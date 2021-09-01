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Philips Xperion 6000 Pillar працює весь день на одному заряді акумулятора. Із двома режимами інтенсивності основного світла (250 та 500 лм) і вбудованим ліхтарем (180 лм) він стане незамінним помічником у найрізноманітніших ситуаціях. Легко складається для перенесення й регулювання кута освітлення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створено з думкою про вас
Philips Xperion 6000 Pillar працює весь день на одному заряді акумулятора. Із двома режимами інтенсивності основного світла (250 та 500 лм) і вбудованим ліхтарем (180 лм) він стане незамінним помічником у найрізноманітніших ситуаціях. Легко складається для перенесення й регулювання кута освітлення. Переглянути усі переваги
Створено з думкою про вас
Philips Xperion 6000 Pillar працює весь день на одному заряді акумулятора. Із двома режимами інтенсивності основного світла (250 та 500 лм) і вбудованим ліхтарем (180 лм) він стане незамінним помічником у найрізноманітніших ситуаціях. Легко складається для перенесення й регулювання кута освітлення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створено з думкою про вас
Philips Xperion 6000 Pillar працює весь день на одному заряді акумулятора. Із двома режимами інтенсивності основного світла (250 та 500 лм) і вбудованим ліхтарем (180 лм) він стане незамінним помічником у найрізноманітніших ситуаціях. Легко складається для перенесення й регулювання кута освітлення. Переглянути усі переваги
Pillar
Усього:
Лінійка Philips Xperion 6000 Pillar вирізняється високоякісними та яскравими світлодіодними ліхтарями, що підсвічують об’єкти за допомогою головного джерела освітлення з широким пучком високої яскравості 250 лм в екорежимі та 500 лм у посиленому режимі. Використовуйте потужне точкове світло (180 лм), щоб краще бачити навіть найдрібніші деталі.
Ліхтар Philips Xperion 6000 Pillar завжди готовий до роботи. Одного заряджання вистачає на повний робочий день (до 10 год в екорежимі, 4,5 год у посиленому режимі та 12 год із точковим променем). Завдяки потужній літій-іонній батареї Philips Xperion 6000 Pillar можна повністю зарядити через USB-C за 4,5 години й забезпечити собі яскраве світлодіодне освітлення.
Завдяки продуманій конструкції ергономічної ручки з неслизьким покриттям ви надійно триматимете цей ліхтар. Якщо для роботи потрібні обидві руки, закріпіть його за допомогою висувного гака з можливістю обертання на 360° і сильним магнітом. Кнопку живлення розташовано на задній панелі, щоб світло не засліплювало вас, коли ви його вмикаєте.
Ліхтар призначено для роботи в складних умовах, тому він вирізняється ударостійкістю (IK07), водонепроникністю (IP65) та поверхнею, стійкою до дії хімічних речовин і розчинників у майстернях. Philips Xperion 6000 Pillar розроблено для тривалого використання, адже ми знаємо, що навіть найупевненіші руки потребують додаткової підтримки.
Скористайтеся стандартною 2-річною гарантією Philips і отримайте 1 рік додатково
Більше не хвилюйтеся, що загубите свій пристрій. Тепер ви його легко знайдете за допомогою функції "Знайти мій пристрій", що дає змогу дистанційно ввімкнути на ньому звуковий сигнал і миготливий індикатор. Завдяки яскравому лаймово-зеленому корпусу ви зможете знайти пристрій навіть у темних місцях. Щоб інспекційний ліхтар був під рукою і готовий до використання, спробуйте док-станцію Philips. Поставте її на столі, і вона забезпечить бездротове заряджання ліхтаря.2 Дізнайтеся більше: Philips.com/Xperion-6000
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Характеристики світла
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