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    Xperion 6000

    Line

    X60LINEX1
    • Створено з думкою про вас Створено з думкою про вас Створено з думкою про вас
      -{discount-value}

      Xperion 6000 Line

      X60LINEX1

      Створено з думкою про вас

      Philips Xperion 6000 Line із широким променем 110° і світловим потоком 150 лм у еко-режимі та 300 лм у посиленому режимі ідеально підходить для освітлення більших ділянок. Також має режим ліхтаря (120 лм) для спрямування світла в потрібне місце. Переглянути усі переваги

      Xperion 6000 Line

      Створено з думкою про вас

      Philips Xperion 6000 Line із широким променем 110° і світловим потоком 150 лм у еко-режимі та 300 лм у посиленому режимі ідеально підходить для освітлення більших ділянок. Також має режим ліхтаря (120 лм) для спрямування світла в потрібне місце. Переглянути усі переваги

      Створено з думкою про вас

      Philips Xperion 6000 Line із широким променем 110° і світловим потоком 150 лм у еко-режимі та 300 лм у посиленому режимі ідеально підходить для освітлення більших ділянок. Також має режим ліхтаря (120 лм) для спрямування світла в потрібне місце. Переглянути усі переваги

      Xperion 6000 Line

      Створено з думкою про вас

      Philips Xperion 6000 Line із широким променем 110° і світловим потоком 150 лм у еко-режимі та 300 лм у посиленому режимі ідеально підходить для освітлення більших ділянок. Також має режим ліхтаря (120 лм) для спрямування світла в потрібне місце. Переглянути усі переваги

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        Xperion 6000

        Xperion 6000

        Line

        - {discount-value}

        Усього:

        Створено з думкою про вас

        Прогресивне освітлення, тривала ефективність

        • 300 лм (посилений) / 150 лм (еко)
        • 120 лм (точковий)
        • Ресурс батареї: 4,5 год (еко: 8 год)
        • Надійний із широким променем світла
        Світлодіодний ліхтар преміумкласу з кількома виходами

        Світлодіодний ліхтар преміумкласу з кількома виходами

        Philips Xperion 6000 Line забезпечує яскраве природне біле світлодіодне світло для максимального візуального комфорту та меншої втоми очей під час роботи. Основний промінь Philips Xperion 6000 Line має два вихідні рівні: 150 лм в екорежимі з подовженим ресурсом батареї та 300 лм у посиленому режимі. Завдяки такій гнучкості можна завжди вибрати відповідне освітлення для роботи.

        Тривалий час роботи в різних режимах освітлення

        Тривалий час роботи в різних режимах освітлення

        Ліхтар Philips Xperion 6000 Line завжди готовий до роботи. Одного заряджання вистачає на повний робочий день (до 8 год в екорежимі, 4,5 год у посиленому режимі та 9 год із точковим променем). Завдяки потужній літій-іонній батареї Philips Xperion Line можна повністю зарядити через USB-C за 3,5 години й забезпечити собі яскраве світлодіодне освітлення.

        Точне освітлення із широким кутом поширення променя

        Точне освітлення із широким кутом поширення променя

        Philips Xperion 6000 Line має модуль освітлення з кутом поширення променя на 110°, що забезпечує ширше освітлення робочої зони.

        Розумний поворотний гачок із магнітом і ергономічним корпусом

        Розумний поворотний гачок із магнітом і ергономічним корпусом

        Завдяки продуманій конструкції ергономічної ручки з неслизьким покриттям ви надійно триматимете цей ліхтар. Якщо для роботи потрібні обидві руки, закріпіть його за допомогою висувного гака з можливістю обертання на 360° і сильним магнітом. Кнопку живлення розташовано на задній панелі, щоб світло не засліплювало вас, коли ви його вмикаєте.

        Стійкий до ударів, дії води та розчинників (IP65/IK07)

        Стійкий до ударів, дії води та розчинників (IP65/IK07)

        Ліхтар розроблений для роботи в складних умовах, адже має ударостійкість IK07, водонепроникність згідно зі стандартами IP65 і поверхню, яка стійка до хімічних речовин і розчинників у майстернях. Philips Xperion 6000 Line призначений для тривалого використання, оскільки ми знаємо, що навіть найупевненіші руки потребують додаткової підтримки.

        Продовжте гарантію онлайн до 3 років

        Продовжте гарантію онлайн до 3 років

        Скористайтеся стандартною 2-річною гарантією Philips і отримайте 1 рік додатково

        Технічні характеристики

        • Маркетингові особливості

          Особливість виробу
          Надійний із широким променем світла
          Очікувані переваги
          Створено з думкою про вас

        • Опис виробу

          Можливість роботи в режимі "вільні руки"
          Поворотний гачок, сильний магніт
          Гачок
          Поворот на 360°
          Клас захисту від ударів (IK)
          IK07
          Магніт
          1 магніт
          Матеріали та покриття
          Міцний ABS
          Робоча температура
          від -10 °C до 40 °C
          Лінійка
          Xperion 6000
          Технологія
          Світлодіод SMD
          УФ-детектор витоку
          Ні
          Клас захисту від пилу та вологи (IP)
          IP65
          Стійкість до дії
          Мастила, оливи, розчинники, які використовуються в майстернях

        • Характеристики світла

          Кут розсіювання світла
          110  градусів
          Колірна температура
          6000  К
          Кут освітлення (точковий промінь)
          40  градусів
          Інтенсивність світла (точковий промінь)
          120 люмен
          Інтенсивність світла (в екорежимі)
          150 люменів
          Світловіддача (у посиленому режимі)
          300 люмен

        • Електричні характеристики

          Напруга
          3,7  В
          Джерело живлення
          Акумуляторна батарея
          Ємність батареї
          2200  mAh
          Час роботи батареї (у посиленому режимі)
          До 4,5 годин
          Час роботи батареї (в екорежимі)
          До 8 годин
          Тип батареї
          Літієва батарея
          Тип штепселя
          Штепсель європейського стандарту (штепсель для Великобританії не входить у комплект)
          Тип зарядного кабелю
          Кабель USB типу С
          Час заряджання батареї
          До 3,5 годин
          Потужність (Вт)
          3 Вт
          Час роботи батареї (точковий промінь)
          До 9 годин

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          X60LINEX1
          Код замовлення
          01473331

        • Дані упаковки

          EAN1
          8719018014733
          EAN3
          8719018014740

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          5  см
          Висота
          31  см
          Кількість в упаковці / Мінімальна партія
          6
          Вага з батареями
          382  г
          Довжина кабелю
          USB-кабель 100 см, адаптер 5 В 1 А

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          33  см
          Ширина
          23.5  см
          Висота
          12.5  см

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