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XV1773/10
Змінна щітка для прибирання
Набір замінних щіток сумісний із лінійкою бездротових пилососів Philips AquaTrio серії 7000 та 6000 із функцією миття. У наборі дві надм’які щітки Power Brush із мікрофібри. Рекомендується замінювати кожні 6 місяців.
Оригінальні аксесуари Philips
Надм’які щітки з мікрофібри
Надм’яка щітка з мікрофібри для пилососа Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry серії 6000 та 7000
Рекомендується замінювати щітки кожні 6 місяців, щоб підтримувати оптимальну роботу пристрою.
Рекомендується замінювати щітки кожні 6 місяців, щоб підтримувати оптимальну роботу пристрою.
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