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Приладдя бездротового пилососа AquaTrio Змінні щітки

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Приладдя бездротового пилососа AquaTrioЗмінні щітки

XV1793/01

Приладдя бездротового пилососа AquaTrio Змінні щітки

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Інструкції і документація

Набір замінних щіток сумісний із лінійкою бездротових пилососів Philips AquaTrio серії 9000 для сухого та волого прибирання. У набір входять дві надм’які щітки Power Brush із мікрофібри. Рекомендується замінювати кожні 6 місяців.

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  • 6 October 2026

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