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Служба підтримки Philips

Я не отримую очікуваних результатів після користування Philips Lumea

Якщо ви не задоволені результатами видалення волосся за допомогою Philips Lumea, дотримуйтеся наведених нижче інструкцій. 

  • Перевірте, чи підходить вам пристрій Philips Lumea
  • Дотримуйтеся графіка обробки
  • Видаляйте волосся перед кожною процедурою
  • Використовуйте правильні налаштування інтенсивності світлового імпульсу
  • Стежте за рівномірністю обробки
  • Пристрій Lumea має бути чистий
  • Зберігайте Lumea в сухому місці 

Щоб дізнатися більше, читайте далі. 

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: BRI958/00, BRI955/00, BRI977/00. Показати більше  ›

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