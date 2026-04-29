Де знаходиться модель і серійний номер на мультипечі Philips?
Модель і серійний номер можна знайти на наклейці (наклейках) під платформою мультипечі Philips. Для отримання додаткової інформації та прикладів читайте нашу статтю нижче. Примітка: Під час перевертання пристрою догори дном слідкуйте, щоб кошик та/або чаша не випадали.
Номер моделі (або номер артикулу) знаходиться у верхньому лівому куті таблички з даними й починається з HD9xxx (або RI9xxx для виробів у Бразилії). Щоб знайти інформацію про вашу мультипіч, використовуйте номер моделі на сайті www.philips.com, у додатку HomeID або зв’яжіться з нами за адресою www.philips.com/contact, щоб отримати додаткову підтримку.
Серійний номер мультипечі містить інформацію про дату її виробництва, що важливо, якщо вам потрібно зв’язатися з нами для отримання подальшої допомоги.
Серійний номер відображається двома різними способами:
1. Він може бути представлений як чотири цифри. Рік і тиждень виробництва (рртт) надруковано на табличці з даними, наприклад, 2041 на зображенні A.
2. Якщо внизу мультипечі знаходиться наклейка зі штрих-кодом, код, надрукований під штрих-кодом, є серійним номером. Це комбінація чисел і символів, наприклад, 7C1A221213420052 на зображенні B:
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показати більше ›