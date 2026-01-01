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XV1430/00
Чотири насадки для вологого прибирання з мікрофіброю
Сумісність: серії 2000 і 3000
Можна мити (макс. 60 градусів)
Насадки для вологого прибирання з мікрофібри можна прати в пральній машині за температури 60 градусів Цельсія, і їх легко одягати та знімати. Рекомендується мити швабру після кожного прибирання.
М’який матеріал із мікрофібри легко вивільняється, піднімається та поглинає пил і бруд. Він був спеціально розроблений для очищення делікатних поверхонь, як-от дерев’яна підлога.
Міцні насадки для вологого прибирання призначені для щоденного ретельного вологого та сухого прибирання. Замінюйте їх кожні 3–6 місяців, щоб підтримувати оптимальну ефективність прибирання вашого робота. Додаток HomeRun нагадуватиме про необхідність заміни насадки.
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При використанні з роботом-пилососом із функцією миття Philips HomeRun серії 3000 Aqua