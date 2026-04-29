У яких країнах доступний додаток Sonicare?

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Додаток Sonicare і Sonicare For Kids доступний для пристроїв Android та iOS. У наведеному нижче списку показано, чи додаток доступний у вашій країні.
Додаток Sonicare For Kids доступний у Білорусі. Він не доступний у Греції, Кувейті, Португалії, Саудівській Аравії, Сербії, Казахстані, Ізраїлі, Туреччині й Об’єднаних Арабських Еміратах.
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Північна Америка
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Європа
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Близький Схід
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Азіатсько-Тихоокеанський регіон
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Африка
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Канада
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Австрія
|
Кувейт
|
Австралія
|Південна Африка
|
Сполучені Штати
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Бельгія
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Саудівська Аравія
|
Китай
|
Мексика
|
Болгарія
|
Об’єднані Арабські Емірати
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Японія
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|
Хорватія
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Малайзія
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Чеська Республіка
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Нова Зеландія
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Данія
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|Сингапур
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Естонія
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Південна Корея
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Фінляндія
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|Таїланд
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Франція
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Німеччина
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Греція
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Угорщина
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Ірландія
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Італія
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Латвія
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Литва
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Люксембург
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Нідерланди
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Норвегія
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Польща
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Португалія
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Румунія
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Росія
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Сербія
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Словаччина
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Словенія
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Іспанія
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Швеція
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Швейцарія
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Україна
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|Сполучене Королівство
|Казахстан
|Ізраїль
|Туреччина
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: HX6807/51 , HX6830/44 , HX6850/47 . Показати більше ›