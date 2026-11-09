КаталогПідтримка
uk/ru

Ранній доступ до Чорної п'ятниці

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Головна сторінка підтримки

Служба підтримки Philips

Мій пристрій Philips Lumea не генерує спалахи

Пристрій Lumea може не генерувати спалахи через одну з наведених нижче причин.

  • Ваша шкіра може бути занадто темною.
  • Насадку не приєднано належним чином.
  • Належний контакт зі шкірою не встановлено.
  • Датчик брудний.

Щоб дізнатися детальніше, читайте далі.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: BRI958/00, BRI955/00, BRI977/00. Показати більше  ›

Відповіді на часті запитання

Корисні посилання

Потрібна допомога з продуктом?

Гарантія

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти

Шукаєте щось інше?

Дізнайтеся про всі варіанти підтримки Philips

Служба підтримки Philips