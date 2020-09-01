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    2000 Series

    Пилосос без мішка для пилу

    XB2125/09
    Загальна оцінка / 5
    • Висока потужність всмоктування з потужним двигуном Висока потужність всмоктування з потужним двигуном Висока потужність всмоктування з потужним двигуном
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      2000 Series Пилосос без мішка для пилу

      XB2125/09
      Загальна оцінка / 5

      Висока потужність всмоктування з потужним двигуном

      Потужне прибирання і легке обслуговування з безмішковим пилососом Philips серії 2000. Насолоджуйтеся щоразу чудовими результатами прибирання завдяки технології PowerCyclone 4 та універсальній насадці для будь-якої підлоги. Переглянути усі переваги

      2000 Series Пилосос без мішка для пилу

      Висока потужність всмоктування з потужним двигуном

      Потужне прибирання і легке обслуговування з безмішковим пилососом Philips серії 2000. Насолоджуйтеся щоразу чудовими результатами прибирання завдяки технології PowerCyclone 4 та універсальній насадці для будь-якої підлоги. Переглянути усі переваги

      Висока потужність всмоктування з потужним двигуном

      Потужне прибирання і легке обслуговування з безмішковим пилососом Philips серії 2000. Насолоджуйтеся щоразу чудовими результатами прибирання завдяки технології PowerCyclone 4 та універсальній насадці для будь-якої підлоги. Переглянути усі переваги

      2000 Series Пилосос без мішка для пилу

      Висока потужність всмоктування з потужним двигуном

      Потужне прибирання і легке обслуговування з безмішковим пилососом Philips серії 2000. Насолоджуйтеся щоразу чудовими результатами прибирання завдяки технології PowerCyclone 4 та універсальній насадці для будь-якої підлоги. Переглянути усі переваги

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        2000 Series

        2000 Series

        Пилосос без мішка для пилу

        Усього:

        Висока потужність всмоктування з потужним двигуном

        Надійна конструкція, якій можна довіряти

        • 850 Вт
        • PowerCyclone 4
        • Фільтр Super Clean Air захоплює 99%
        • Універсальна насадка
        Двигун потужністю 850 Вт для високої потужності всмоктування

        Двигун потужністю 850 Вт для високої потужності всмоктування

        Високоефективний двигун 850 Вт забезпечує високу потужність всмоктування для чудових результатів прибирання.

        Захоплення 99,9% пилу* для високоефективного прибирання

        Захоплення 99,9% пилу* для високоефективного прибирання

        Універсальна насадка та висока потужність всмоктування забезпечують захоплення 99,9% дрібного пилу*.

        PowerCyclone 4 забезпечує високу ефективність надовше

        PowerCyclone 4 забезпечує високу ефективність надовше

        Технологія PowerCyclone 4 пришвидшує потік повітря у циліндричному відділенні для відділення пилу від повітря і підтримання більшої потужності довше.

        Універсальна насадка для ретельного прибирання

        Універсальна насадка для ретельного прибирання

        Універсальну насадку можна легко регулювати за допомогою педалі. Вона оптимально підходить для використання на твердій підлозі або килимах.

        Контейнер для пилу можна гігієнічно спорожнювати однією рукою

        Контейнер для пилу можна гігієнічно спорожнювати однією рукою

        Контейнер для пилу, який легко спорожнювати, створено для гігієнічного спорожнення однією рукою для зменшення хмар пилу.

        Компактність і мала вага для легкого перенесення

        Компактність і мала вага для легкого перенесення

        Компактний і легкий дизайн забезпечують легке зберігання і перенесення пилососа.

        Доступ до 9 метрів дозволяє прибирати далі без від’єднання пристрою

        Доступ до 9 метрів дозволяє прибирати далі без від’єднання пристрою

        Доступ до 9 метрів від штекера до насадки дозволяє використовувати пристрій далі без від’єднання від електромережі.

        Додаткові аксесуари: зручне зберігання, завжди під рукою

        Додаткові аксесуари: зручне зберігання, завжди під рукою

        Щілинну насадку вбудовано в пилосос, що робить її легкодоступною.

        Система фільтрації Super Clean Air захоплює >99 %** частинок

        Система фільтрації Super Clean Air захоплює >99 %* невеликих частинок, роблячи повітря в домі чистішим

        Створено і розроблено в Нідерландах

        Створено і розроблено в Нідерландах з 2-річною безкоштовною гарантією. Зареєструйте свій пилосос онлайн на нашому сайті!

        Технічні характеристики

        • Ефективність

          Вхідна потужність (ІЕС)
          750  W
          Колір
          Темно-синій і жовтий
          Рівень потужності звуку
          77  dB
          Вхідна потужність (макс.)
          850  W

        • Практичність

          З’єднання трубки
          Конічне
          Радіус дії
          9  m
          Ручка для перенесення
          Передня сторона
          Тип трубки
          Металева телескопічна трубка з 2-х частин
          Довжина шнура
          6  m
          Тип коліщаток
          Пластик

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          Щілинна насадка
          Стандартна насадка
          Універсальна насадка

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          408 x 265 x 239  mm
          Вага виробу
          4  kg

        • Екологічність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        • Аксесуари

          Модель змінного фільтра
          XV1220/01

        • Фільтрація

          Місткість мішка для пилу
          1,3  L
          Фільтр відпрацьованого повітря
          Фільтр Super Clean Air
          Фільтр двигуна
          Фільтр, який можна мити

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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              • Захоплення 99,9% пилу на твердій підлозі зі щілинами (IEC62885-2).
              • * Рівні фільтрації протестовано згідно з EN60312-1-2017, вони еквівалентні EPA12.

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