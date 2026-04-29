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Аксесуари для пилососа з функцією миття
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Philips HomeRun Насадки для миття серій 2000 і 3000
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XV1430/00
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Використовуйте насадки з мікрофібри для вологого прибирання на роботах-пилососах HomeRun 2000 і 3000, щоб упоратися з дрібним шаром пилу, який щодня накопичується на підлозі. Насадки для вологого прибирання підходять для XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.
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