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Щоденне ретельне вологе та сухе прибирання без зусиль
Насолоджуйтесь бездоганною чистотою щодня, витрачаючи набагато менше зусиль. Робот забезпечує надпотужне всмоктування, пилососить та миє підлогу за один раз. Він виявляє дрібні предмети на шляху, наприклад взуття чи іграшки, і прибирає навколо них, не застрягаючи. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Щоденне ретельне вологе та сухе прибирання без зусиль
Насолоджуйтесь бездоганною чистотою щодня, витрачаючи набагато менше зусиль. Робот забезпечує надпотужне всмоктування, пилососить та миє підлогу за один раз. Він виявляє дрібні предмети на шляху, наприклад взуття чи іграшки, і прибирає навколо них, не застрягаючи. Переглянути усі переваги
Щоденне ретельне вологе та сухе прибирання без зусиль
Насолоджуйтесь бездоганною чистотою щодня, витрачаючи набагато менше зусиль. Робот забезпечує надпотужне всмоктування, пилососить та миє підлогу за один раз. Він виявляє дрібні предмети на шляху, наприклад взуття чи іграшки, і прибирає навколо них, не застрягаючи. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Щоденне ретельне вологе та сухе прибирання без зусиль
Насолоджуйтесь бездоганною чистотою щодня, витрачаючи набагато менше зусиль. Робот забезпечує надпотужне всмоктування, пилососить та миє підлогу за один раз. Він виявляє дрібні предмети на шляху, наприклад взуття чи іграшки, і прибирає навколо них, не застрягаючи. Переглянути усі переваги
Робот-пилосос з функцією миття
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Робот пилососить і миє тверду підлогу за раз, щоб прибрати тонкий шар пилу, який щодня накопичується на підлозі. Він усуває більше дрібного пилу, ніж лише в результаті сухого прибирання, щоб підошви ваших ніг залишалися чистими, якщо ви пройдете босоніж.
Можете не перевіряти, чи все на шляху робота прибрано, адже він виявляє й уникає дрібні предмети, як-от взуття чи іграшки, і ретельно прибирає навколо них, не застрягаючи та не зіштовхуючись із речами. Сучасний 3D-датчик TOF, розташований на передній частині робота, може виявляти об’єкти розміром 2,0 x 2,0 см (Ш x В). Крім того, 8 датчиків TOF на передньому бампері постійно виявляють, що лежить попереду та з боків робота. Датчики працюють навіть за умов слабкого освітлення, тому не потрібно залишати ввімкнене світло, коли ви йдете з дому.
Робот і станція для автовивантаження сміття виготовлені з високоякісних матеріалів із преміальним покриттям, завдяки чому вони впишуться в інтер’єр вашої оселі. Робот-пилосос HomeRun серії 7000 доступний у двох стильних дизайнах, які ідеально впишуться у ваш інтер’єр: насичений чорний і золотий (XU7100/01) і білий шовк і золотий (XU7100/02). Біла станція для автовивантаження сміття покрита водовідштовхувальною тканиною, за якою легко доглядати.
Надзвичайно висока потужність всмоктування (за результатами ретельних випробувань вона досягає 5000 Па*)може підбирати велике сміття, як-от крихти й шерсть домашніх тварин. Вона подбає про щоденний бруд, який накопичується під ногами, а також усуне дрібніший пил із щілин, килимів і доріжок.
Робот автоматично вивантажує бруд на станції автоматичного спорожнення менш ніж за 30 секунд за допомогою технології Philips Dual Wave™. Завдяки особливому потоку повітря, що одночасно всмоктує і штовхає, нічого не залишається, навіть довге волосся. Станція містить 3,0-літровий одноразовий антиалергенний мішок, який може вмістити пил, волосся та інший бруд, зібраний протягом щонайбільше 30 днів*, щоб протягом цього часу ви могли не турбуватися про спорожнення. Мішок можна гігієнічним чином утилізувати без хмари пилу — це ідеальне рішення для астматиків та алергіків.
Додаток для робота Philips HomeRun є зручним та інтуїтивно зрозумілим, що ідеально підходить для користувачів-початківців. Він містить покрокові інструкції та корисні відеоролики, які допоможуть вам використовувати робота максимально ефективно. Додаток взаємодіє з роботом, контролюючи його роботу, надаючи звіти та оновлюючи інформацію про результати прибирання, де б ви не знаходилися, та показуючи в реальному часі, де робот виконав прибирання.
Насадка, яку можна мити, виготовлена з ультратонких волокон, які ефективно видаляють 99,99% бактерій, що переносяться на брудному взутті та шерсті домашніх улюбленців. Технологія вібруючої швабри м’яко, але ефективно видаляє відбитки, забезпечуючи прибирання нового рівня, що перевершує прибирання звичайним пилососом. Резервуар для води ємністю 240 мл дозволяє роботу прибирати 130 кв.м без доливання води.
Потужна літій-іонна батарея ємністю 5200 мАгод забезпечує автономну роботу до 180 хвилин, тому від одного заряду можна прибрати до 185 кв. м. Коли батарея розрядиться, робот автоматично повернеться на станцію для заряджання. Щойно батарея зарядиться, він повернеться до місця, де зупинив роботу, щоб відновити прибирання.
У додатку Philips HomeRun можна вибрати на карті, яку кімнату(и) необхідно прибрати й у якому порядку. Для кожної кімнати можна вказати режим прибирання, наприклад «сухе та вологе прибирання» для звичайного прибирання твердої підлоги у вітальні, «сухе прибирання», щоб пропилососити в спальні та «інтенсивний» для ретельного прибирання кухні. За бажанням можна налаштувати такі параметри, як потужність всмоктування або вологість швабри.
Робот використовує лазерну навігацію 360 (LiDAR) для сканування всіх кімнат і швидкого створення точної карти. Ця карта є інтерактивною і може бути використана в додатку Philips HomeRun для створення індивідуального плану прибирання вашого будинку. Створюйте та зберігайте детальні карти вашого будинку до 5 поверхів. Інтелектуальні алгоритми допомагають роботу знаходити найбільш оптимальний шлях з кімнати в кімнату та навколо меблів, а також проникнути глибше в кутки та ближче до стін, щоб не пропустити жодної ділянки.
Завдяки невеликій висоті (97 мм) роботи прибирає навіть у важкодоступних місцях під диванами, ліжками та іншими меблями. Для більш ретельного прибирання робот використовує бічну щітку, яка підмітає бруд по краях і спрямовує його до отвору для всмоктування. Робот може пересуватися по будинку без допомоги людини. Він легко долає перешкоди до 20 мм, наприклад переїжджає через дверні пороги й заїжджає на килими або килимові покриття. Крім того, у нижній частині робота розташовані шість датчиків, що запобігають падінню з висоти або зі сходів.
Інтуїтивно зрозумілий додаток дозволяє точно контролювати, де робот може прибирати. Робот спроектований так, щоб не пропустити жодної зони. Непрохідна зона — це рішення для тих ділянок, де роботу не потрібно прибирати. Віртуальна стіна встановлює уявну лінію у вашому домі, за яку робот не повинен заїжджати. Налаштуйте та збережіть зони без вологого прибирання на карті, щоб робот оминав килими та килимові покриття під час прибирання підлоги.
Основні переваги робота
Док-станція
Додаток
Вологе чищення
Сухе чищення
Сенсори
Маневреність та автономність
Голосове сповіщення та керування голосом
Потужність
Ємність
Вага та розміри
Аксесуари в комплекті
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