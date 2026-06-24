Бездротовий пилосос Philips SpeedPro Max дає помилку
Нижче можна дізнатися, що означають коди помилок бездротового пилососа Philips SpeedPro Max.
Код помилки E4 (він може виглядати, як h3, якщо дивитися на дисплей низом догори) означає, що обертову щітку бездротового пилососа Philips SpeedPro Max заблоковано.
Щоб вирішити цю проблему, вимкніть бездротовий пилосос, перевірте обертову щітку й усуньте будь-які перешкоди, такі як волосся, пух, бруд або пил.
Код помилки E6 (він може виглядати, як 93, якщо дивитись на нього низом догори) означає, що адаптер бездротового пилососа Philips SpeedPro Max не передає струм.
Щоб вирішити цю проблему, уважно перевірте, чи адаптер бездротового пилососа правильно вставлено в розетку, а зарядний диск (магніт) під’єднано належним чином. Якщо пристрій не працює, зв’яжіться з нами.
Код помилки E7 (або L3, якщо низом догори) вказує на те, що використовується неправильний адаптер. Використовуйте лише адаптер, який постачається у комплекті з пилососом. Якщо відповідний адаптер не працює, зв’яжіться з нами.
Код помилки SE (або 35, якщо дивитися на нього низом догори) повідомить, що бездротовий пилосос Philips SpeedPro Max не може працювати або заряджатися, оскільки температура в приміщенні надто низька, надто висока або виникла механічна проблема.
Коли температура в приміщенні надто висока (40 градусів за Цельсієм або вище) або занадто низька (менше 5 градусів за Цельсієм), від’єднайте пристрій від зарядного пристрою й перенесіть бездротовий пилосос Philips SpeedPro Max до приміщення з температурою близько 20 градусів за Цельсієм.
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Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:XC8349/01 , XC8347/01 , XC8147/01 . Показати більше ›