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Аксесуари для вертикального пилососа Накладки (мікрофіб.)

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Аксесуари для вертикального пилососаНакладки (мікрофіб.)

XV1700/01

Аксесуари для вертикального пилососа Накладки (мікрофіб.)

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Інструкції і документація

Накладки з мікрофібри для ефективного видалення бруду та плям. Сумісність з усіма переліченими бездротовими пилососами Philips з функцією миття, починаючи з моделі FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.

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  • 18 September 2026

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