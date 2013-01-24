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Один пристрій, різні стилі
Чисто поголене обличчя та доглянуте тіло – це насправді легко завдяки цьому пристрою 2-в-1. Він має дві окремі насадки: для гоління і тример для тіла. Просто виберіть одну з них, зафіксуйте її на ручці і вперед. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Один пристрій, різні стилі
Чисто поголене обличчя та доглянуте тіло – це насправді легко завдяки цьому пристрою 2-в-1. Він має дві окремі насадки: для гоління і тример для тіла. Просто виберіть одну з них, зафіксуйте її на ручці і вперед. Переглянути усі переваги
Один пристрій, різні стилі
Чисто поголене обличчя та доглянуте тіло – це насправді легко завдяки цьому пристрою 2-в-1. Він має дві окремі насадки: для гоління і тример для тіла. Просто виберіть одну з них, зафіксуйте її на ручці і вперед. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Один пристрій, різні стилі
Чисто поголене обличчя та доглянуте тіло – це насправді легко завдяки цьому пристрою 2-в-1. Він має дві окремі насадки: для гоління і тример для тіла. Просто виберіть одну з них, зафіксуйте її на ручці і вперед. Переглянути усі переваги
гоління і підстригання
Ціна магазину Philips
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Просто встановіть потрібну насадку на ручку, щоб перетворити її у бритву чи бритву для тіла. Після використання зніміть її. Для гладкого гоління обличчя використовуйте бритву. Потрібно поголити волосся на тілі? Скористайтеся бритвою для тіла. Один пристрій, різні стилі.
Для додаткового захисту шкіри вибирайте вологе гоління із пінкою для гоління, а для зручності – сухе гоління.
Подвійну поворотну насадку-бритву розроблено для легкого та ретельного гоління без порізів.
Округлі гребінці та перламутрові кінчики запобігають подразненню шкіри для ідеально гладенького результату підстригання чи гоління волосся на тілі.
Зручно підстригайте та голіть усе волосся на тілі (за бажанням у душі).
Потужна батарея працює до 40 хвилин після 1 години заряджання. Швидке 5-хвилинне заряджання дозволяє підстригати волосся протягом кількох хвилин, тож Ви швидко справитеся із завданням.
Індикатор батареї засвічується, повідомляючи про те, що батарея розряджається, заряджається або повністю зарядилася.
Усі наші бритви мають 2-річну гарантію і можуть адаптуватися до будь-якої напруги. Леза тримера не потребують змащування. Довговічні леза потрібно заміняти лише раз на 2 роки. Сітку для гоління волосся на тілі потрібно заміняти кожні 12 місяців.
Завдяки системі насадок SmartClick пристрій Click&Style легко перетворити на звичайну бритву, тример для бороди або бритву для тіла. Просто під’єднайте потрібну насадку до ручки для довершення образу.
Ефективність гоління
Простота у користуванні
Дизайн
Аксесуари
Потужність
Обслуговування