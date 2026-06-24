Бездротовий пилосос Philips SpeedPro Max дає помилку

Код помилки SE (або 35, якщо дивитися на нього низом догори) повідомить, що бездротовий пилосос Philips SpeedPro Max не може працювати або заряджатися, оскільки температура в приміщенні надто низька, надто висока або виникла механічна проблема.



Коли температура в приміщенні надто висока (40 градусів за Цельсієм або вище) або занадто низька (менше 5 градусів за Цельсієм), від’єднайте пристрій від зарядного пристрою й перенесіть бездротовий пилосос Philips SpeedPro Max до приміщення з температурою близько 20 градусів за Цельсієм.



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