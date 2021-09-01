Розумні рішення для заряджання та пошуку пристрою

Більше не хвилюйтеся, що загубите свій пристрій. Тепер ви його легко знайдете за допомогою функції "Знайти мій пристрій", що дає змогу дистанційно ввімкнути на ньому звуковий сигнал і миготливий індикатор. Завдяки яскравому лаймово-зеленому корпусу ви зможете знайти пристрій навіть у темних місцях. Щоб інспекційний ліхтар був під рукою і готовий до використання, спробуйте док-станцію Philips. Поставте її на столі, і вона забезпечить бездротове заряджання ліхтаря.2 Дізнайтеся більше: Philips.com/Xperion-6000