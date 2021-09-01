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    Xperion 6000

    Pillar

    X60PILLX1
    • Створено з думкою про вас Створено з думкою про вас Створено з думкою про вас
      -{discount-value}

      Xperion 6000 Pillar

      X60PILLX1

      Створено з думкою про вас

      Philips Xperion 6000 Pillar працює весь день на одному заряді акумулятора. Із двома режимами інтенсивності основного світла (250 та 500 лм) і вбудованим ліхтарем (180 лм) він стане незамінним помічником у найрізноманітніших ситуаціях. Легко складається для перенесення й регулювання кута освітлення. Переглянути усі переваги

      Xperion 6000 Pillar

      Створено з думкою про вас

      Philips Xperion 6000 Pillar працює весь день на одному заряді акумулятора. Із двома режимами інтенсивності основного світла (250 та 500 лм) і вбудованим ліхтарем (180 лм) він стане незамінним помічником у найрізноманітніших ситуаціях. Легко складається для перенесення й регулювання кута освітлення. Переглянути усі переваги

      Створено з думкою про вас

      Philips Xperion 6000 Pillar працює весь день на одному заряді акумулятора. Із двома режимами інтенсивності основного світла (250 та 500 лм) і вбудованим ліхтарем (180 лм) він стане незамінним помічником у найрізноманітніших ситуаціях. Легко складається для перенесення й регулювання кута освітлення. Переглянути усі переваги

      Xperion 6000 Pillar

      Створено з думкою про вас

      Philips Xperion 6000 Pillar працює весь день на одному заряді акумулятора. Із двома режимами інтенсивності основного світла (250 та 500 лм) і вбудованим ліхтарем (180 лм) він стане незамінним помічником у найрізноманітніших ситуаціях. Легко складається для перенесення й регулювання кута освітлення. Переглянути усі переваги

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        Xperion 6000

        Xperion 6000

        Pillar

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        Створено з думкою про вас

        Прогресивне освітлення, тривала ефективність

        • 500 лм (посилений) / 250 лм (еко)
        • Інспекційний ліхтар (180 лм)
        • Ресурс батареї: 4,5 год (еко: 10 год)
        • Ергономічний і складаний
        Світлодіодний ліхтар преміумкласу з кількома виходами

        Світлодіодний ліхтар преміумкласу з кількома виходами

        Лінійка Philips Xperion 6000 Pillar вирізняється високоякісними та яскравими світлодіодними ліхтарями, що підсвічують об’єкти за допомогою головного джерела освітлення з широким пучком високої яскравості 250 лм в екорежимі та 500 лм у посиленому режимі. Використовуйте потужне точкове світло (180 лм), щоб краще бачити навіть найдрібніші деталі.

        Тривалий час роботи в різних режимах освітлення

        Тривалий час роботи в різних режимах освітлення

        Ліхтар Philips Xperion 6000 Pillar завжди готовий до роботи. Одного заряджання вистачає на повний робочий день (до 10 год в екорежимі, 4,5 год у посиленому режимі та 12 год із точковим променем). Завдяки потужній літій-іонній батареї Philips Xperion 6000 Pillar можна повністю зарядити через USB-C за 4,5 години й забезпечити собі яскраве світлодіодне освітлення.

        Розумний поворотний гачок із магнітом і ергономічним корпусом

        Розумний поворотний гачок із магнітом і ергономічним корпусом

        Завдяки продуманій конструкції ергономічної ручки з неслизьким покриттям ви надійно триматимете цей ліхтар. Якщо для роботи потрібні обидві руки, закріпіть його за допомогою висувного гака з можливістю обертання на 360° і сильним магнітом. Кнопку живлення розташовано на задній панелі, щоб світло не засліплювало вас, коли ви його вмикаєте.

        Стійкий до ударів, дії води та розчинників (IP65/IK07)

        Стійкий до ударів, дії води та розчинників (IP65/IK07)

        Ліхтар призначено для роботи в складних умовах, тому він вирізняється ударостійкістю (IK07), водонепроникністю (IP65) та поверхнею, стійкою до дії хімічних речовин і розчинників у майстернях. Philips Xperion 6000 Pillar розроблено для тривалого використання, адже ми знаємо, що навіть найупевненіші руки потребують додаткової підтримки.

        Продовжте гарантію онлайн до 3 років

        Продовжте гарантію онлайн до 3 років

        Скористайтеся стандартною 2-річною гарантією Philips і отримайте 1 рік додатково

        Розумні рішення для заряджання та пошуку пристрою

        Розумні рішення для заряджання та пошуку пристрою

        Більше не хвилюйтеся, що загубите свій пристрій. Тепер ви його легко знайдете за допомогою функції "Знайти мій пристрій", що дає змогу дистанційно ввімкнути на ньому звуковий сигнал і миготливий індикатор. Завдяки яскравому лаймово-зеленому корпусу ви зможете знайти пристрій навіть у темних місцях. Щоб інспекційний ліхтар був під рукою і готовий до використання, спробуйте док-станцію Philips. Поставте її на столі, і вона забезпечить бездротове заряджання ліхтаря.2 Дізнайтеся більше: Philips.com/Xperion-6000

        Технічні характеристики

        • Маркетингові особливості

          Особливість виробу
          Ергономічний і складаний
          Очікувані переваги
          Створено з думкою про вас

        • Опис виробу

          Можливість роботи в режимі "вільні руки"
          Поворотний гачок, сильний магніт
          Гачок
          Поворот на 360°
          Клас захисту від ударів (IK)
          IK07
          Магніт
          2 магніти
          Матеріали та покриття
          Міцний ABS + м’яка гума
          Робоча температура
          від -10 °C до 40 °C
          Лінійка
          Xperion 6000
          Технологія
          Світлодіод із підтримкою технології COB
          УФ-детектор витоку
          Ні
          Клас захисту від пилу та вологи (IP)
          IP65
          Стійкість до дії
          Мастила, оливи, розчинники, які використовуються в майстернях

        • Характеристики світла

          Кут розсіювання світла
          100°  градусів
          Колірна температура
          6000  К
          Інтенсивність світла (точковий промінь)
          180 люменів
          Інтенсивність світла (в екорежимі)
          250 люменів
          Кут освітлення (точковий промінь)
          15°
          Світловіддача (у посиленому режимі)
          500 люмен

        • Електричні характеристики

          Напруга
          3,7  В
          Джерело живлення
          Акумуляторна батарея
          Ємність батареї
          4400  mAh
          Час роботи батареї (у посиленому режимі)
          До 4,5 годин
          Час роботи батареї (в екорежимі)
          До 10 годин
          Тип батареї
          Літієва батарея
          Тип штепселя
          Штепсель європейського стандарту
          Тип зарядного кабелю
          Кабель USB типу С
          Час заряджання батареї
          До 4,5 годин
          Потужність (Вт)
          5 Вт
          Час роботи батареї (точковий промінь)
          До 12 годин

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          X60PILLX1
          Код замовлення
          01469631

        • Дані упаковки

          EAN1
          8719018014696
          EAN3
          8719018014702

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          5.2  см
          Висота
          23  см
          Кількість в упаковці / Мінімальна партія
          6
          Вага з батареями
          412  г
          Довжина кабелю
          USB-кабель 100 см, адаптер 5 В 1 А

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          25  см
          Ширина
          17  см
          Висота
          18  см

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