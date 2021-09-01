Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Xperion 6000

    Pocket

    X60POCKX1
    • Створено з думкою про вас Створено з думкою про вас Створено з думкою про вас
      -{discount-value}

      Xperion 6000 Pocket

      X60POCKX1

      Створено з думкою про вас

      Компактний, потужний ліхтар Philips Xperion 6000 Pocket (інтенсивність 100 лм) найкраще підходить для обмеженого простору завдяки надгнучкій ручці довжиною 25 см. Також доступне освітлення з широким пучком (150 лм у еко-режимі та 300 лм у посиленому режимі). Переглянути усі переваги

      Xperion 6000 Pocket

      Створено з думкою про вас

      Компактний, потужний ліхтар Philips Xperion 6000 Pocket (інтенсивність 100 лм) найкраще підходить для обмеженого простору завдяки надгнучкій ручці довжиною 25 см. Також доступне освітлення з широким пучком (150 лм у еко-режимі та 300 лм у посиленому режимі). Переглянути усі переваги

      Створено з думкою про вас

      Компактний, потужний ліхтар Philips Xperion 6000 Pocket (інтенсивність 100 лм) найкраще підходить для обмеженого простору завдяки надгнучкій ручці довжиною 25 см. Також доступне освітлення з широким пучком (150 лм у еко-режимі та 300 лм у посиленому режимі). Переглянути усі переваги

      Xperion 6000 Pocket

      Створено з думкою про вас

      Компактний, потужний ліхтар Philips Xperion 6000 Pocket (інтенсивність 100 лм) найкраще підходить для обмеженого простору завдяки надгнучкій ручці довжиною 25 см. Також доступне освітлення з широким пучком (150 лм у еко-режимі та 300 лм у посиленому режимі). Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Xperion 6000

        Xperion 6000

        Pocket

        - {discount-value}

        Усього:

        Створено з думкою про вас

        Прогресивне освітлення, тривала ефективність

        • 300 лм (посилений) / 150 лм (еко)
        • 100 лм (точковий)
        • Ресурс батареї: 3,5 год (еко: 7 год)
        • Компактний і гнучкий
        Світлодіодний ліхтар преміумкласу з кількома виходами

        Світлодіодний ліхтар преміумкласу з кількома виходами

        Потужний Xperion 6000 Pocket забезпечує яскраве й однорідне діодне світло. Основний промінь має два режими освітлення: 150 лм (в екорежимі) та 300 лм (у посиленому режимі). Цей зручний кишеньковий ліхтар також має точкове джерело світла (інтенсивність 100 лм) на надгнучкій ручці, що ідеально підходить для роботи у важкодоступних місцях.

        Тривалий час роботи в різних режимах освітлення

        Тривалий час роботи в різних режимах освітлення

        Ліхтар Philips Xperion 6000 Pocket завжди готовий до роботи. Одного заряджання вистачає на повний робочий день (до 7 год в екорежимі, 3,5 год у посиленому режимі та 10 год із точковим ліхтариком на гнучкій ручці). Завдяки потужній літій-іонній батареї Philips Xperion Pocket можна повністю зарядити через USB-C за 3,5 години й забезпечити собі яскраве світлодіодне освітлення.

        Точне освітлення завдяки гнучкій ручці

        Точне освітлення завдяки гнучкій ручці

        Philips Xperion 6000 Pocket має потужне джерело світла та гнучку ручку завдовжки 25 см для освітлення важкодоступних місць. Вузька й компактна конструкція надзвичайно зручна для роботи в обмеженому просторі. Покладіть Philips Xperion 6000 Pocket у кишеню та використовуйте для різноманітних потреб.

        Розумний поворотний гачок із магнітом і ергономічним корпусом

        Розумний поворотний гачок із магнітом і ергономічним корпусом

        Завдяки продуманій конструкції ергономічної ручки з неслизьким покриттям ви надійно триматимете цей ліхтар. Якщо для роботи потрібні обидві руки, закріпіть його за допомогою висувного гака з можливістю обертання на 360° і сильним магнітом. Кнопку живлення розташовано на задній панелі, щоб світло не засліплювало вас, коли ви його вмикаєте.

        Стійкий до ударів, дії води та розчинників (IP65/IK07)

        Стійкий до ударів, дії води та розчинників (IP65/IK07)

        Ліхтар розроблений для роботи в складних умовах, адже має ударостійкість IK07, водонепроникність згідно зі стандартами IP65 та поверхню, яка стійка до хімічних речовин і розчинників у майстернях. Philips Xperion 6000 Pocket призначений для тривалого використання, оскільки ми знаємо, що навіть найупевненіші руки потребують додаткової підтримки.

        Продовжте гарантію онлайн до 3 років

        Продовжте гарантію онлайн до 3 років

        Скористайтеся стандартною 2-річною гарантією Philips і отримайте 1 рік додатково

        Розумні рішення для заряджання пристрою

        Розумні рішення для заряджання пристрою

        Щоб інспекційний ліхтар був під рукою і готовий до використання, спробуйте док-станцію Philips. Поставте її на столі, щоб забезпечити бездротове заряджання ліхтаря.2 Дізнайтеся більше: Philips.com/Xperion-6000

        Технічні характеристики

        • Маркетингові особливості

          Особливість виробу
          Компактний і гнучкий
          Очікувані переваги
          Створено з думкою про вас

        • Опис виробу

          Можливість роботи в режимі "вільні руки"
          Поворотний гачок, сильний магніт
          Гачок
          Поворот на 360°
          Клас захисту від ударів (IK)
          IK07
          Магніт
          1 магніт
          Матеріали та покриття
          Міцний ABS + м’яка гума
          Робоча температура
          від -10 °C до 40 °C
          Лінійка
          Xperion 6000
          Технологія
          Світлодіод із підтримкою технології COB
          УФ-детектор витоку
          Ні
          Клас захисту від пилу та вологи (IP)
          IP65
          Стійкість до дії
          Мастила, оливи, розчинники, які використовуються в майстернях

        • Характеристики світла

          Кут розсіювання світла
          110  градусів
          Колірна температура
          6000  К
          Кут освітлення (точковий промінь)
          60  градусів
          Інтенсивність світла (точковий промінь)
          100 люмен
          Інтенсивність світла (в екорежимі)
          150 люменів
          Світловіддача (у посиленому режимі)
          300 люмен

        • Електричні характеристики

          Напруга
          3,7  В
          Джерело живлення
          Акумуляторна батарея
          Ємність батареї
          2000  mAh
          Час роботи батареї (у посиленому режимі)
          До 3,5 годин
          Час роботи батареї (в екорежимі)
          До 7 годин
          Тип батареї
          Літієва батарея
          Тип штепселя
          Штепсель європейського стандарту
          Тип зарядного кабелю
          Кабель USB типу С
          Час заряджання батареї
          До 3,5 годин
          Потужність (Вт)
          3 Вт
          Час роботи батареї (точковий промінь)
          До 10 годин

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          X60POCKX1
          Код замовлення
          01465831

        • Дані упаковки

          EAN1
          8719018014658
          EAN3
          8719018014665

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          6.5  см
          Висота
          15  см
          Кількість в упаковці / Мінімальна партія
          6
          Вага з батареями
          324  г
          Довжина кабелю
          USB-кабель 100 см, адаптер 5 В 1 А

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          21.5  см
          Ширина
          17  см
          Висота
          17  см

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            • 1 Заявку потрібно подати на вебсторінці подовження гарантії Philips
            • 2 Сумісність із Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim та Pocket
            Реєстрація

            10% додаткової знижки на першу покупку

            Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки*


            Здоровий спосіб життя починається тут. Підписуйтесь та отримайте:​

            Вітальний промокод зі знижкою -10%*​

            Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів​

            Актуальні та корисні поради від Philips​

            Partnerlista
            *

            Заповнивши і відправивши форму, ви даєте згоду отримувати рекламно-інформаційні повідомлення щодо виробів Philips, послуг, подій та акційних пропозицій залежно від ваших уподобань і поведінки. Ви даєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Ви можете легко скасувати підписку в будь-який момент!

            Що це означає?

            *Промокод на -10% знижки буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти. ​

            Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

            Я розумію

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.