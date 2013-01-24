Запасний набір для безмішкового пилососа серії 2000*
Запасний набір сумісний із безмішковим пилососом серії 2000*. Набір містить фільтр відпрацьованого повітря і фільтр двигуна. Радимо заміняти фільтри раз на рік. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Запасний набір для безмішкового пилососа серії 2000*
Запасний набір сумісний із безмішковим пилососом серії 2000*. Набір містить фільтр відпрацьованого повітря і фільтр двигуна. Радимо заміняти фільтри раз на рік. Переглянути усі переваги
Запасний набір для безмішкового пилососа серії 2000*
Запасний набір сумісний із безмішковим пилососом серії 2000*. Набір містить фільтр відпрацьованого повітря і фільтр двигуна. Радимо заміняти фільтри раз на рік. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Запасний набір для безмішкового пилососа серії 2000*
Запасний набір сумісний із безмішковим пилососом серії 2000*. Набір містить фільтр відпрацьованого повітря і фільтр двигуна. Радимо заміняти фільтри раз на рік. Переглянути усі переваги
У наборі є 1 фільтр відпрацьованого повітря. Він вловлює дрібний пил та запобігає потраплянню брудного пилу назад у приміщення. Таким чином, у вашому домі буде чисте незапилене повітря. Фільтр слід заміняти щороку.
У наборі є 1 фільтр для двигуна, який можна мити. Це забезпечує надзвичайно ефективну фільтрацію та запобігає потраплянню дрібного пилу в двигун і його пошкодженню. Фільтр можна мити та рекомендовано заміняти щороку.
У наборі є 1 фільтр із поролоновою вкладкою, яку можна мити. Цей фільтр забезпечує додатковий захист двигуна та встановлюється біля фільтра для двигуна, який можна мити. Цей фільтр можна мити та рекомендовано заміняти щороку.
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