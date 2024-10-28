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  • XV1793/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_Wet_R6_Cleaning_Rollers_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_BrushReplacement.jpg
  • XV1793/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_Wet_R6_Cleaning_Rollers_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_BrushReplacement.jpg

Приладдя бездротового пилососа AquaTrioЗмінні щітки

XV1793/01

4

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Змінні щітки

Набір замінних щіток сумісний із лінійкою бездротових пилососів Philips AquaTrio серії 9000 для сухого та волого прибирання. У набір входять дві надм’які щітки Power Brush із мікрофібри. Рекомендується замінювати кожні 6 місяців.

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Оригінальні змінні щітки для бездротового пилососа AquaTrio

Змінні щітки

  • Для пилососа Philips AquaTrio 9000

  • У наборі 2 надм’які щітки з мікрофібри

  • Делікатне прибирання твердої підлоги

  • Найкраще заміняти кожні 6 місяців

Надм’які щітки з мікрофібри

Дві надм’які щітки Power Brush із мікрофібри, підходять для твердих підлог*.

Для досягнення оптимальних результатів очищення замінюйте кожні 6 місяців

Рекомендується замінювати щітки кожні 6 місяців, щоб підтримувати оптимальну роботу приладу.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Зображення VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
2
1

28/10/2024

Česká republika

Česká republika

Kartáče fungují skvěle.

Doporučuji. Znovu koupím, jak bude skladem. Součást vysavače.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče

Дата використання 2024-04-28

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče

Дата використання 2024-04-28

15/12/2025

Polska

Polska

Ok ale mogłyby być dostępne różne warianty

Szczotki dobrze myją jednak włoski są odrobinę za krótkie, więc czasem nie łapią idealnie podłoża. Na pewno przydałyby się jeszcze inne warianty szczotek, np. twardsze włosie do lepszego wyczyszczenia przydatne zwłaszcza przy zmianie lokum gdzie człowiek chce być pewny że ma na pewno czyste podłogi.

Цей відгук про Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry

Цей відгук про Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry

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Примітки

  1. Дерев’яна підлога: лише для підлоги, що не вбирає вологу