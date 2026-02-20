Я не отримую очікуваних результатів після користування Philips Lumea

Пристрій Philips Lumea підходить не для всіх. Ознайомтеся з таблицями відтінків шкіри та кольору волосся у вашому посібнику користувача (який також доступний онлайн) і уважно прочитайте важливі інструкції з безпеки, щоб дізнатися, чи підходить вам Lumea.

Невідповідні кольори волосся на тілі. Обробка за допомогою пристрою Lumea є неефективною, якщо у вас світло-русяве, сиве, руде або біле волосся, оскільки волосся цих кольорів не поглинає достатньо світла.

Невідповідні кольори шкіри. Не використовуйте пристрій Lumea, якщо маєте темно-коричневий або темний відтінок шкіри, оскільки шкіра цих відтінків легше поглинає світло, що може викликати біль, почервоніння шкіри чи опіки.

Примітка. Колір волосся й відтінок шкіри можуть відрізнятися на різних ділянках тіла. У той час як одна ділянка тіла не підходить для обробки за допомогою пристрою Lumea, інша є придатною для цього через інший відтінок шкіри або колір волосся.