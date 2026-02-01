Блискуча, чистіша підлога завдяки силі води

Накладки з мікрофібри для ефективного видалення бруду та плям. Сумісність з усіма переліченими бездротовими пилососами Philips з функцією миття, починаючи з моделі FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.