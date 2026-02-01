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XV1700/01
Блискуча, чистіша підлога завдяки силі води
Накладки з мікрофібри для ефективного видалення бруду та плям. Сумісність з усіма переліченими бездротовими пилососами Philips з функцією миття, починаючи з моделі FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.
2 м’які і 2 звич. накладки з мікрофібри
Можна прати, легко встановити і зняти
Заміняйте кожні 6 міс. для чистоти
М’який матеріал із мікрофібри легко вивільняє, піднімає та поглинає пил і бруд. Спеціально розроблено для прибирання делікатних поверхонь, як-от дерев’яні поверхні. Ефективно й ретельно усуває бруд і плями.
Матеріал із мікрофібри легко вивільняє, піднімає та поглинає пил і бруд. Ефективно й ретельно усуває бруд і плями.
Заміняйте кожні 6 місяців для досягнення оптимальної ефективності прибирання.
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