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Аксесуари для пилососа з функцією миття
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Серії 6000 та 7000 Набір змінних щіток
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XV1773/10
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Набір замінних щіток сумісний із лінійкою бездротових пилососів Philips AquaTrio серії 7000 та 6000 із функцією миття. У наборі дві надм’які щітки Power Brush із мікрофібри. Рекомендується замінювати кожні 6 місяців.
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