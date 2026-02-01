2 змінні фільтри для сухого прибирання

Набір змінних фільтрів для сухого прибирання сумісний із бездротовими пилососами Philips AquaTrio для вологого й сухого прибирання серій 7000 і 6000. Комплект містить 2 набори повних фільтрів для сухого прибирання. Рекомендується замінювати кожні шість місяців.