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Високоефективний двигун 850 Вт забезпечує високу потужність всмоктування для чудових результатів прибирання.
Універсальна насадка та висока потужність всмоктування забезпечують захоплення 99,9% дрібного пилу*.
Технологія PowerCyclone 4 пришвидшує потік повітря у циліндричному відділенні для відділення пилу від повітря і підтримання більшої потужності довше.
Універсальну насадку можна легко регулювати за допомогою педалі. Вона оптимально підходить для використання на твердій підлозі або килимах.
Контейнер для пилу, який легко спорожнювати, створено для гігієнічного спорожнення однією рукою для зменшення хмар пилу.
Компактний і легкий дизайн забезпечують легке зберігання і перенесення пилососа.
Доступ до 9 метрів від штекера до насадки дозволяє використовувати пристрій далі без від’єднання від електромережі.
Щілинну насадку вбудовано в пилосос, що робить її легкодоступною.
Система фільтрації Super Clean Air захоплює >99 %* невеликих частинок, роблячи повітря в домі чистішим
Створено і розроблено в Нідерландах з 2-річною безкоштовною гарантією. Зареєструйте свій пилосос онлайн на нашому сайті!
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