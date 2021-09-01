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Компактний, потужний ліхтар Philips Xperion 6000 Pocket (інтенсивність 100 лм) найкраще підходить для обмеженого простору завдяки надгнучкій ручці довжиною 25 см. Також доступне освітлення з широким пучком (150 лм у еко-режимі та 300 лм у посиленому режимі). Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створено з думкою про вас
Компактний, потужний ліхтар Philips Xperion 6000 Pocket (інтенсивність 100 лм) найкраще підходить для обмеженого простору завдяки надгнучкій ручці довжиною 25 см. Також доступне освітлення з широким пучком (150 лм у еко-режимі та 300 лм у посиленому режимі). Переглянути усі переваги
Створено з думкою про вас
Компактний, потужний ліхтар Philips Xperion 6000 Pocket (інтенсивність 100 лм) найкраще підходить для обмеженого простору завдяки надгнучкій ручці довжиною 25 см. Також доступне освітлення з широким пучком (150 лм у еко-режимі та 300 лм у посиленому режимі). Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створено з думкою про вас
Компактний, потужний ліхтар Philips Xperion 6000 Pocket (інтенсивність 100 лм) найкраще підходить для обмеженого простору завдяки надгнучкій ручці довжиною 25 см. Також доступне освітлення з широким пучком (150 лм у еко-режимі та 300 лм у посиленому режимі). Переглянути усі переваги
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Потужний Xperion 6000 Pocket забезпечує яскраве й однорідне діодне світло. Основний промінь має два режими освітлення: 150 лм (в екорежимі) та 300 лм (у посиленому режимі). Цей зручний кишеньковий ліхтар також має точкове джерело світла (інтенсивність 100 лм) на надгнучкій ручці, що ідеально підходить для роботи у важкодоступних місцях.
Ліхтар Philips Xperion 6000 Pocket завжди готовий до роботи. Одного заряджання вистачає на повний робочий день (до 7 год в екорежимі, 3,5 год у посиленому режимі та 10 год із точковим ліхтариком на гнучкій ручці). Завдяки потужній літій-іонній батареї Philips Xperion Pocket можна повністю зарядити через USB-C за 3,5 години й забезпечити собі яскраве світлодіодне освітлення.
Philips Xperion 6000 Pocket має потужне джерело світла та гнучку ручку завдовжки 25 см для освітлення важкодоступних місць. Вузька й компактна конструкція надзвичайно зручна для роботи в обмеженому просторі. Покладіть Philips Xperion 6000 Pocket у кишеню та використовуйте для різноманітних потреб.
Завдяки продуманій конструкції ергономічної ручки з неслизьким покриттям ви надійно триматимете цей ліхтар. Якщо для роботи потрібні обидві руки, закріпіть його за допомогою висувного гака з можливістю обертання на 360° і сильним магнітом. Кнопку живлення розташовано на задній панелі, щоб світло не засліплювало вас, коли ви його вмикаєте.
Ліхтар розроблений для роботи в складних умовах, адже має ударостійкість IK07, водонепроникність згідно зі стандартами IP65 та поверхню, яка стійка до хімічних речовин і розчинників у майстернях. Philips Xperion 6000 Pocket призначений для тривалого використання, оскільки ми знаємо, що навіть найупевненіші руки потребують додаткової підтримки.
Скористайтеся стандартною 2-річною гарантією Philips і отримайте 1 рік додатково
Щоб інспекційний ліхтар був під рукою і готовий до використання, спробуйте док-станцію Philips. Поставте її на столі, щоб забезпечити бездротове заряджання ліхтаря.2 Дізнайтеся більше: Philips.com/Xperion-6000
Маркетингові особливості
Опис виробу
Характеристики світла
Електричні характеристики
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