Різні авіакомпанії мають різні вимоги щодо перевезення пристроїв, які працюють від батарей, на борту літаків. Завжди перед поїздкою уточнюйте у своєї авіакомпанії, які у них конкретні вимоги.

Якщо авіакомпанії дозволяють брати в ручну поклажу літій-іонні батареї ємністю 100 Вт-год або менше (загальна, але не універсальна вимога), можна брати в салон літака всі вироби Philips для догляду та краси з літій-іонною батареєю, що не перевищує цей ліміт.

У разі сумнівів завжди уточнюйте деталі в авіакомпанії.