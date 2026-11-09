Мій пристрій Philips Lumea не генерує спалахи

Ознайомтеся з таблицями відтінків шкіри та кольору волосся у вашому посібнику користувача (який також доступний онлайн), щоб дізнатися, чи підходить вам Lumea.

Пристрій Lumea не подає спалахи, якщо ви намагаєтеся обробити ділянки шкіри, занадто темні для безпечного використання.

Зверніть увагу, що подібне може статися й після того, як ви засмагли.