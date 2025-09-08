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Доступно несколько насадок Philips Lumea. Они позволяют обрабатывать разные участки тела наиболее эффективно.
Информация на данной странице относится к моделям: BRI958/00, BRI955/00, BRI977/00. Показать больше ›
Безопасность Philips Lumea для беременных/кормящих
Каковы различия между насадками Philips Lumea?
Вспышки света фотоэпилятора Philips Lumea безопасны для глаз?
Выбор интенсивности при использовании Philips Lumea
Подходит ли Philips Lumea для мужчин?
Как часто следует использовать Philips Lumea?
С какого возраста можно пользоваться прибором Philips Lumea?
Подходит ли Philips Lumea для любого типа волос и кожи?
Почему в стеклянном фильтре Lumea присутствует пузырек воздуха?
Как выполнять очистку эпилятора Philips Lumea?
В насадке Philips Lumea отсутствует стекло или окошко
Зачем удалять волосы перед использованием прибора Lumea
Меры предосторожности при использовании Philips Lumea
Как правильно использовать прибор Philips Lumea?