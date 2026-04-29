Де знаходиться модель і серійний номер на мультипечі Philips?

Серійний номер мультипечі містить інформацію про дату її виробництва, що важливо, якщо вам потрібно зв’язатися з нами для отримання подальшої допомоги.



Серійний номер відображається двома різними способами:



1. Він може бути представлений як чотири цифри. Рік і тиждень виробництва (рртт) надруковано на табличці з даними, наприклад, 2041 на зображенні A.



2. Якщо внизу мультипечі знаходиться наклейка зі штрих-кодом, код, надрукований під штрих-кодом, є серійним номером. Це комбінація чисел і символів, наприклад, 7C1A221213420052 на зображенні B: