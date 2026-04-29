Служба підтримки Philips У яких країнах доступний додаток Sonicare?

Додаток Sonicare і Sonicare For Kids доступний для пристроїв Android та iOS. У наведеному нижче списку показано, чи додаток доступний у вашій країні.

Додаток Sonicare For Kids доступний у Білорусі. Він не доступний у Греції, Кувейті, Португалії, Саудівській Аравії, Сербії, Казахстані, Ізраїлі, Туреччині й Об’єднаних Арабських Еміратах.

Північна Америка Європа Близький Схід Азіатсько-Тихоокеанський регіон Африка Канада Австрія Кувейт Австралія Південна Африка Сполучені Штати Бельгія Саудівська Аравія Китай Мексика Болгарія Об’єднані Арабські Емірати Японія Хорватія Малайзія Чеська Республіка Нова Зеландія Данія Сингапур Естонія Південна Корея Фінляндія Таїланд Франція Німеччина Греція Угорщина Ірландія Італія Латвія Литва Люксембург Нідерланди Норвегія Польща Португалія Румунія Росія Сербія Словаччина Словенія Іспанія Швеція Швейцарія Україна Сполучене Королівство

Казахстан

Ізраїль

Туреччина

