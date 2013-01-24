Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Экологичные мониторы
    Экологичные мониторы Philips

    Экологичные мониторы Philips

      В экологичное будущее  с Philips


      В мониторах Philips используются инновационные технологии для экологичного будущего. Энергоэффективность, полностью перерабатываемая упаковка, соответствие строгим стандартам экологичности и отсутствие вредных компонентов, таких как ртуть, ПВХ и бромосодержащий антипирен — это лишь некоторые из особенностей, которые помогают нам стремиться в светлое будущее.

      Наши  рекомендации

      • Экологичные мониторы 272B1G/00

        Энергоэффективный ЖК-монитор

        272B1G/00

        Максимальная энергоэффективность

        Экологичный монитор Philips 27" разработан для обеспечения высокой производительности. Этот монитор имеет высокие показатели энергоэффективности благодаря особой конструкции и функциям PowerSensor и LightSensor, которые сохраняют высокое качество изображения при меньших затратах энергии.
        Подробнее
      • Экологичные мониторы 242B1G/00

        Энергоэффективный ЖК-монитор

        242B1G/00

        Максимальная энергоэффективность

        Экологичный монитор Philips 24" разработан для обеспечения высокой производительности. Этот монитор имеет высокие показатели энергоэффективности благодаря особой конструкции и функциям PowerSensor и LightSensor, которые сохраняют высокое качество изображения при меньших затратах энергии
        Подробнее
        Калькулятор экологичности Philips

        Калькулятор
        экологичности Philips

        Рассчитайте и сравните возможную экономию!
        Перейти к калькулятору

        Технология для экономии энергии

        Значок LightSensor

        LightSensor

        Распознает окружающее освещение и регулирует яркость экрана.
        Значок переключателя питания

        Переключатель в режим нулевого энергопотребления

        При помощи специальной кнопки можно полностью отключить питание переменного тока и снизить энергопотребление до 0 Вт. Таким образом вы гарантируете нулевое потребление электроэнергии и сокращаете негативное воздействие на окружающую среду.
        Значок PoweSensor

        Powersensor

        Распознает движение и снижает энергопотребление, когда монитор не используется.
        Значок минимального энергопотребления

        Новая энергоэффективная подсветка

        Та же яркость, но с меньшим энергопотреблением.

        Мониторы Philips и ForestNation


        Мы хотим подтолкнуть потребителей к покупке экологичной продукции, а всех остальных — помочь нам в создании экологичных технологий и принимать решения в пользу сокращения выбросов углекислого газа, а также снижения уровня отходов пластика и энергопотребления. Покупая наши экологичные мониторы, покупатели автоматически поддерживают посадку леса, на который уходит часть дохода с продажи мониторов Philips.
        Узнать больше
        Экологичные материалы

        Экологичные материалы


        Philips стремится к использованию экологичных материалов для производства мониторов, например:

        Мы используем упаковку из 100 % переработанных материалов

        Для производства некоторых моделей используется до 85 % переработанного пластика.

        Ограничение использования  вредных веществ

        Значок "Без ртути"
        Строгое следование стандартам RoHS обеспечивает снижение содержания или полное устранение токсичных соединений.

        Конструкция без галогенов для снижения негативного воздействия на окружающую среду

        Экологичная конструкция без ртути

        Сертифицированные дисплеи

        Значок TCO
        Логотип EPEAT
        Компания Philips продолжает совершенствовать мониторы для бизнеса, не только обеспечивая их экологичность, но также повышая точность воссоздания изображения и производительность благодаря инновациям.

        Функции повышения экологичности

        Значок энергоэффективности
        Энергоэффективность
        Energy Star 8.0
        Сертификат TCO Edge
        Значок упаковки
        Упаковка
        Тонкий корпус = меньше упаковки
        Упаковка полностью пригодна для вторичной переработки
        Значок соединений
        Вещества
        Сертификация RoHS
        Дисплей без содержания ртути со светодиодной подсветкой
        Корпус не содержит ПВХ и бромсодержащий антипирен
        Значок массы
        Вес
        Малый вес снижает расходы на транспортировку
        Значок вторичной переработки
        Переработка и утилизация
        Упаковка полностью пригодна для вторичной переработки
        EPEAT

        Мониторы Philips: рекомендации

        Больше мониторов Philips

        Мониторы для офиса

        Коллекция для профессионального использования

        Новый уровень продуктивности
        Узнать больше
        Мониторы с док-станцией

        Мониторы с док-станцией

        Комфортная работа
        Узнать больше
        Сенсорные мониторы

        Сенсорные мониторы

        Удобный сенсор
        Узнать больше

        Помощь, поддержка и обновления

        Регистрация монитора

        Создайте учетную запись My Philips для регистрации нового монитора. После регистрации вы будете получать уведомления о доступных обновлениях.
        Регистрация в My Philips

        Обновления ПО

        Откройте все возможности монитора Philips. Здесь вы найдете все обновления программного обеспечения, а также сможете бесплатно загрузить драйверы в случае их утери.
        Поиск обновлений

        Платформа поддержки

        Самый быстрый способ решения проблемы и настройки монитора Philips — ознакомление с руководством по диагностике и устранению неисправностей. Воспользуйтесь полезными рекомендациями и советами для возобновления работы монитора в кратчайшие сроки.
        Найти решение

        Контактная информация

        Мы всегда готовы помочь. Не знаете, какую модель монитора Philips выбрать, или испытываете трудности с настройкой? Вы можете связаться с нами по телефону, электронной почте или в онлайн-чате.
        Обращение в компанию Philips

        Зарегистрируйтесь и получайте доступ к специальным предложениям на продукцию Philips

        Компания Philips уважает право клиентов на конфиденциальность. Подробнее об этом читайте в Заявлении о конфиденциальности .

        Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

        Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

        Присоединяйтесь к MyPhilips и получайте:

        Эксклюзивные предложения

        Расширенную гарантию на выбранные продукты 

        Полезные советы

        Зарегистрироваться