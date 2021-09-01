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    Xperion 6000

    UV Pillar

    X60UVPIX1
    • Створено з думкою про вас Створено з думкою про вас Створено з думкою про вас
      -{discount-value}

      Xperion 6000 UV Pillar

      X60UVPIX1

      Створено з думкою про вас

      Наш першокласний ліхтар Philips Xperion 6000 UV Pillar – це універсальний інспекційний ліхтар із кількома потужними джерелами світла, УФ-світлом, високим індексом CRI і довготривалою батареєю. Знайдіть свій ліхтар за лічені секунди за допомогою функції "Знайти мій пристрій". Переглянути усі переваги

      Xperion 6000 UV Pillar

      Створено з думкою про вас

      Наш першокласний ліхтар Philips Xperion 6000 UV Pillar – це універсальний інспекційний ліхтар із кількома потужними джерелами світла, УФ-світлом, високим індексом CRI і довготривалою батареєю. Знайдіть свій ліхтар за лічені секунди за допомогою функції "Знайти мій пристрій". Переглянути усі переваги

      Створено з думкою про вас

      Наш першокласний ліхтар Philips Xperion 6000 UV Pillar – це універсальний інспекційний ліхтар із кількома потужними джерелами світла, УФ-світлом, високим індексом CRI і довготривалою батареєю. Знайдіть свій ліхтар за лічені секунди за допомогою функції "Знайти мій пристрій". Переглянути усі переваги

      Xperion 6000 UV Pillar

      Створено з думкою про вас

      Наш першокласний ліхтар Philips Xperion 6000 UV Pillar – це універсальний інспекційний ліхтар із кількома потужними джерелами світла, УФ-світлом, високим індексом CRI і довготривалою батареєю. Знайдіть свій ліхтар за лічені секунди за допомогою функції "Знайти мій пристрій". Переглянути усі переваги

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        Xperion 6000

        Xperion 6000

        UV Pillar

        - {discount-value}

        Усього:

        Створено з думкою про вас

        Прогресивне освітлення, тривала ефективність

        • 500 лм (посилений) / 250 лм (еко)
        • Точковий світильник 180 лм + УФ
        • Ресурс батареї: 4,5 год (еко: 10 год)
        • Високий ІКП та УФ-детектор витоку
        Світлодіодний ліхтар преміумкласу з кількома виходами

        Світлодіодний ліхтар преміумкласу з кількома виходами

        Першокласний однорідний світлодіод забезпечує безвідмовну роботу в різноманітних умовах. Він допомагає вам чітко бачити потемки та легко виявляти знебарвлення й пошкоджені компоненти. Philips Xperion 6000 UV Pillar – це високоякісний та надійний ліхтар для всіх ремонтних і діагностичних робіт.

        Виявляйте витоки за допомогою УФ-світла

        Виявляйте витоки за допомогою УФ-світла

        Цей високоякісний робочий ліхтар постачається з додатковим джерелом УФ-світла, що допомагає легко виявляти витоки. Спрямуйте УФ-світло на будь-яку ділянку, щоб дізнатися, де потрібно усунути витік. Philips Xperion 6000 UV Pillar задовольняє всі ваші потреби в освітленні.

        Дає змогу бачити природні кольори об’єктів (CRI95)

        Дає змогу бачити природні кольори об’єктів (CRI95)

        Що вищий індекс кольоропередавання (ІКП3), то легше провести швидкий і точний огляд кузова автомобіля. Ви можете перевірити стан фарби, лаку, чисті та оброблені ділянки так, ніби працюєте на вулиці в яскравий сонячний день. Через низьке значення ІКП ламп деякі кольори спотворюються. Джерела освітлення з ІКП 90 або вище дають змогу легко й швидко помітити відмінність кольору, наприклад подряпини на фарбі.

        Тривалий час роботи в різних режимах освітлення

        Тривалий час роботи в різних режимах освітлення

        Ліхтар Philips Xperion 6000 UV Pillar завжди готовий до роботи. Одне заряджання забезпечує достатню кількість енергії для повного робочого дня (до 10 год у режимі еко, 4,5 год у посиленому режимі та 12 год із променем прожектора). Завдяки потужній літій-іонній батареї Philips Xperion 6000 UV Pillar можна повністю зарядити через USB-C за 4,5 години й насолоджуватися яскравим світлодіодним світлом на повну.

        Розумний поворотний гачок із магнітом і ергономічним корпусом

        Розумний поворотний гачок із магнітом і ергономічним корпусом

        Завдяки продуманій конструкції ергономічної ручки з неслизьким покриттям ви надійно триматимете цей ліхтар. Якщо для роботи потрібні обидві руки, закріпіть його за допомогою висувного гака з можливістю обертання на 360° і сильним магнітом. Кнопку живлення розташовано на задній панелі, щоб світло не засліплювало вас, коли ви його вмикаєте.

        Легко знаходьте свій пристрій

        Легко знаходьте свій пристрій

        Більше не турбуйтеся, що загубите свій пристрій. Ви легко знайдете його завдяки функції «Знайти мій пристрій». Скористайтеся пультом дистанційного керування, щоб активувати звуковий сигнал та індикатор, який блимає, привертаючи вашу увагу. Пристрій лаймово-зеленого кольору легко знайти навіть у потемки.

        Стійкий до ударів, дії води та розчинників (IP65/IK07)

        Стійкий до ударів, дії води та розчинників (IP65/IK07)

        Ліхтар призначено для роботи в складних умовах, тому він вирізняється ударостійкістю (IK07), водонепроникністю (IP65) та поверхнею, стійкою до дії хімічних речовин і розчинників у майстернях. Philips Xperion 6000 UV Pillar розроблено для тривалого використання, адже ми знаємо, що навіть найупевненіші руки потребують додаткової підтримки.

        Продовжте гарантію онлайн до 3 років

        Продовжте гарантію онлайн до 3 років

        Скористайтеся стандартною 2-річною гарантією Philips і отримайте 1 рік додатково

        Розумні рішення для заряджання пристрою

        Розумні рішення для заряджання пристрою

        Щоб робочий ліхтар був під рукою і готовий до використання, спробуйте док-станцію Philips. Поставте її на столі, щоб забезпечити бездротове заряджання ліхтаря2. Дізнайтеся більше: Philips.com/Xperion-6000

        Технічні характеристики

        • Маркетингові особливості

          Особливість виробу
          Високий ІКП та УФ-детектор витоку
          Очікувані переваги
          Створено з думкою про вас

        • Опис виробу

          Можливість роботи в режимі "вільні руки"
          Поворотний гачок, сильний магніт
          Гачок
          Поворот на 360°
          Клас захисту від ударів (IK)
          IK07
          Магніт
          2 магніти
          Матеріали та покриття
          Міцний ABS + м’яка гума
          Робоча температура
          від -10 °C до 40 °C
          Лінійка
          Xperion 6000
          Технологія
          Світлодіод із підтримкою технології COB
          УФ-детектор витоку
          Так
          Клас захисту від пилу та вологи (IP)
          IP65
          Стійкість до дії
          Мастила, оливи, розчинники, які використовуються в майстернях

        • Характеристики світла

          Кут розсіювання світла
          100  градусів
          Колірна температура
          6000  К
          Інтенсивність світла (точковий промінь)
          180 люменів
          Інтенсивність світла (в екорежимі)
          250 люменів
          Кут освітлення (точковий промінь)
          15°
          Світловіддача (у посиленому режимі)
          500 люмен

        • Електричні характеристики

          Напруга
          3,7  В
          Джерело живлення
          Акумуляторна батарея
          Ємність батареї
          4400  mAh
          Час роботи батареї (у посиленому режимі)
          До 4,5 годин
          Час роботи батареї (в екорежимі)
          До 10 годин
          Тип батареї
          Літієва батарея
          Тип штепселя
          Штепсель європейського стандарту (штепсель для Великобританії не входить у комплект)
          Тип зарядного кабелю
          Кабель USB типу С
          Час заряджання батареї
          До 4,5 годин
          Потужність (Вт)
          5 Вт
          Час роботи батареї (точковий промінь)
          До 12 год

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          X60UVPIX1
          Код замовлення
          01471931

        • Дані упаковки

          EAN1
          8719018014719
          EAN3
          8719018014726

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          5.2  см
          Висота
          23  см
          Кількість в упаковці / Мінімальна партія
          6
          Вага з батареями
          432  г
          Довжина кабелю
          USB-кабель 100 см, адаптер 5 В 1 А

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          25  см
          Ширина
          17  см
          Висота
          18  см

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • 1 Заявку потрібно подати на вебсторінці подовження гарантії Philips
            • 2 Сумісність із Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim та Pocket
            • 3 ІКП = індекс кольоропередавання. Що вище значення ІКП, то реалістичніші кольори (такі, які ви бачите без штучного світла).
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