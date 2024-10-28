Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Змінні щітки
Набір замінних щіток сумісний із лінійкою бездротових пилососів Philips AquaTrio серії 9000 для сухого та волого прибирання. У набір входять дві надм’які щітки Power Brush із мікрофібри. Рекомендується замінювати кожні 6 місяців.
Для пилососа Philips AquaTrio 9000
У наборі 2 надм’які щітки з мікрофібри
Делікатне прибирання твердої підлоги
Найкраще заміняти кожні 6 місяців
Дві надм’які щітки Power Brush із мікрофібри, підходять для твердих підлог*.
Рекомендується замінювати щітки кожні 6 місяців, щоб підтримувати оптимальну роботу приладу.
Нагороди
4.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
MuDr.
28/10/2024
Česká republika
Kartáče fungují skvěle.
Doporučuji. Znovu koupím, jak bude skladem. Součást vysavače.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče
Дата використання 2024-04-28
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče
Дата використання 2024-04-28
Aneta
15/12/2025
Polska
Ok ale mogłyby być dostępne różne warianty
Szczotki dobrze myją jednak włoski są odrobinę za krótkie, więc czasem nie łapią idealnie podłoża. Na pewno przydałyby się jeszcze inne warianty szczotek, np. twardsze włosie do lepszego wyczyszczenia przydatne zwłaszcza przy zmianie lokum gdzie człowiek chce być pewny że ma na pewno czyste podłogi.
Цей відгук про Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry
Цей відгук про Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry
Дерев’яна підлога: лише для підлоги, що не вбирає вологу