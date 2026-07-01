КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Главная страница поддержки

Служба поддержки Philips

Почему Philips Sonicare запрашивает разрешения

Приложение Philips Sonicare запрашивает доступ к функциям мобильного устройства, таким как службы геолокации или телефонная книга. Узнайте, почему.

Информация на данной странице относится к моделям: HX7428/02 , HX7423/01 , HX7420/01 . Показать больше  ›

Ответы на часто задаваемые вопросы

Связаться с Philips

Мы готовы помочь

Ищете что-то другое?

Ознакомьтесь с другими вариантами поддержки Philips

Служба поддержки Philips