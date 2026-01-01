Насадки для вологого прибирання пилососів HomeRun 2000 і 3000

Використовуйте насадки з мікрофібри для вологого прибирання на роботах-пилососах HomeRun 2000 і 3000, щоб упоратися з дрібним шаром пилу, який щодня накопичується на підлозі. Насадки для вологого прибирання підходять для XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.