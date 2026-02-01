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  • 2 змінні фільтри для сухого прибирання
  • 2 змінні фільтри для сухого прибирання

Серії 6000 та 7000Набір змінних фільтрів для сухого прибирання

XV1771/10

2 змінні фільтри для сухого прибирання

Набір змінних фільтрів для сухого прибирання сумісний із бездротовими пилососами Philips AquaTrio для вологого й сухого прибирання серій 7000 і 6000. Комплект містить 2 набори повних фільтрів для сухого прибирання. Рекомендується замінювати кожні шість місяців.

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Сумісність із пилососами Wet & Dry серій 6000 та 7000

2 змінні фільтри для сухого прибирання

  • Оригінальні аксесуари Philips

  • Змінний фільтр для сухого прибирання

  • 2 фільтри для сухого прибирання для пилососа Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry серії 6000/7000

Оригінальний змінний фільтр для пилососів Wet & Dry серій 6000 та 7000

Високоефективний фільтр вловлює дрібний пил і допомагає підтримувати потужний повітряний потік.

Для досягнення оптимальних результатів очищення замінюйте кожні 6 місяців

Рекомендується замінювати фільтр кожні 6 місяців, щоб підтримувати оптимальну роботу пристрою.

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