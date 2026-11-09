Усе, що вам потрібно для обслуговування ваших роботів-пилососів HomeRun серій 2000 і 3000. Оригінальний комплект для заміни містить 2 фільтри EPA11, 1 основну щітку та 1 бічну щітку. Підходить для XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.