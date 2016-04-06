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Если вы собираетесь перейти на кормление из бутылочки, нужно помнить о нескольких важных вещах.
Обратите внимание, что информация, содержащаяся в этих статьях, представляет собой только общие рекомендации и не должна использоваться вместо консультации с врачом. Если у вас, членов вашей семьи или ребенка появились симптомы или заболевания, тяжелые или постоянные, либо вам необходима профессиональная медицинская помощь, обратитесь к врачу. Philips Avent не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования информации, представленной на этом сайте.
Советы по кормлению из бутылочки
Стерилизация принадлежностей для кормления малыша