Щоб створити свій стиль, виберіть одну із 3 змінних насадок

Просто встановіть потрібну насадку на ручку, щоб перетворити її у бритву, тример для бороди чи бритву для тіла. Після використання зніміть її. Для гладкого гоління обличчя використовуйте бритву, а для ідеальної щетини – тример. Потрібно поголити волосся на тілі? Скористайтеся бритвою для тіла. Один пристрій, різні стилі.