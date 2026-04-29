Яку їжу можна готувати в мультипечі Philips?

За допомогою мультипечі Philips можна смажити, запікати, готувати на грилі, пекти, підсмажувати тощо. Для максимальної зручності можна готувати заморожену їжу та підігрівати готову їжу. Перегляньте подані нижче відомості, щоб дізнатися більше:



М’ясні та рибні страви: Курка, яловичина, риба та більшість інших страв, які зазвичай смажать, готують на грилі чи запікають, смакуватимуть у разі приготування в мультипечі Philips. Також у мультипечі Philips можна готувати паніровану їжу з невеликою кількістю олії, що додається до самостійно приготованої паніровки.



Овочі: Усі овочі, які можна готувати на грилі (наприклад, кабачки, кукурудзяні качани або перець), можна приготувати в мультипечі Philips.



Заморожені продукти: Заморожені закуски можна готувати в мультипечі Philips у тому вигляді, в якому вони є. Не потрібно розморожувати заморожені продукти для приготування у пристрої. Заморожені продукти потрібно трохи довше готувати, але це не вплине на результат. Завдяки можливості регулювання температури можна вибрати найкраще налаштування для кожного продукту.



Печені ласощі: У мультипечі Philips можна готувати торти, тарти, кекси, а також хліб або домашню піцу.



Зауважте:

запіканки, такі як лазанья, можна готувати у формі для випікання, яка вміщається у кошик мультипечі.

Залишки, такі як вчорашні шматки піци чи булочки, можна ідеально підігріти до хрусткості.