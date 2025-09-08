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Каковы различия между насадками Philips Lumea?

Доступно несколько насадок Philips Lumea. Они позволяют обрабатывать разные участки тела наиболее эффективно.

Информация на данной странице относится к моделям: BRI958/00, BRI955/00, BRI977/00. Показать больше  ›

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