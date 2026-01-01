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  • Насадки для вологого прибирання пилососів HomeRun 2000 і 3000
  • Насадки для вологого прибирання пилососів HomeRun 2000 і 3000
  • Насадки для вологого прибирання пилососів HomeRun 2000 і 3000
  • Насадки для вологого прибирання пилососів HomeRun 2000 і 3000
  • Насадки для вологого прибирання пилососів HomeRun 2000 і 3000
  • Насадки для вологого прибирання пилососів HomeRun 2000 і 3000

Philips HomeRunНасадки для миття серій 2000 і 3000

XV1430/00

1 нагорода

Насадки для вологого прибирання пилососів HomeRun 2000 і 3000
Використовуйте насадки з мікрофібри для вологого прибирання на роботах-пилососах HomeRun 2000 і 3000, щоб упоратися з дрібним шаром пилу, який щодня накопичується на підлозі. Насадки для вологого прибирання підходять для XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.
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XU3110/02

Видаляє більше дрібного пилу, ніж звичайний пилосос

Насадки для вологого прибирання пилососів HomeRun 2000 і 3000

  • Чотири насадки для вологого прибирання з мікрофіброю

  • Сумісність: серії 2000 і 3000

  • Можна мити (макс. 60 градусів)

Багаторазові насадки для вологого прибирання, які можна мити

Насадки для вологого прибирання з мікрофібри можна прати в пральній машині за температури 60 градусів Цельсія, і їх легко одягати та знімати. Рекомендується мити швабру після кожного прибирання.

Для лагідного, проте ефективного чищення

М’який матеріал із мікрофібри легко вивільняється, піднімається та поглинає пил і бруд. Він був спеціально розроблений для очищення делікатних поверхонь, як-от дерев’яна підлога.

Заміняйте кожні 3–6 місяців

Міцні насадки для вологого прибирання призначені для щоденного ретельного вологого та сухого прибирання. Замінюйте їх кожні 3–6 місяців, щоб підтримувати оптимальну ефективність прибирання вашого робота. Додаток HomeRun нагадуватиме про необхідність заміни насадки.

Технічні характеристики

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Нагороди

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      Примітки

      1. При використанні з роботом-пилососом із функцією миття Philips HomeRun серії 3000 Aqua