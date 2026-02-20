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Аксесуари для пилососа з функцією миття
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Аксесуари для вертикального пилососа Накладки (мікрофіб.)
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XV1700/01
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Накладки з мікрофібри для ефективного видалення бруду та плям. Сумісність з усіма переліченими бездротовими пилососами Philips з функцією миття, починаючи з моделі FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.
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