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    Click&Style

    гоління і підстригання

    YS521/17
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Один пристрій, різні стилі Один пристрій, різні стилі Один пристрій, різні стилі
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      Click&Style гоління і підстригання

      YS521/17
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Один пристрій, різні стилі

      Чисто поголене обличчя та доглянуте тіло – це насправді легко завдяки цьому пристрою 2-в-1. Він має дві окремі насадки: для гоління і тример для тіла. Просто виберіть одну з них, зафіксуйте її на ручці і вперед. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Click&Style гоління і підстригання

      Один пристрій, різні стилі

      Чисто поголене обличчя та доглянуте тіло – це насправді легко завдяки цьому пристрою 2-в-1. Він має дві окремі насадки: для гоління і тример для тіла. Просто виберіть одну з них, зафіксуйте її на ручці і вперед. Переглянути усі переваги

      Один пристрій, різні стилі

      Чисто поголене обличчя та доглянуте тіло – це насправді легко завдяки цьому пристрою 2-в-1. Він має дві окремі насадки: для гоління і тример для тіла. Просто виберіть одну з них, зафіксуйте її на ручці і вперед. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Click&Style гоління і підстригання

      Один пристрій, різні стилі

      Чисто поголене обличчя та доглянуте тіло – це насправді легко завдяки цьому пристрою 2-в-1. Він має дві окремі насадки: для гоління і тример для тіла. Просто виберіть одну з них, зафіксуйте її на ручці і вперед. Переглянути усі переваги

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        Click&Style

        Click&Style

        гоління і підстригання

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Один пристрій, різні стилі

        • SmartClick
        • Головки ComfortCut
        • Інструмент "2-в-1"
        Щоб створити свій стиль, виберіть одну із 2 змінних насадок

        Щоб створити свій стиль, виберіть одну із 2 змінних насадок

        Просто встановіть потрібну насадку на ручку, щоб перетворити її у бритву чи бритву для тіла. Після використання зніміть її. Для гладкого гоління обличчя використовуйте бритву. Потрібно поголити волосся на тілі? Скористайтеся бритвою для тіла. Один пристрій, різні стилі.

        Для додаткового догляду за шкірою користуйтеся кремом для гоління

        Для додаткового догляду за шкірою користуйтеся кремом для гоління

        Для додаткового захисту шкіри вибирайте вологе гоління із пінкою для гоління, а для зручності – сухе гоління.

        Зручний і безпечний для шкіри пристрій

        Зручний і безпечний для шкіри пристрій

        Подвійну поворотну насадку-бритву розроблено для легкого та ретельного гоління без порізів.

        Зручне й безпечне підстригання і гоління волосся на тілі

        Зручне й безпечне підстригання і гоління волосся на тілі

        Округлі гребінці та перламутрові кінчики запобігають подразненню шкіри для ідеально гладенького результату підстригання чи гоління волосся на тілі.

        Ручка й насадка-тример для тіла є водостійкими

        Ручка й насадка-тример для тіла є водостійкими

        Зручно підстригайте та голіть усе волосся на тілі (за бажанням у душі).

        1 година заряджання забезпечує до 40 хвилин роботи в автономному режимі

        1 година заряджання забезпечує до 40 хвилин роботи в автономному режимі

        Потужна батарея працює до 40 хвилин після 1 години заряджання. Швидке 5-хвилинне заряджання дозволяє підстригати волосся протягом кількох хвилин, тож Ви швидко справитеся із завданням.

        Індикатор батареї показує низький заряд батареї, її заряджання чи повний заряд

        Індикатор батареї показує низький заряд батареї, її заряджання чи повний заряд

        Індикатор батареї засвічується, повідомляючи про те, що батарея розряджається, заряджається або повністю зарядилася.

        2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, замінні леза

        2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, замінні леза

        Усі наші бритви мають 2-річну гарантію і можуть адаптуватися до будь-якої напруги. Леза тримера не потребують змащування. Довговічні леза потрібно заміняти лише раз на 2 роки. Сітку для гоління волосся на тілі потрібно заміняти кожні 12 місяців.

        Система SmartClick – це прості зйомні насадки

        Система SmartClick – це прості зйомні насадки

        Завдяки системі насадок SmartClick пристрій Click&Style легко перетворити на звичайну бритву, тример для бороди або бритву для тіла. Просто під’єднайте потрібну насадку до ручки для довершення образу.

        Технічні характеристики

        • Ефективність гоління

          Система гоління
          Система лез ComfortCut

        • Простота у користуванні

          Заряджання
          • 1 година
          • Швидка зарядка
          Чищення
          Можна промивати водою

        • Дизайн

          Ручка
          • Зручно тримати
          • Нековзке покриття

        • Аксесуари

          Догляд
          • Щітка для очищення
          • Захисний ковпачок
          Використання
          Гребінець для підстригання волосся на тілі

        • Потужність

          Автоматичний вибір напруги
          100–240 В
          Час роботи
          До 40 хвилин

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так
          Бритвена головка
          Заміняйте кожні 2 роки на RQ32

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