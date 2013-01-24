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Запасний набір

XV1220/01
Загальна оцінка / 5
  • Запасний набір для безмішкового пилососа серії 2000* Запасний набір для безмішкового пилососа серії 2000* Запасний набір для безмішкового пилососа серії 2000*
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    Запасний набір

    XV1220/01
    Загальна оцінка / 5

    Запасний набір для безмішкового пилососа серії 2000*

    Запасний набір сумісний із безмішковим пилососом серії 2000*. Набір містить фільтр відпрацьованого повітря і фільтр двигуна. Радимо заміняти фільтри раз на рік. Переглянути усі переваги

    Запасний набір

    Запасний набір для безмішкового пилососа серії 2000*

    Запасний набір сумісний із безмішковим пилососом серії 2000*. Набір містить фільтр відпрацьованого повітря і фільтр двигуна. Радимо заміняти фільтри раз на рік. Переглянути усі переваги

    Запасний набір для безмішкового пилососа серії 2000*

    Запасний набір сумісний із безмішковим пилососом серії 2000*. Набір містить фільтр відпрацьованого повітря і фільтр двигуна. Радимо заміняти фільтри раз на рік. Переглянути усі переваги

    Запасний набір

    Запасний набір для безмішкового пилососа серії 2000*

    Запасний набір сумісний із безмішковим пилососом серії 2000*. Набір містить фільтр відпрацьованого повітря і фільтр двигуна. Радимо заміняти фільтри раз на рік. Переглянути усі переваги

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      Запасний набір для безмішкового пилососа серії 2000*

      Оригінальні замінні фільтри від Philips

      • 1 фільтр для двигуна, який можна мити
      • 1 поролоновий фільтр, який можна мити
      • 1 фільтр відпрацьованого повітря
      Фільтр відпрацьованого повітря

      Фільтр відпрацьованого повітря

      У наборі є 1 фільтр відпрацьованого повітря. Він вловлює дрібний пил та запобігає потраплянню брудного пилу назад у приміщення. Таким чином, у вашому домі буде чисте незапилене повітря. Фільтр слід заміняти щороку.

      Фільтр для двигуна, який можна мити

      Фільтр для двигуна, який можна мити

      У наборі є 1 фільтр для двигуна, який можна мити. Це забезпечує надзвичайно ефективну фільтрацію та запобігає потраплянню дрібного пилу в двигун і його пошкодженню. Фільтр можна мити та рекомендовано заміняти щороку.

      Поролонова вкладка, яку можна мити

      Поролонова вкладка, яку можна мити

      У наборі є 1 фільтр із поролоновою вкладкою, яку можна мити. Цей фільтр забезпечує додатковий захист двигуна та встановлюється біля фільтра для двигуна, який можна мити. Цей фільтр можна мити та рекомендовано заміняти щороку.

      Технічні характеристики

      • Містить

        Фільтр відпрацьованого повітря
        1x
        Вхідний фільтр для двигуна, який можна мити
        1x
        Поролонова вкладка, яку можна мити
        1x

      • Підходить для:

        безмішкового пилососа серії 2000
        • XB2022, XB2023, XB2042, XB2062
        • XB2122, XB2123, XB2125, XB2142

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