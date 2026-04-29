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Де знаходиться модель і серійний номер на мультипечі Philips?

Модель і серійний номер можна знайти на наклейці (наклейках) під платформою мультипечі Philips. Для отримання додаткової інформації та прикладів читайте нашу статтю нижче. 
Примітка: Під час перевертання пристрою догори дном слідкуйте, щоб кошик та/або чаша не випадали. 

під платформою

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показати більше  ›

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