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Philips HomeRun Насадки для миття серій 2000 і 3000

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Philips HomeRunНасадки для миття серій 2000 і 3000

XV1430/00

Philips HomeRun Насадки для миття серій 2000 і 3000

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Інструкції і документація

Використовуйте насадки з мікрофібри для вологого прибирання на роботах-пилососах HomeRun 2000 і 3000, щоб упоратися з дрібним шаром пилу, який щодня накопичується на підлозі. Насадки для вологого прибирання підходять для XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.

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  • 3 August 2026

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