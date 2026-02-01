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  • Блискуча, чистіша підлога завдяки силі води
  • Блискуча, чистіша підлога завдяки силі води
  • Блискуча, чистіша підлога завдяки силі води
  • Блискуча, чистіша підлога завдяки силі води
  • Блискуча, чистіша підлога завдяки силі води
  • Блискуча, чистіша підлога завдяки силі води

Аксесуари для вертикального пилососаНакладки (мікрофіб.)

XV1700/01

1 нагорода

Блискуча, чистіша підлога завдяки силі води

Накладки з мікрофібри для ефективного видалення бруду та плям. Сумісність з усіма переліченими бездротовими пилососами Philips з функцією миття, починаючи з моделі FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.

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Накладки з мікрофібри для оптимального контролю вологості

Блискуча, чистіша підлога завдяки силі води

  • 2 м’які і 2 звич. накладки з мікрофібри

  • Можна прати, легко встановити і зняти

  • Заміняйте кожні 6 міс. для чистоти

2 м’які накладки з мікрофібри для делікатної підлоги

2 м’які накладки з мікрофібри для делікатної підлоги

М’який матеріал із мікрофібри легко вивільняє, піднімає та поглинає пил і бруд. Спеціально розроблено для прибирання делікатних поверхонь, як-от дерев’яні поверхні. Ефективно й ретельно усуває бруд і плями.

2 звичайні накладки з мікрофібри

2 звичайні накладки з мікрофібри

Матеріал із мікрофібри легко вивільняє, піднімає та поглинає пил і бруд. Ефективно й ретельно усуває бруд і плями.

Заміняйте кожні 6 місяців

Заміняйте кожні 6 місяців

Заміняйте кожні 6 місяців для досягнення оптимальної ефективності прибирання.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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