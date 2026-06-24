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Бездротовий пилосос Philips SpeedPro Max дає помилку

Нижче можна дізнатися, що означають коди помилок бездротового пилососа Philips SpeedPro Max.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: XC8349/01 , XC8347/01 , XC8147/01 . Показати більше  ›

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