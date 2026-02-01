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  • Запасний набір для безмішкового пилососа серії 1000*
  • Запасний набір для безмішкового пилососа серії 1000*

Змінний фільтр XV1210/01Змінний фільтр

XV1210/01

Запасний набір для безмішкового пилососа серії 1000*

Запасний набір сумісний із безмішковим пилососом серії 1000*. Набір містить фільтр відпрацьованого повітря і фільтр двигуна. Радимо заміняти фільтри раз на рік.

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Пилосос без мішка для пилу

XB1111/10

Оригінальні замінні фільтри від Philips

Запасний набір для безмішкового пилососа серії 1000*

  • 1 фільтр для двигуна, який можна мити

  • 1 поролонова вкладка, яку можна мити

  • 1 фільтр відпрацьованого повітря

Фільтр відпрацьованого повітря

Фільтр відпрацьованого повітря

У наборі є 1 фільтр відпрацьованого повітря. Він вловлює дрібний пил і запобігає потраплянню брудного пилу назад у приміщення. Таким чином, у вашому домі буде чисте незапилене повітря.

Фільтр для двигуна, який можна мити

Фільтр для двигуна, який можна мити

У наборі є 1 фільтр для двигуна, який можна мити. Це забезпечує надзвичайно ефективну фільтрацію й запобігає потраплянню дрібного пилу в двигун і його пошкодженню. Фільтр можна мити.

Поролоновий фільтр, який можна мити

Поролоновий фільтр, який можна мити

У наборі є 1 поролоновий фільтр, який можна мити. Цей фільтр забезпечує додатковий захист двигуна та встановлюється біля фільтра для двигуна, який можна мити. Цей фільтр можна мити.

Технічні характеристики

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  • • Унікальні пропозиції