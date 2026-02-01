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XV1210/01
Запасний набір для безмішкового пилососа серії 1000*
Запасний набір сумісний із безмішковим пилососом серії 1000*. Набір містить фільтр відпрацьованого повітря і фільтр двигуна. Радимо заміняти фільтри раз на рік.
1 фільтр для двигуна, який можна мити
1 поролонова вкладка, яку можна мити
1 фільтр відпрацьованого повітря
У наборі є 1 фільтр відпрацьованого повітря. Він вловлює дрібний пил і запобігає потраплянню брудного пилу назад у приміщення. Таким чином, у вашому домі буде чисте незапилене повітря.
У наборі є 1 фільтр для двигуна, який можна мити. Це забезпечує надзвичайно ефективну фільтрацію й запобігає потраплянню дрібного пилу в двигун і його пошкодженню. Фільтр можна мити.
У наборі є 1 поролоновий фільтр, який можна мити. Цей фільтр забезпечує додатковий захист двигуна та встановлюється біля фільтра для двигуна, який можна мити. Цей фільтр можна мити.
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