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    Philips AVENT - Preparing a bottle feed for your baby

    Подготовка бутылочки для кормления малыша

    Если вы собираетесь перейти на кормление из бутылочки, нужно помнить о нескольких важных вещах.

    • Перед каждым использованием всегда очищайте и стерилизуйте все принадлежности для кормления.
    • Прежде чем брать стерильные принадлежности, тщательно вымойте руки и очистите поверхности.
    • Не используйте абразивные или антибактериальные чистящие средства для очистки бутылочек и сосок.
    • Чтобы проверить соску, потяните ее в разных направлениях.
    • Не подогревайте молоко в микроволновой печи, так как это может привести к неравномерному нагреву и ожогу у малыша.
    • Перед кормлением обязательно проверяйте температуру молока, капнув немного на внутреннюю поверхность своей руки.
    • Не закрывайте бутылочку слишком плотно.
    Philips AVENT - Preparing a bottle feed for your baby

    Обратите внимание, что информация, содержащаяся в этих статьях, представляет собой только общие рекомендации и не должна использоваться вместо консультации с врачом. Если у вас, членов вашей семьи или ребенка появились симптомы или заболевания, тяжелые или постоянные, либо вам необходима профессиональная медицинская помощь, обратитесь к врачу. Philips Avent не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования информации, представленной на этом сайте.

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