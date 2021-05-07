Вирусы и аэрозоли
Дыхательные капли или аэрозоли могут содержать вирусы, вызывающие заболевания, такие как простуда, грипп или Covid-19.
Пыльца
У людей, страдающих от сенной лихорадки, аллергия на пыльцу, которая встречаются в траве, деревьях или сорняках.
Шерсть и перхоть домашних животных
Аллергены домашних животных могут сохраняться дома в течение нескольких месяцев и доставлять вам беспокойство даже после того, как животное покинуло дом.
Аллергены пылевых клещей
Эти микроскопические существа живут в постельных принадлежностях и мягкой мебели.
Мелкие частицы
Очистители воздуха Philips оснащены многоступенчатой системой фильтрации, которая улавливает до 99,97 % вредных частиц, от пыли и аллергенов до аэрозолей и частиц PM2.5.
Загрязнение наружного воздуха
Некоторые загрязняющие вещества могут попадать в наши дома снаружи и снижать качество воздуха.
Газ
Плиты, нагреватели, печи и открытый огонь могут быть источниками опасных газов.
Бактерии
Микроорганизмы могут переносится воздушным путем, особенно в жарких или влажных местах.
Дым и запах
Мелкие частицы дыма могут перемещаться по дому и оказывать негативное воздействие на качество воздуха в течение 5 часов.
Споры плесени
Споры плесени обычно встречаются в ванной комнате, кухне или подвале.
Летучие органические соединения
Газы, выделяемые бытовыми изделиями, такими как чистящие и дезинфицирующие средства.
Пыль
Очистка, уборка кровати или любая активность человека могут поднимать пыль.
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