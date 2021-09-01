Розумний поворотний гачок із магнітом і ергономічним корпусом

Завдяки продуманій конструкції ергономічної ручки з неслизьким покриттям ви надійно триматимете цей ліхтар. Якщо для роботи потрібні обидві руки, закріпіть його за допомогою висувного гака з можливістю обертання на 360° і сильним магнітом. Кнопку живлення розташовано на задній панелі, щоб світло не засліплювало вас, коли ви його вмикаєте.