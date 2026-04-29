КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Головна сторінка підтримки

Служба підтримки Philips

Яку їжу можна готувати в мультипечі Philips?

Мультипіч Philips – це універсальний пристрій для приготування їжі, який дозволяє готувати величезну кількість різноманітних продуктів і смачних страв. Щоб дізнатися, які продукти можна готувати за допомогою мультипечі Philips, прочитайте нашу статтю нижче.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показати більше  ›

Відповіді на часті запитання

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти

Шукаєте щось інше?

Дізнайтеся про всі варіанти підтримки Philips

Служба підтримки Philips