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Зачем нужно встряхивать продукты в процессе приготовления в аэрогриле Philips?

Встряхивание продуктов в корзине аэрогриля Philips обеспечивает оптимальное прохождение воздуха при укладке ингредиентов более чем одним слоем. Таким образом можно также осмотреть цвет и степень готовности ингредиентов для еще более равномерного результата.

Информация на данной странице относится к моделям: NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показать больше  ›

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