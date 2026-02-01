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XV1771/10
2 змінні фільтри для сухого прибирання
Набір змінних фільтрів для сухого прибирання сумісний із бездротовими пилососами Philips AquaTrio для вологого й сухого прибирання серій 7000 і 6000. Комплект містить 2 набори повних фільтрів для сухого прибирання. Рекомендується замінювати кожні шість місяців.
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Змінний фільтр для сухого прибирання
2 фільтри для сухого прибирання для пилососа Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry серії 6000/7000
Високоефективний фільтр вловлює дрібний пил і допомагає підтримувати потужний повітряний потік.
Рекомендується замінювати фільтр кожні 6 місяців, щоб підтримувати оптимальну роботу пристрою.
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