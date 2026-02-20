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Серії 6000 та 7000 Набір змінних щіток

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Серії 6000 та 7000Набір змінних щіток

XV1773/10

Серії 6000 та 7000 Набір змінних щіток

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Інструкції і документація

Набір замінних щіток сумісний із лінійкою бездротових пилососів Philips AquaTrio серії 7000 та 6000 із функцією миття. У наборі дві надм’які щітки Power Brush із мікрофібри. Рекомендується замінювати кожні 6 місяців.

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  • 29 September 2026

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