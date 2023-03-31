Виявляє та уникає дрібні предмети на шляху, такі як взуття чи іграшки

Можете не перевіряти, чи все на шляху робота прибрано, адже він виявляє й уникає дрібні предмети, як-от взуття чи іграшки, і ретельно прибирає навколо них, не застрягаючи та не зіштовхуючись із речами. Сучасний 3D-датчик TOF, розташований на передній частині робота, може виявляти об’єкти розміром 2,0 x 2,0 см (Ш x В). Крім того, 8 датчиків TOF на передньому бампері постійно виявляють, що лежить попереду та з боків робота. Датчики працюють навіть за умов слабкого освітлення, тому не потрібно залишати ввімкнене світло, коли ви йдете з дому.