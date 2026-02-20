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Как использовать Philips SatinShave?

Бритвенную сетку можно использовать для подравнивания и бритья волос ниже шеи, например, в области подмышек, на руках, ногах и в зоне бикини (с насадкой для подравнивания). Используйте устройство для бритья интимных зон (снаружи и внутри внешних половых губ) только с насадкой-триммером, установленной на бритвенную головку.

Оно подходит для использования в ванной или душе, однако также поддерживает сухое бритье. Используйте прибор только на чистой коже. За несколько дней перед использованием можно выполнить отшелушивание кожи. Отшелушивание позволит избавиться от омертвевших клеток кожи вокруг волосяных фолликул, что упростит процесс удаления волосков.

Бритвенная сетка должна оставаться чистой, а также ее необходимо проверять на наличие повреждений и степень изношенности. Неисправная сетка может снизить эффективность работы устройства, а также вызвать раздражение на коже. Если она повреждена, ее требуется немедленно заменить. Для дополнительной информации об использовании SatinShave см. видео ниже.

 

Информация на данной странице относится к моделям: BRL130/00.

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