ефективні й необтяжливі. Частоти середнього діапазону повні та плавні. Високі частоти – детальні.

        Аудіо високої чіткості. Почуйте кожну деталь

        Аудіо високої чіткості. Почуйте кожну деталь

        Блискучі мелодії фортепіано. Потужний рок. Що б Вам не подобалось – навушники з аудіо високої чіткості дозволяють отримати максимальне враження від кожної ноти. У разі дротового під’єднання до джерела високої чіткості Ви зможете скористатися усіма перевагами аудіо без втрат, що записується з вищою частотою дискретизації, ніж компакт-диски, для чудового реалістичного відтворення.

        Тканина Kvadrat чудово пропускає звук

        Тканина Kvadrat чудово пропускає звук

        Чіткий, елегантний дизайн цих високоякісних накладних навушників прекрасно оновлює свого попередника – легендарні Fidelio X2. Темне глянцеве покриття металевої рамки наче плаває над міцною, чорною тканиною Kvadrat, що покриває чашки.

        Розкішна шкіра Muirhead. Виготовлена у відповідальний спосіб

        Розкішна шкіра Muirhead. Виготовлена у відповідальний спосіб

        Чорна шотландська шкіра Muirhead, що покриває зовнішню та внутрішню дугу на голову, використовується з погляду екологічності й етики. Ця прекрасно м’яка й текстурована високоефективна шкіра надає навушникам вишуканості.

        Оригінальний звук із будь-якого джерела

        Пориньте в улюблені альбоми щоразу, коли Вам захочеться їх послухати. Кабель із комплекту має адаптер із роз’ємом 6,3–3,5 мм, що дозволяє слухати вміст на розумному пристрої та домашній системі.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Штекер адаптера
          Адаптер 3,5–6,3 мм
          Впорядкування кабелів
          Затискач для кабелю

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          знімний безкисневий кабель (3 м)

        • Звук

          Спотворення
          <0,1% THD
          Мембрана
          LMC
          Діаметр динаміків
          50 мм
          Чутливість
          100 дБ при 1 мВт
          Максимальна вхідна потужність
          500 мВт
          Опір
          30 Ом
          Частотна характеристика
          5–40 000  Гц
          Тип магніту
          Неодимовий
          Акустична система
          Відкрита
          Тип
          динамічний

        • Розміри упаковки

          Код EAN
          48 95229 10278 1
          Глибина
          12,2  см
          Вага брутто
          1,35  кг
          Висота
          31  см
          Вага нетто
          0,435  кг
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вага тари
          0,915  кг
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Ширина
          24,5  см

        • Зовнішня коробка

          Код GTIN
          1 48 95229 10278 8
          Кількість споживчих комплектів
          2
          Вага брутто
          3,18  кг
          Висота
          31  см
          Довжина
          26,5  см
          Вага нетто
          0,87  кг
          Вага тари
          2,31  кг
          Ширина
          25,5  см

        • Розміри виробу

          Глибина
          11  см
          Висота
          23  см
          Вага
          0,38  кг
          Ширина
          19  см

        • UPC

          UPC
          8 40063 20130 9

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