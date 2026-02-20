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Аксесуари для пилососа з функцією миття
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Серії 6000 та 7000 Набір змінних фільтрів для сухого прибирання
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XV1771/10
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Набір змінних фільтрів для сухого прибирання сумісний із бездротовими пилососами Philips AquaTrio для вологого й сухого прибирання серій 7000 і 6000. Комплект містить 2 набори повних фільтрів для сухого прибирання. Рекомендується замінювати кожні шість місяців.
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