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Philips Xperion 6000 Line із широким променем 110° і світловим потоком 150 лм у еко-режимі та 300 лм у посиленому режимі ідеально підходить для освітлення більших ділянок. Також має режим ліхтаря (120 лм) для спрямування світла в потрібне місце. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створено з думкою про вас
Philips Xperion 6000 Line із широким променем 110° і світловим потоком 150 лм у еко-режимі та 300 лм у посиленому режимі ідеально підходить для освітлення більших ділянок. Також має режим ліхтаря (120 лм) для спрямування світла в потрібне місце. Переглянути усі переваги
Створено з думкою про вас
Philips Xperion 6000 Line із широким променем 110° і світловим потоком 150 лм у еко-режимі та 300 лм у посиленому режимі ідеально підходить для освітлення більших ділянок. Також має режим ліхтаря (120 лм) для спрямування світла в потрібне місце. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створено з думкою про вас
Philips Xperion 6000 Line із широким променем 110° і світловим потоком 150 лм у еко-режимі та 300 лм у посиленому режимі ідеально підходить для освітлення більших ділянок. Також має режим ліхтаря (120 лм) для спрямування світла в потрібне місце. Переглянути усі переваги
Line
Усього:
Philips Xperion 6000 Line забезпечує яскраве природне біле світлодіодне світло для максимального візуального комфорту та меншої втоми очей під час роботи. Основний промінь Philips Xperion 6000 Line має два вихідні рівні: 150 лм в екорежимі з подовженим ресурсом батареї та 300 лм у посиленому режимі. Завдяки такій гнучкості можна завжди вибрати відповідне освітлення для роботи.
Ліхтар Philips Xperion 6000 Line завжди готовий до роботи. Одного заряджання вистачає на повний робочий день (до 8 год в екорежимі, 4,5 год у посиленому режимі та 9 год із точковим променем). Завдяки потужній літій-іонній батареї Philips Xperion Line можна повністю зарядити через USB-C за 3,5 години й забезпечити собі яскраве світлодіодне освітлення.
Philips Xperion 6000 Line має модуль освітлення з кутом поширення променя на 110°, що забезпечує ширше освітлення робочої зони.
Завдяки продуманій конструкції ергономічної ручки з неслизьким покриттям ви надійно триматимете цей ліхтар. Якщо для роботи потрібні обидві руки, закріпіть його за допомогою висувного гака з можливістю обертання на 360° і сильним магнітом. Кнопку живлення розташовано на задній панелі, щоб світло не засліплювало вас, коли ви його вмикаєте.
Ліхтар розроблений для роботи в складних умовах, адже має ударостійкість IK07, водонепроникність згідно зі стандартами IP65 і поверхню, яка стійка до хімічних речовин і розчинників у майстернях. Philips Xperion 6000 Line призначений для тривалого використання, оскільки ми знаємо, що навіть найупевненіші руки потребують додаткової підтримки.
Скористайтеся стандартною 2-річною гарантією Philips і отримайте 1 рік додатково
Маркетингові особливості
Опис виробу
Характеристики світла
Електричні характеристики
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Дані упаковки
Інформація про упаковку
Інформація про упаковку
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