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Philips HomeRun Комплект для заміни серій 2000 і 3000

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Philips HomeRunКомплект для заміни серій 2000 і 3000

XV1433/00

Philips HomeRun Комплект для заміни серій 2000 і 3000

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Інструкції і документація

Усе, що вам потрібно для обслуговування ваших роботів-пилососів HomeRun серій 2000 і 3000. Оригінальний комплект для заміни містить 2 фільтри EPA11, 1 основну щітку та 1 бічну щітку. Підходить для XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.

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  • 18 March 2026

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