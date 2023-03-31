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    HomeRun 7000 Series Aqua

    Робот-пилосос з функцією миття

    XU7100/01
    Загальна оцінка / 5
    • Щоденне ретельне вологе та сухе прибирання без зусиль Щоденне ретельне вологе та сухе прибирання без зусиль Щоденне ретельне вологе та сухе прибирання без зусиль
      -{discount-value}

      HomeRun 7000 Series Aqua Робот-пилосос з функцією миття

      XU7100/01
      Загальна оцінка / 5

      Щоденне ретельне вологе та сухе прибирання без зусиль

      Насолоджуйтесь бездоганною чистотою щодня, витрачаючи набагато менше зусиль. Робот забезпечує надпотужне всмоктування, пилососить та миє підлогу за один раз. Він виявляє дрібні предмети на шляху, наприклад взуття чи іграшки, і прибирає навколо них, не застрягаючи. Переглянути усі переваги

      HomeRun 7000 Series Aqua Робот-пилосос з функцією миття

      Щоденне ретельне вологе та сухе прибирання без зусиль

      Насолоджуйтесь бездоганною чистотою щодня, витрачаючи набагато менше зусиль. Робот забезпечує надпотужне всмоктування, пилососить та миє підлогу за один раз. Він виявляє дрібні предмети на шляху, наприклад взуття чи іграшки, і прибирає навколо них, не застрягаючи. Переглянути усі переваги

      Щоденне ретельне вологе та сухе прибирання без зусиль

      Насолоджуйтесь бездоганною чистотою щодня, витрачаючи набагато менше зусиль. Робот забезпечує надпотужне всмоктування, пилососить та миє підлогу за один раз. Він виявляє дрібні предмети на шляху, наприклад взуття чи іграшки, і прибирає навколо них, не застрягаючи. Переглянути усі переваги

      HomeRun 7000 Series Aqua Робот-пилосос з функцією миття

      Щоденне ретельне вологе та сухе прибирання без зусиль

      Насолоджуйтесь бездоганною чистотою щодня, витрачаючи набагато менше зусиль. Робот забезпечує надпотужне всмоктування, пилососить та миє підлогу за один раз. Він виявляє дрібні предмети на шляху, наприклад взуття чи іграшки, і прибирає навколо них, не застрягаючи. Переглянути усі переваги

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        HomeRun 7000 Series Aqua

        HomeRun 7000 Series Aqua

        Робот-пилосос з функцією миття

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        Щоденне ретельне вологе та сухе прибирання без зусиль

        • зі станцією для автовивантаження сміття
        • Насичений чорний і золотий
        • Підключено до додатку HomeRun
        Видаляє більше дрібного пилу, ніж звичайний пилосос

        Видаляє більше дрібного пилу, ніж звичайний пилосос

        Робот пилососить і миє тверду підлогу за раз, щоб прибрати тонкий шар пилу, який щодня накопичується на підлозі. Він усуває більше дрібного пилу, ніж лише в результаті сухого прибирання, щоб підошви ваших ніг залишалися чистими, якщо ви пройдете босоніж.

        Виявляє та уникає дрібні предмети на шляху, такі як взуття чи іграшки

        Виявляє та уникає дрібні предмети на шляху, такі як взуття чи іграшки

        Можете не перевіряти, чи все на шляху робота прибрано, адже він виявляє й уникає дрібні предмети, як-от взуття чи іграшки, і ретельно прибирає навколо них, не застрягаючи та не зіштовхуючись із речами. Сучасний 3D-датчик TOF, розташований на передній частині робота, може виявляти об’єкти розміром 2,0 x 2,0 см (Ш x В). Крім того, 8 датчиків TOF на передньому бампері постійно виявляють, що лежить попереду та з боків робота. Датчики працюють навіть за умов слабкого освітлення, тому не потрібно залишати ввімкнене світло, коли ви йдете з дому.

        Вишуканий дизайн, що гармонійно поєднується з інтер’єром вашої оселі

        Вишуканий дизайн, що гармонійно поєднується з інтер’єром вашої оселі

        Робот і станція для автовивантаження сміття виготовлені з високоякісних матеріалів із преміальним покриттям, завдяки чому вони впишуться в інтер’єр вашої оселі. Робот-пилосос HomeRun серії 7000 доступний у двох стильних дизайнах, які ідеально впишуться у ваш інтер’єр: насичений чорний і золотий (XU7100/01) і білий шовк і золотий (XU7100/02). Біла станція для автовивантаження сміття покрита водовідштовхувальною тканиною, за якою легко доглядати.

        Надзвичайно висока потужність всмоктування дозволяє підбирати велике сміття

        Надзвичайно висока потужність всмоктування дозволяє підбирати велике сміття

        Надзвичайно висока потужність всмоктування (за результатами ретельних випробувань вона досягає 5000 Па*)може підбирати велике сміття, як-от крихти й шерсть домашніх тварин. Вона подбає про щоденний бруд, який накопичується під ногами, а також усуне дрібніший пил із щілин, килимів і доріжок.

        Спорожняє себе сам: 30 днів без проблем

        Спорожняє себе сам: 30 днів без проблем

        Робот автоматично вивантажує бруд на станції автоматичного спорожнення менш ніж за 30 секунд за допомогою технології Philips Dual Wave™. Завдяки особливому потоку повітря, що одночасно всмоктує і штовхає, нічого не залишається, навіть довге волосся. Станція містить 3,0-літровий одноразовий антиалергенний мішок, який може вмістити пил, волосся та інший бруд, зібраний протягом щонайбільше 30 днів*, щоб протягом цього часу ви могли не турбуватися про спорожнення. Мішок можна гігієнічним чином утилізувати без хмари пилу — це ідеальне рішення для астматиків та алергіків.

        Інтуїтивно зрозуміле використання — ідеальне рішення для користувачів-початківців

        Інтуїтивно зрозуміле використання — ідеальне рішення для користувачів-початківців

        Додаток для робота Philips HomeRun є зручним та інтуїтивно зрозумілим, що ідеально підходить для користувачів-початківців. Він містить покрокові інструкції та корисні відеоролики, які допоможуть вам використовувати робота максимально ефективно. Додаток взаємодіє з роботом, контролюючи його роботу, надаючи звіти та оновлюючи інформацію про результати прибирання, де б ви не знаходилися, та показуючи в реальному часі, де робот виконав прибирання.

        Вібраційна швабра обережно, проте ефективно видаляє відбитки

        Вібраційна швабра обережно, проте ефективно видаляє відбитки

        Насадка, яку можна мити, виготовлена з ультратонких волокон, які ефективно видаляють 99,99% бактерій, що переносяться на брудному взутті та шерсті домашніх улюбленців. Технологія вібруючої швабри м’яко, але ефективно видаляє відбитки, забезпечуючи прибирання нового рівня, що перевершує прибирання звичайним пилососом. Резервуар для води ємністю 240 мл дозволяє роботу прибирати 130 кв.м без доливання води.

        Прибирає до 180 хвилин від одного заряду батареї

        Прибирає до 180 хвилин від одного заряду батареї

        Потужна літій-іонна батарея ємністю 5200 мАгод забезпечує автономну роботу до 180 хвилин, тому від одного заряду можна прибрати до 185 кв. м. Коли батарея розрядиться, робот автоматично повернеться на станцію для заряджання. Щойно батарея зарядиться, він повернеться до місця, де зупинив роботу, щоб відновити прибирання.

        Прибирайте кожну кімнату саме так, як вам це подобається

        Прибирайте кожну кімнату саме так, як вам це подобається

        У додатку Philips HomeRun можна вибрати на карті, яку кімнату(и) необхідно прибрати й у якому порядку. Для кожної кімнати можна вказати режим прибирання, наприклад «сухе та вологе прибирання» для звичайного прибирання твердої підлоги у вітальні, «сухе прибирання», щоб пропилососити в спальні та «інтенсивний» для ретельного прибирання кухні. За бажанням можна налаштувати такі параметри, як потужність всмоктування або вологість швабри.

        Максимальне охоплення вашої підлоги: нічого не пропустить

        Максимальне охоплення вашої підлоги: нічого не пропустить

        Робот використовує лазерну навігацію 360 (LiDAR) для сканування всіх кімнат і швидкого створення точної карти. Ця карта є інтерактивною і може бути використана в додатку Philips HomeRun для створення індивідуального плану прибирання вашого будинку. Створюйте та зберігайте детальні карти вашого будинку до 5 поверхів. Інтелектуальні алгоритми допомагають роботу знаходити найбільш оптимальний шлях з кімнати в кімнату та навколо меблів, а також проникнути глибше в кутки та ближче до стін, щоб не пропустити жодної ділянки.

        Прибирання навіть у важкодоступних місцях

        Прибирання навіть у важкодоступних місцях

        Завдяки невеликій висоті (97 мм) роботи прибирає навіть у важкодоступних місцях під диванами, ліжками та іншими меблями. Для більш ретельного прибирання робот використовує бічну щітку, яка підмітає бруд по краях і спрямовує його до отвору для всмоктування. Робот може пересуватися по будинку без допомоги людини. Він легко долає перешкоди до 20 мм, наприклад переїжджає через дверні пороги й заїжджає на килими або килимові покриття. Крім того, у нижній частині робота розташовані шість датчиків, що запобігають падінню з висоти або зі сходів.

        Контролюйте, де робот може прибирати

        Контролюйте, де робот може прибирати

        Інтуїтивно зрозумілий додаток дозволяє точно контролювати, де робот може прибирати. Робот спроектований так, щоб не пропустити жодної зони. Непрохідна зона — це рішення для тих ділянок, де роботу не потрібно прибирати. Віртуальна стіна встановлює уявну лінію у вашому домі, за яку робот не повинен заїжджати. Налаштуйте та збережіть зони без вологого прибирання на карті, щоб робот оминав килими та килимові покриття під час прибирання підлоги.

        Технічні характеристики

        • Основні переваги робота

          Пилососить і миє за один раз
          Так
          Технологія вологого прибирання
          Вібраційна швабра
          Потужність всмоктування (максимальна)
          5000 Па
          Тип навігації
          Лазерна навігація на 360° (LiDAR)
          Виявлення малих перешкод
          Так
          Ємність батареї
          5200 мАгод
          Час роботи батареї (максимальний)
          До 180 хвилин
          Рівень шуму (мінімальний)
          ≤66 дБ
          Колір
          Насичений чорний і золотий

        • Док-станція

          Функція заряджання
          Так
          Функція автоматичного вивантаження сміття
          Так
          Технологія Philips Dual Wave
          Так
          Тип мішка для пилу
          Протиалергічний мішок для пилу
          Розмір мішка для пилу
          3.0l

        • Додаток

          Назва додатка
          Philips HomeRun
          Підключення через Wi-Fi
          Так, подвійний діапазон (2,4 ГГц і 5 ГГц)
          Підключення через Bluetooth
          Ні
          Мови в додатку
          • Англійська
          • Німецька
          • Французька
          • Італійська
          • Польська
          • Іспанська
          • Турецька
          • Малайська
          • Болгарська
          • Хорватська
          • Чеська
          • Датська
          • Голландська
          • Естонська
          • Фінська
          • Угорська
          • Латиська
          • Литовська
          • Норвезька
          • Португальська
          • Румунська
          • Словацька
          • Словенська
          • Шведська
          • В’єтнамська
          Відеоролики з інструкціями з використання
          Так
          Функція швидкого миття
          Так
          Можливість прибирання на різних поверхах
          Так, зберігати до 5 карт
          Виберіть, яку кімнату (кімнати) прибирати
          Так
          Виберіть послідовність прибирання кімнати
          Так
          Виберіть режим прибирання для кожної кімнати
          Так
          Режими прибирання
          • Сухе та вологе використання
          • Сухе
          • Інтенсивний
          • Тихий
          • Індивідуальний
          Потужність всмоктування (рівні)
          4 рівні: еко, звичайний, високий, максимальний
          Вологість швабри (рівні)
          4 рівні: відсутній, низький, середній, високий
          Повторення маршруту прибирання
          1 прохід, 2 проходи або 5 проходів
          Обмежені зони для прибирання
          • Віртуальна стіна
          • Непрохідна зона
          • Зона без вологого прибирання
          • Зона без подолання порогів
          • Зона делікатного прибирання
          Прибирання за вашої відсутності: карта в реальному часі
          Так
          Сповіщення у додатку
          Так
          Звіт та історія прибирання
          Так
          Панель обслуговування
          Так
          Планове прибирання
          Так
          Замок від дітей
          Так
          Звернутися до Центру обслуговування клієнтів
          Телефон

        • Вологе чищення

          Кількість вібрацій швабри за хвилину
          430 хв
          Електричний резервуар для води для регулювання вологості швабри
          Так
          Висувна насадка для миття
          Ні
          Зносостійка швабра з мікрофібри, яку можна мити
          Так
          Можна використовувати з миючими засобами
          Ні

        • Сухе чищення

          Функція посиленого очищення килимів
          Так
          Тип головної щітки
          Гумова щітка з щетинками для різних поверхонь
          Кількість бічних щіток
          1x
          Тип фільтра
          Фільтр EPA11, який можна мити

        • Сенсори

          Технологія навігації
          Лазерна навігація LDS
          Технологія виявлення дрібних перешкод
          • 3D-датчик TOF
          • 8 датчиків TOF
          Розпізнавання перешкод за допомогою штучного інтелекту
          Ні
          Датчик виявлення килимів
          Ні
          Датчики виявлення сходинок, для захисту від падіння
          Так, 6 датчиків
          Пошук станції
          Так, приймач та вимпромінювач інфрачервоного сигналу
          Датчик спорожнення резервуара для води
          Так
          Датчик заповнення контейнера для пилу
          Так
          Датчик заповнення мішка для пилу
          Так

        • Маневреність та автономність

          Очищення кімнати за кімнатою
          Так
          Здатність оминати перешкоди
          До 20 мм (порожній резервуар для води)
          Функція автоматичної підзарядки
          Так
          Функція автоматичного відновлення
          Так

        • Голосове сповіщення та керування голосом

          Функція голосових сповіщень за допомогою вбудованого динаміка
          Так
          Мови голосових сповіщень
          • Англійська
          • Німецька
          • Французька
          • Італійська
          • Польська
          • Іспанська
          • Турецька
          • Малайська
          • Чеська
          • Голландська
          • Естонська
          • Угорська
          • Литовська
          • Норвезька
          • Румунська
          • Словацька
          • Словенська
          • Шведська

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-іонна
          Час роботи батареї (мінімальний)
          До 85 хвилин
          Час заряджання батареї
          До 5 годин
          Напруга батареї
          14,4 В
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          112 мА
          Батарею можна вийняти і замінити
          Так

        • Ємність

          Ємність контейнера для пилу
          260 мл
          Ємність резервуара для води
          240 мл
          Діапазон: квадратні метри, які можна вимити без доливання води
          До 130 кв.м

        • Вага та розміри

          Діаметр робота
          350 мм
          Висота робота
          97 мм
          Ширина, довжина і висота станції
          355 x 403 x 471 мм
          Вага робота
          4,0 кг
          Вага станції
          4,7 кг
          Вага з упаковкою
          14,2 кг
          Розміри упаковки (Д х Ш х В)
          469 x 399 x 534 мм

        • Аксесуари в комплекті

          Область вимірювання
          Станція для автовивантаження сміття
          Швабра, яку можна мити
          2
          Одноразові насадки для миття
          Немає
          Фільтр, який можна мити
          1
          Головна щітка
          1
          Бічна щітка
          1
          Насадка для чищення щітки
          Так
          Мішок для пилу
          3
          Серветка
          Ні
          Дистанційне керування
          Ні
          Шнур живлення
          Так
          Короткий посібник
          Так, надрукований
          Посібник користувача
          Цифровий

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              Продавець інтернет-магазину:

              ТОВ «Філіпс Україна»
              03038, Україна
              м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
              Код ЄДРПОУ 33744042

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