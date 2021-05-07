Вирусы и аэрозоли

Вирусы и аэрозоли

Дыхательные капли или аэрозоли могут содержать вирусы, вызывающие заболевания, такие как простуда, грипп или Covid-19.
Значок пыльцы

Пыльца

У людей, страдающих от сенной лихорадки, аллергия на пыльцу, которая встречаются в траве, деревьях или сорняках.
Шерсть и перхоть домашних животных

Шерсть и перхоть домашних животных

Аллергены домашних животных могут сохраняться дома в течение нескольких месяцев и доставлять вам беспокойство даже после того, как животное покинуло дом.
Аллергены пылевых клещей

Аллергены пылевых клещей

Эти микроскопические существа живут в постельных принадлежностях и мягкой мебели.
Мелкие частицы

Мелкие частицы

Очистители воздуха Philips оснащены многоступенчатой системой фильтрации, которая улавливает до 99,97 % вредных частиц, от пыли и аллергенов до аэрозолей и частиц PM2.5.
Загрязнение наружного воздуха

Загрязнение наружного воздуха

Некоторые загрязняющие вещества могут попадать в наши дома снаружи и снижать качество воздуха.
Газ

Газ

Плиты, нагреватели, печи и открытый огонь могут быть источниками опасных газов.
Бактерии

Бактерии

Микроорганизмы могут переносится воздушным путем, особенно в жарких или влажных местах.
Дым и запах

Дым и запах

Мелкие частицы дыма могут перемещаться по дому и оказывать негативное воздействие на качество воздуха в течение 5 часов.
Споры плесени

Споры плесени

Споры плесени обычно встречаются в ванной комнате, кухне или подвале.
ЛОС

Летучие органические соединения

Газы, выделяемые бытовыми изделиями, такими как чистящие и дезинфицирующие средства.
Бытовая пыль

Пыль

Очистка, уборка кровати или любая активность человека могут поднимать пыль.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.