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Наш першокласний ліхтар Philips Xperion 6000 UV Pillar – це універсальний інспекційний ліхтар із кількома потужними джерелами світла, УФ-світлом, високим індексом CRI і довготривалою батареєю. Знайдіть свій ліхтар за лічені секунди за допомогою функції "Знайти мій пристрій". Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створено з думкою про вас
Наш першокласний ліхтар Philips Xperion 6000 UV Pillar – це універсальний інспекційний ліхтар із кількома потужними джерелами світла, УФ-світлом, високим індексом CRI і довготривалою батареєю. Знайдіть свій ліхтар за лічені секунди за допомогою функції "Знайти мій пристрій". Переглянути усі переваги
Створено з думкою про вас
Наш першокласний ліхтар Philips Xperion 6000 UV Pillar – це універсальний інспекційний ліхтар із кількома потужними джерелами світла, УФ-світлом, високим індексом CRI і довготривалою батареєю. Знайдіть свій ліхтар за лічені секунди за допомогою функції "Знайти мій пристрій". Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створено з думкою про вас
Наш першокласний ліхтар Philips Xperion 6000 UV Pillar – це універсальний інспекційний ліхтар із кількома потужними джерелами світла, УФ-світлом, високим індексом CRI і довготривалою батареєю. Знайдіть свій ліхтар за лічені секунди за допомогою функції "Знайти мій пристрій". Переглянути усі переваги
UV Pillar
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Першокласний однорідний світлодіод забезпечує безвідмовну роботу в різноманітних умовах. Він допомагає вам чітко бачити потемки та легко виявляти знебарвлення й пошкоджені компоненти. Philips Xperion 6000 UV Pillar – це високоякісний та надійний ліхтар для всіх ремонтних і діагностичних робіт.
Цей високоякісний робочий ліхтар постачається з додатковим джерелом УФ-світла, що допомагає легко виявляти витоки. Спрямуйте УФ-світло на будь-яку ділянку, щоб дізнатися, де потрібно усунути витік. Philips Xperion 6000 UV Pillar задовольняє всі ваші потреби в освітленні.
Що вищий індекс кольоропередавання (ІКП3), то легше провести швидкий і точний огляд кузова автомобіля. Ви можете перевірити стан фарби, лаку, чисті та оброблені ділянки так, ніби працюєте на вулиці в яскравий сонячний день. Через низьке значення ІКП ламп деякі кольори спотворюються. Джерела освітлення з ІКП 90 або вище дають змогу легко й швидко помітити відмінність кольору, наприклад подряпини на фарбі.
Ліхтар Philips Xperion 6000 UV Pillar завжди готовий до роботи. Одне заряджання забезпечує достатню кількість енергії для повного робочого дня (до 10 год у режимі еко, 4,5 год у посиленому режимі та 12 год із променем прожектора). Завдяки потужній літій-іонній батареї Philips Xperion 6000 UV Pillar можна повністю зарядити через USB-C за 4,5 години й насолоджуватися яскравим світлодіодним світлом на повну.
Завдяки продуманій конструкції ергономічної ручки з неслизьким покриттям ви надійно триматимете цей ліхтар. Якщо для роботи потрібні обидві руки, закріпіть його за допомогою висувного гака з можливістю обертання на 360° і сильним магнітом. Кнопку живлення розташовано на задній панелі, щоб світло не засліплювало вас, коли ви його вмикаєте.
Більше не турбуйтеся, що загубите свій пристрій. Ви легко знайдете його завдяки функції «Знайти мій пристрій». Скористайтеся пультом дистанційного керування, щоб активувати звуковий сигнал та індикатор, який блимає, привертаючи вашу увагу. Пристрій лаймово-зеленого кольору легко знайти навіть у потемки.
Ліхтар призначено для роботи в складних умовах, тому він вирізняється ударостійкістю (IK07), водонепроникністю (IP65) та поверхнею, стійкою до дії хімічних речовин і розчинників у майстернях. Philips Xperion 6000 UV Pillar розроблено для тривалого використання, адже ми знаємо, що навіть найупевненіші руки потребують додаткової підтримки.
Скористайтеся стандартною 2-річною гарантією Philips і отримайте 1 рік додатково
Щоб робочий ліхтар був під рукою і готовий до використання, спробуйте док-станцію Philips. Поставте її на столі, щоб забезпечити бездротове заряджання ліхтаря2. Дізнайтеся більше: Philips.com/Xperion-6000
Маркетингові особливості
Опис виробу
Характеристики світла
Електричні характеристики
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