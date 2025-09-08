Каковы различия между насадками Philips Lumea?

Изогнутая насадка для точной обработки используется в области бикини и подмышек.

В ее комплектацию входит окошко среднего размера и дополнительный прозрачный фильтр. Она предназначена для точной и эффективной обработки в зоне бикини и подмышек.

Насадка для точной обработки входит в комплект только для трех моделей Lumea: BRI946, BRI953 и BRI954.

Примечание. У моделей Lumea серий SC198x и BRI86x нет отдельных насадок, однако они могут использоваться для всех вышеуказанных участков тела.