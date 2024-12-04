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XV1433/00
Змінний комплект для робота-пилососа HomeRun серій 2000 і 3000
Усе, що вам потрібно для обслуговування ваших роботів-пилососів HomeRun серій 2000 і 3000. Оригінальний комплект для заміни містить 2 фільтри EPA11, 1 основну щітку та 1 бічну щітку. Підходить для XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.
2 фільтри EPA11Змінний комплект для робота-пилососа HomeRun 3000
1 головна щітка
1 бічна щітка
Сумісність: серії 2000 і 3000
У комплект входять 2 фільтри EPA11. Фільтр відфільтровує понад 95% дрібного пилу з повітря, перш ніж воно потрапить назад у приміщення. Таким чином у вашому помешканні буде чисте незапилене повітря. Фільтр потрібно замінювати кожні 3–6 місяців.
Головна щітка під роботом розпушує та піднімає бруд і пил для ретельного прибирання. Замінюйте головну щітку кожні 6–12 місяців.
Для більш ретельного прибирання робот використовує бічну щітку, яка підмітає бруд по краях і спрямовує його до отвору для всмоктування. Замінюйте бічну щітку кожні 6–12 місяців. Бічна щітка легко прикріплюється до робота для швидкого та легкого обслуговування.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
Нагороди
2.8
з 5
4
Відгуки
Erika67
04/12/2024
Україна
Перевірений покупець
Задоволена виробом
Робот пилосос мене дуже влаштовує. Працює якісно в швидко.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000
Дата використання 2023-11-04
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000
Дата використання 2023-11-04
Siliks
19/03/2025
Latvija
Labs palīgs mājas uzkopšanā.
Цей відгук про HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem
Цей відгук про HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem
golyor1
03/02/2026
Magyarország
Haszontalan
Rettenetesen rossz. Senki meg ne vegye .Bármi mást inkább.
Цей відгук про HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz
Цей відгук про HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz
У разі використання з роботом-пилососом із функцією миття Philips HomeRun серії 3000 Aqua.