Змінна щітка для прибирання

Набір замінних щіток сумісний із лінійкою бездротових пилососів Philips AquaTrio серії 7000 та 6000 із функцією миття. У наборі дві надм’які щітки Power Brush із мікрофібри. Рекомендується замінювати кожні 6 місяців.