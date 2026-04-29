Какие формы для выпечки применять с аэрогрилем Philips?
Чтобы узнать, какие аксессуары для выпечки подойдут к вашей модели аэрогриля, ознакомьтесь со статьей ниже:
С аэрогрилем Philips можно использовать любую посуду или форму, которые предназначены для духовок. Они могут быть сделаны из стекла, керамики, металла или силикона. Для приготовления кексов, булочек или запеканок можно также использовать силиконовые или бумажные формы.
Для вашего аэрогриля доступны следующие наборы Philips для выпечки (также см. изображение выше):
HD9925 Набор для выпечки для аэрогриля L (компактный) Модели: HD9100, HD9200, HD9212 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749
HD9945 Набор для выпечки для аэрогриля XL Модели: HD9257, HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280, NA350, NA351, NA352 (большая корзина)
HD9959 Набор для выпечки для аэрогриля XXL Модели: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870
HD9956 Семейный набор для выпечки для аэрогриля XXL Combi Модели: HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9875 и HD9880
Между стенками контейнера для выпечки и стенками корзины должно оставаться свободное пространство для обеспечения циркуляции воздуха.
Всегда устанавливайте форму для выпечки в корзину.
Не помещайте форму для выпечки непосредственно на противень, так как это препятствует циркуляции воздуха в противне, в результате чего приготовится только верхняя часть блюда.
При работе с контейнерами или формами для выпечки всегда пользуйтесь кухонными рукавицами. В аэрогриле Philips формы и контейнеры для выпечки сильно нагреваются.
Максимальный размер форм для выпечки из разных материалов для вашего аэрогриля см. ниже (также см. основное изображение):
Аэрогриль L (компактный) Модели: HD9100, HD9200, HD9216 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749 Макс. размер: 17 x 16 см по внешним краям Максимальный диаметр: 16 см Максимальная высота: 6 см
Аэрогриль XL с окошком Модель: HD9257 Макс. размер: 19 x 18 см по внешним краям Максимальный диаметр: 18 см Максимальная высота: 7 см
Аэрогриль XL Модели: HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280 Макс. размер: 20 x 19 см по внешним краям Максимальный диаметр — 19 см Максимальная высота: 7 см
Аэрогриль XXL Модели: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870 Макс. размер: 21 x 20 см по внешним краям Максимальный диаметр — 20 см Максимальная высота: 9 см.
Аэрогриль XXL Combi Модели: HD9875, HD9880 Макс. размер: 22 x 22 см по внешним краям Максимальный диаметр: 25 см Максимальная высота: 9 см Аэрогриль с двумя корзинами Модели: NA350, NA351, NA352 Макс. размер: 18 x 9 см (малая корзина), 17 x 18 см (большая корзина) Максимальный диаметр: 9 см (малая корзина), 17 см (большая корзина) Максимальная высота: 7 см
Информация на данной странице относится к моделям:NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показать больше ›