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Серії 6000 та 7000Набір змінних щіток

XV1773/10

Змінна щітка для прибирання

Набір замінних щіток сумісний із лінійкою бездротових пилососів Philips AquaTrio серії 7000 та 6000 із функцією миття. У наборі дві надм’які щітки Power Brush із мікрофібри. Рекомендується замінювати кожні 6 місяців.

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Сумісність із пилососами Wet & Dry серій 6000 та 7000

Змінна щітка для прибирання

  • Оригінальні аксесуари Philips

  • Надм’які щітки з мікрофібри

  • Надм’яка щітка з мікрофібри для пилососа Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry серії 6000 та 7000

Оригінальні змінні щітки для серій 6000 та 7000 із функцією миття

Рекомендується замінювати щітки кожні 6 місяців, щоб підтримувати оптимальну роботу пристрою.

Для досягнення оптимальних результатів очищення замінюйте кожні 6 місяців

Рекомендується замінювати щітки кожні 6 місяців, щоб підтримувати оптимальну роботу пристрою.

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