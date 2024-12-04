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Philips HomeRunКомплект для заміни серій 2000 і 3000

XV1433/00

2.8

| (4) Відгуки

1 нагорода

Змінний комплект для робота-пилососа HomeRun серій 2000 і 3000

Усе, що вам потрібно для обслуговування ваших роботів-пилососів HomeRun серій 2000 і 3000. Оригінальний комплект для заміни містить 2 фільтри EPA11, 1 основну щітку та 1 бічну щітку. Підходить для XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.

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Оригінальний змінний комплект

Змінний комплект для робота-пилососа HomeRun серій 2000 і 3000

  • 2 фільтри EPA11Змінний комплект для робота-пилососа HomeRun 3000

  • 1 головна щітка

  • 1 бічна щітка

  • Сумісність: серії 2000 і 3000

Фільтр EPA11 для відмінної фільтрації

У комплект входять 2 фільтри EPA11. Фільтр відфільтровує понад 95% дрібного пилу з повітря, перш ніж воно потрапить назад у приміщення. Таким чином у вашому помешканні буде чисте незапилене повітря. Фільтр потрібно замінювати кожні 3–6 місяців.

Головна щітка для всіх типів підлоги

Головна щітка під роботом розпушує та піднімає бруд і пил для ретельного прибирання. Замінюйте головну щітку кожні 6–12 місяців.

Прибирає уздовж стін та в кутах

Для більш ретельного прибирання робот використовує бічну щітку, яка підмітає бруд по краях і спрямовує його до отвору для всмоктування. Замінюйте бічну щітку кожні 6–12 місяців. Бічна щітка легко прикріплюється до робота для швидкого та легкого обслуговування.

Технічні характеристики

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Відгуки

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2.8

з 5

4

Відгуки

3
2

04/12/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Задоволена виробом

Робот пилосос мене дуже влаштовує. Працює якісно в швидко.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000

Дата використання 2023-11-04

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000

Дата використання 2023-11-04

19/03/2025

Latvija

Latvija

Labs palīgs mājas uzkopšanā.

Цей відгук про HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem

Цей відгук про HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem

03/02/2026

Magyarország

Magyarország

Haszontalan

Rettenetesen rossz. Senki meg ne vegye .Bármi mást inkább.

Цей відгук про HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz

Цей відгук про HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz

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Примітки

  1. У разі використання з роботом-пилососом із функцією миття Philips HomeRun серії 3000 Aqua.