Я не отримую очікуваних результатів після користування Philips Lumea

Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Якщо ви не задоволені результатами видалення волосся за допомогою Philips Lumea, дотримуйтеся наведених нижче інструкцій.
Щоб дізнатися більше, читайте далі.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: BRI958/00, BRI955/00, BRI977/00. Показати більше ›
Чи можна використовувати функції SkinAI мого додатка Philips Lumea на кількох мобільних пристроях?
Чи можна використовувати Philips Lumea під час вагітності або годування грудьми?
Чим відрізняються насадки Philips Lumea?
Чи світло пристрою Philips Lumea, що спалахує, безпечне для очей?
Як часто слід користуватися Philips Lumea?
Чи підходить пристрій Philips Lumea для всіх відтінків шкіри та кольорів волосся на тілі?
Як підготуватися до процедури з використанням пристрою Philips Lumea?
Як вибрати правильну інтенсивність світлового імпульсу Philips Lumea?
Чому під час використання мій пристрій Philips Lumea нагрівається?
Чи можуть чоловіки користуватися Philips Lumea?
Чи побачу я кращі результати, якщо користуватимуся пристроєм Philips Lumea частіше?
Чи можна використовувати пристрій Philips Lumea у зоні бікіні?
У якому віці можна користуватися Philips Lumea?
Чому в насадці мого пристрою Philips Lumea відсутнє скло?
Як почистити Philips Lumea?
Чому на склі мого пристрою Philips Lumea помітна повітряна бульбашка?
Чому потрібно видаляти волосся перед обробкою за допомогою Philips Lumea?
Чи виникають унаслідок використання пристрою Philips Lumea побічні ефекти?
Як отримати бажані результати за допомогою Philips Lumea?