Чи можна подорожувати з моїм пристроєм Philips для підстригання волосся або догляду?
Оновлено 05 березня 2025 р.
Вироби Philips для догляду та краси (зокрема бритви, тримери, OneBlade, пристрої для підстригання волосся, епілятори, фени та Lumea IPL) можна безпечно брати з собою й використовувати за кордоном, якщо дотримуватися наведених нижче інструкцій.
Авіаперельоти
Різні авіакомпанії мають різні вимоги щодо перевезення пристроїв, які працюють від батарей, на борту літаків. Завжди перед поїздкою уточнюйте у своєї авіакомпанії, які у них конкретні вимоги.
Якщо авіакомпанії дозволяють брати в ручну поклажу літій-іонні батареї ємністю 100 Вт-год або менше (загальна, але не універсальна вимога), можна брати в салон літака всі вироби Philips для догляду та краси з літій-іонною батареєю, що не перевищує цей ліміт.
У разі сумнівів завжди уточнюйте деталі в авіакомпанії.
Заряджання виробу Philips за кордоном
У разі заряджання виробів для догляду та краси Philips за кордоном завжди перевіряйте, чи сумісна електромережа в країні призначення з технічними характеристиками зарядного пристрою або штепсельного адаптера, який ви використовуєте. Ці характеристики зазвичай вказані на самому штепселі/адаптері.
Якщо різниця полягає лише в кількості контактів або формі штепселя, можна використовувати стандартний адаптер для подорожей у поєднанні зі штепселем/адаптером, який ви використовуєте вдома.
